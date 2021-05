Alors que la dépendance d’Israël à l’égard des États-Unis diminue, l’effet de levier américain diminue également

Israël, petit pays entouré d’adversaires et enfermé dans un conflit avec les Palestiniens, dépend absolument du soutien diplomatique et militaire américain. En le donnant, les États-Unis protègent Israël et exercent une influence considérable sur ses actions. C’est de toute façon la sagesse conventionnelle. Pendant des décennies, c’était vrai: les dirigeants israéliens et les électeurs ont traité Washington comme essentiel à la survie de leur pays. Mais cette dépendance peut prendre fin. Alors qu’Israël bénéficie toujours grandement de l’aide américaine, les experts en sécurité et les analystes politiques affirment que le pays a tranquillement cultivé, et peut avoir atteint, une autonomie effective par rapport aux États-Unis. «Nous voyons beaucoup plus d’indépendance israélienne», a déclaré Vipin Narang, un politologue du Massachusetts Institute of Technology qui a étudié la stratégie israélienne.

Israël n’a plus besoin des garanties de sécurité américaines pour le protéger des États voisins, avec lesquels il a pour la plupart fait la paix. Il ne se considère pas non plus comme ayant besoin de la médiation américaine dans le conflit palestinien, que les Israéliens trouvent largement supportable et soutiennent le maintien tel quel. Autrefois dépendant des transferts d’armes américains, Israël produit désormais nombre de ses armes les plus essentielles au niveau national. Il est également devenu plus autosuffisant diplomatiquement, cultivant des alliés indépendants de Washington. Même culturellement, les Israéliens sont moins sensibles à l’approbation américaine – et mettent moins de pression sur leurs dirigeants pour qu’ils maintiennent une bonne position à Washington.

Et tandis que l’aide américaine à Israël reste élevée en termes absolus, le boom économique d’Israël depuis des décennies a laissé le pays de moins en moins dépendant. En 1981, l’aide américaine équivalait à près de 10 pour cent de l’économie israélienne. En 2020, à près de 4 milliards de dollars, c’était plus près de 1%. Washington a souligné sa propre pertinence déclinante pour le conflit la semaine dernière, appelant à un cessez-le-feu seulement après qu’un accord négocié par l’Égypte était en voie d’achèvement, et que les dirigeants israéliens ont déclaré avoir accepté parce qu’ils avaient atteint leurs objectifs militaires dans un conflit de dix jours avec Gaza. Le secrétaire d’État Anthony J. Blinken se rendra dans la région cette semaine, bien qu’il ait déclaré qu’il n’avait pas l’intention de reprendre les pourparlers de paix israélo-palestiniens formels.

Le changement intervient au moment où une faction de démocrates et d’activistes de gauche, indignés par le traitement réservé par Israël aux Palestiniens et les bombardements de Gaza, sont difficile Consensus de longue date de Washington sur Israël. Pourtant significatif, si contraction, nombre d’Américains expriment Support pour Israël, et les politiciens démocrates ont résisté à leurs électeurs croissance soutien aux Palestiniens. Les États-Unis ont toujours une influence, comme ils le font avec tous les pays où ils fournissent des armes et un soutien diplomatique. Mais cet effet de levier est peut-être en train de décliner au-delà du point auquel Israël est capable et disposé à faire ce qu’il veut, consensus bipartisan ou non. Étapes vers l’autosuffisance Quand les Américains pensent au conflit israélo-palestinien, beaucoup imaginent encore la période connue sous le nom de Deuxième Intifada, lorsque les chars israéliens se sont écrasés sur les villes palestiniennes et les bombes palestiniennes ont explosé dans les cafés et les bus israéliens. Mais c’était il y a 15 ans. Depuis lors, Israël a repensé le conflit d’une manière que les électeurs et les dirigeants israéliens trouvent en grande partie supportables. La violence contre les Israéliens en Cisjordanie occupée est plus rare et de niveau inférieur, plus rare encore en Israël proprement dit. Bien que des combats aient éclaté à plusieurs reprises entre Israël et des groupes basés à Gaza, les forces israéliennes ont réussi à pousser le fardeau à une écrasante majorité sur les Gazaouis. Les décès dus à des conflits, autrefois trois contre un entre Palestiniens et Israéliens, sont désormais plus proches de 20 contre un. Dans le même temps, la désaffection israélienne à l’égard du processus de paix a donné à beaucoup le sentiment que des combats périodiques sont la moins mauvaise option. L’occupation, bien qu’elle soit une force écrasante et omniprésente pour les Palestiniens, est, la plupart du temps et pour la plupart des Israéliens juifs, ignorable.

«Les Israéliens sont de plus en plus à l’aise avec cette approche», a déclaré Yaël Mizrahi-Arnaud, chercheur au Forum for Regional Thinking, un groupe de réflexion israélien. «C’est un coût qu’ils sont prêts à accepter.» C’est un statu quo qu’Israël peut maintenir avec peu d’aide extérieure. Au cours des dernières années, ses outils militaires les plus importants étaient des avions de combat de fabrication américaine et d’autres équipements haut de gamme, qui nécessitaient l’approbation du Congrès et de la Maison Blanche. Maintenant, il repose sur une technologie de défense antimissile qui est fabriquée et maintenue en grande partie chez soi – un exploit qui laisse entendre la ténacité de la volonté d’Israël d’autosuffisance. «Si vous m’aviez dit il y a cinq ans», a déclaré M. Narang, chercheur du MIT, «que les Israéliens auraient un système de défense antimissile en couches contre les roquettes à courte portée et les missiles balistiques à courte portée, et il y en aurait 90 pour cent efficace, j’aurais dit: «J’adorerais ce que vous fumez.» »