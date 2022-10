Alors que la demande monte en flèche pour les obligations de série I, TreasuryDirect fait peau neuve

Avec une demande record d’obligations de série I, un actif protégé contre l’inflation et presque sans risque, le département du Trésor américain a dévoilé une métamorphose frontale pour TrésorerieDirectla plateforme en ligne utilisée par les investisseurs pour acheter des actifs.

Alors que le Trésor prévoit toujours de futures mises à niveau du système, la refonte de mardi se concentre sur la navigation sur le site Web, des informations plus concises et une expérience utilisateur plus large, y compris une conception adaptée aux mobiles.

“L’amélioration des pages d’information frontales sur TreasuryDirect.gov améliore l’expérience utilisateur en aidant les clients à trouver plus facilement les informations qu’ils recherchent et en améliorant la qualité, l’apparence et la convivialité des informations du site Web”, a déclaré un porte-parole du Trésor.

Avec une navigation basée sur les tâches, le nouveau site Web vise à guider plus facilement les investisseurs dans les transactions, comme l’achat ou la vente d’obligations.

Il existe également un contenu simplifié, visant à fournir des réponses rapides aux questions les plus urgentes. Bien qu’il existe un centre d’aide amélioré, les investisseurs peuvent désormais trouver plus de détails via les pages de produits.