Alors que la demande augmente et que les prix augmentent, 7 façons d’économiser sur les voyages cet été

Les Américains veulent leurs vacances d’été. Après un an de refoulement pendant la pandémie, 80% ont déclaré qu’ils étaient prêts à voyager, selon une récente enquête de la société d’études de marché du tourisme Analystes de destinations. Cependant, cette demande entraîne des prix plus élevés. Les billets d’avion sont en hausse de 7 % pour le mois et de 24 % par rapport à l’année précédente, selon l’indice des prix à la consommation de mai, publié jeudi par le ministère du Travail. Les tarifs de location de voitures et de camions ont bondi de 12,1 % en mai, en hausse de 110 % par rapport à il y a un an, et l’essence a augmenté de 56,2 % au cours de la dernière année. Plus d’Investir en vous :

Pourtant, il existe encore des moyens de dépenser intelligemment. « Qu'il soit international ou national, il est préférable de planifier chaque étape de votre voyage à l'avance pour vous assurer qu'il n'y a pas de chocs d'autocollants cachés », a déclaré Jordan Staab, président de SmarterTravel Media. Voici comment vous pouvez économiser de l'argent lors de la planification de vos prochaines vacances.

1. Voyagez en voiture

La meilleure façon d’économiser de l’argent est de conduire votre propre voiture jusqu’à votre destination, a déclaré Staab. Pour trouver les prix des carburants les moins chers lors de votre road trip, il vous propose de télécharger le Application GasBuddy.

2. N’attendez pas la dernière minute

Staab prévoit que le coût du vol continuera d’augmenter jusqu’au 4 juillet, donc si vous souhaitez réserver un voyage d’été, lancez-vous tout de suite, a-t-il conseillé. Si vous avez plus de flexibilité et êtes à l’aise d’attendre, il est possible que les prix commencent à baisser après le jour de l’indépendance.

Cela dit, si vous réservez le vol trop près de la date réelle du voyage, vous pourriez finir par payer plus. Le meilleur moment pour acheter vos billets d’avion est dans ce que Scott Keyes, fondateur des sites Web d’offres de voyages et de la newsletter Scott’s Cheap Flights, appelle la « fenêtre de Goldilocks » – ni trop tôt ni trop tard. Pour les voyages intérieurs, les vols bon marché sont plus susceptibles d’apparaître un à trois mois avant la date de votre voyage. Si vous voyagez à l’étranger, ils sont généralement susceptibles de se produire deux à huit mois à l’avance, a-t-il déclaré. Vous pouvez surveiller les tarifs en mettant en place des alertes de prix.

3. Soyez flexible

En règle générale, les gens choisissent une destination, quand le voyage aura lieu, puis recherchent les coûts des billets d’avion. Au lieu de cela, retournez-le sur la tête, a déclaré Keyes. Recherchez des vols pas chers au départ de votre aéroport d’origine et choisissez la destination qui vous intéresse le plus. Ensuite, voyez quelles dates fonctionnent avec votre emploi du temps. « En définissant le prix comme la priorité absolue plutôt que la dernière priorité, c’est ainsi que vous obtenez des vols bon marché », a déclaré Keyes.

Vous pouvez également trouver des billets d’avion moins chers dans un autre aéroport à proximité. Cela peut signifier un trajet plus long, mais cela n’entraîne pas nécessairement un temps de trajet plus long. Par exemple, ce trajet plus long peut entraîner un vol qui n’a pas autant d’arrêts en cours de route. Si vous voyagez vers une destination lointaine, vous pouvez également trouver des billets d’avion moins chers pour une grande ville, puis prendre une compagnie aérienne, un ferry ou un train à bas prix local jusqu’à votre destination finale.

4. Rappelez-vous les jours

Il n’est plus vrai qu’il existe un meilleur jour de la semaine pour réserver un vol, car de nouveaux prix sont constamment mis en ligne, a déclaré Keyes. Cela dit, il y a généralement des jours moins chers pour voler : mardi, mercredi et samedi.

5. Sortez des sentiers battus

Les plages et les parcs nationaux sont extrêmement populaires en été. En fait, si vous souhaitez visiter un parc national, Staab vous conseille de faire d’abord une réservation. Dans de nombreux parcs, ces réservations sont obligatoires. Pour économiser de l’argent, envisagez un endroit qui n’est pas votre destination habituelle, comme les montagnes au lieu de la plage. « Si c’est quelque chose que tout le monde veut faire, cela va coûter cher », a déclaré Staab.

6. N’oubliez pas les tests Covid

Vous aurez peut-être besoin d’un test de dépistage du coronavirus avant de voyager, alors recherchez votre destination pour vous assurer de savoir ce qui est requis. Certaines chaînes de pharmacies proposent des tests PCR sans frais supplémentaires si vous utilisez une assurance ou si vous êtes soumis à un programme fédéral. Vous pouvez également obtenir des tests rapides et PCR dans certains aéroports moyennant des frais. Bien que vous deviez souvent payer pour le test avant le voyage, de nombreux hôtels et destinations proposent des tests gratuits, a noté Staab. Certaines destinations vous paieront même un test Covid négatif. Par exemple, les îles des Açores au large des côtes du Portugal offrent un bon de 35 euros pour compenser le coût du test Covid obligatoire, a-t-il souligné.

7. Attendez jusqu’à l’automne