Alors que la défense brille, NIU est prévisible mais réussit en attaque lors de la victoire à l’EMU – Shaw Local

Eh bien, le long cauchemar local est terminé. NIU a remporté une conférence et a finalement battu l’école FBS cette année, éliminant l’Est du Michigan 39-10 samedi à Ypsilanti, Michigan.

Ne vous méprenez pas, ce match a été gagné grâce à la défense. La ligne défensive était plus qu’incroyable. Les secondeurs ont été super durs contre la passe et la course. Et le secondaire – eh bien, ils ont gardé Taylor Powell sous contrôle, réalisant 11 sur 23 pour 197 verges, dont 147 sur trois jeux.

Mais il s’agit de l’attaque et des quatre (4!) Quarts que NIU a utilisés. Eh bien, quatre joueurs que NIU a utilisés au quart-arrière. Et même si ce qui allait se passer était assez prévisible, les Huskies ont réussi à hauteur de 410 verges d’attaque ce jour-là.

Avec Ethan Hampton indisponible en raison d’une blessure que l’équipe a déclaré avoir subie au troisième quart la semaine dernière lors d’une défaite de quatre interceptions contre Toledo, Justin Lynch a pris la relève. Depuis que Rocky Lombardi est absent depuis la semaine 2 (alerte spoiler: il est revenu samedi), Lynch est intervenu en tant que défenseur Wildcat, exécutant exclusivement le ballon.

Cela n’a pas changé samedi. Lynch a tenté sa première et toujours unique passe, un achèvement à Kacper Rutkiewicz pour 8 verges. Mais il a couru huit fois pour 51 verges, dont une longue de 24.

Lorsque les Huskies ont eu besoin de lancer, Lombardi est venu en relève. Même s’il était évident que l’équipe passait quand il était dans le match – je suis presque sûr que les Huskies n’ont pas tenté une course quand il était sur le terrain, et s’ils l’ont fait, ce n’était pas plus d’une ou deux fois – il est toujours allé 11 sur 15 pour 115 verges. Aucune interception, aucun touché.

Ce n’était pas sorcier. Lombardi passait. Lynch courait. Mais attendez. Il y a plus.

Les Huskies ont utilisé Harrison Waylee et Antario Brown comme quart-arrière. Les deux porteurs de ballon ont eu un touché alors qu’ils étaient dans la formation. Aucun des deux n’a tenté de passe, et honnêtement, je pense qu’il n’y a eu qu’un seul transfert avec eux – lorsque Brown a passé le relais à Waylee, écarté, sur un balayage. Donc encore une fois, très prévisible ce qui allait arriver.

Mais cela n’avait pas d’importance. Waylee a réussi 16 courses pour 158 verges et un touché, un long de 76. Brown a réussi 17 courses pour 88 verges et deux scores, avec un long de 47. Les Huskies ont couru 49 fois pour 287 verges. Ils ont télégraphié quand les courses arrivaient et les Eagles ne pouvaient toujours pas les arrêter.

Après le match, l’entraîneur Thomas Hammock a déclaré que l’équipe devait lancer plus. Il a dit que c’était le meilleur plan pour battre l’est du Michigan. Et vous ne pouvez certainement pas contester les résultats.

Hammock a également déclaré que la semaine prochaine pourrait être différente. L’équipe reste sur la route, direction l’Ohio. Les Huskies ont maintenant une fiche de 2-5 et une fiche de 1-2 dans le MAC. Trois autres équipes de MAC West sont également 1-2, et ce sont les trois équipes de MAC West que NIU a laissées jouer.

Peut-être que Lombardi est de retour à 100%, ou du moins plus près. Il n’était pas mobile du tout samedi. Il a été limogé deux fois par Jose Ramirez, qui a eu quatre sacs la semaine dernière. Mais sur ces deux sacs, il semblait qu’un Lombardi en parfaite santé aurait pu se débrouiller. Peut-être que quelqu’un d’autre le fait tomber, peut-être qu’il obtient un gros gain, mais samedi, il n’était plus lui-même.

Mais s’il n’est toujours pas pleinement opérationnel, les Huskies devront être moins prévisibles. Lynch va devoir en lancer plus. Parce que si la défense de l’Ohio est plus dure que celle de l’est du Michigan, si l’attaque du NIU ne fonctionne pas à nouveau, ou si la défense Huskie prend du recul et commence à abandonner plus de points, une attaque prévisible peut ne pas réussir à nouveau.