Alors que la date limite passe, les diplomates canadiens restent en Inde

Malgré l’ultimatum indien lancé au Canada visant à réduire sa présence diplomatique d’environ deux tiers, tous ou presque tous les diplomates canadiens restent en Inde, a appris CBC News.

Le Financial Times a rapporté pour la première fois le 3 octobre que l’Inde avait exigé une « parité » dans le nombre de diplomates présents dans les deux pays.

L’Inde a affirmé n’avoir que 21 diplomates accrédités au Canada et a déclaré que le Canada en avait 62 en Inde, répartis dans son haut-commissariat à New Delhi et quatre consulats à Mumbai, Chandigarh, Calcutta et Bengaluru.

Le Financial Times a rapporté que New Delhi avait donné au Canada jusqu’au 10 octobre pour retirer 41 diplomates, afin que les deux contingents diplomatiques soient de taille égale. Si les diplomates restaient dans le pays, ils perdraient leur immunité diplomatique contre les arrestations et les poursuites.

Depuis cette date, les responsables canadiens ont refusé de répondre aux questions sur les intentions du Canada ou sur les déplacements ou les déplacements des diplomates canadiens.

Les chiffres ne s’additionnent pas

Une source haut placée du gouvernement canadien a déclaré à CBC News que le Canada restait en pourparlers avec l’Inde et avait laissé passer la date limite sans se conformer à la demande de l’Inde.

Les responsables canadiens remettent également en question le calcul de l’Inde, qui, selon eux, ne donne pas une image précise de la taille respective des deux missions diplomatiques.

En effet, l’affirmation de l’Inde selon laquelle il n’y a que 21 diplomates accrédités au Canada semble être en contradiction avec le registre des représentants étrangers accrédités au Canada, qui indique que l’Inde en compte 60 au Canada.

L’ancien ambassadeur Gar Pardy, qui a été directeur général des affaires consulaires du Canada, affirme que toute personne figurant sur cette liste serait normalement considérée comme bénéficiant de l’immunité en vertu de la Convention de Vienne.

« Lorsqu’ils figurent sur la liste officielle, nous les acceptons normalement comme diplomates », a déclaré Pardy à CBC News. « Je prendrais le chiffre le plus élevé publié par GAC, car en fait, lorsque vous figurez sur cette liste de GAC, cela signifie que vous avez un statut diplomatique pour tout ce que vous faites au Canada. »

Hardeep Singh Nijjar était un militant pro-Khalistan et président d'un temple sikh à Surrey, en Colombie-Britannique. Son travail quotidien consistait à travailler comme plombier. Pendant des années, le gouvernement indien l'a traité de terroriste – une affirmation que Nijjar a niée à plusieurs reprises.

Le site Web du ministère indien des Affaires étrangères semble également montrer plus de 21 diplomates au Canada. Il répertorie 36 fonctionnaires détenant des titres qui impliqueraient normalement un statut diplomatique, tels que haut-commissaire, consul, attaché, premier et deuxième secrétaire, vice-consul et agent consulaire. Ces fonctionnaires sont répartis dans trois bureaux : le haut-commissariat de l’Inde à Ottawa et ses deux consulats à Toronto et Vancouver.

Le déménagement était une grave escalade

Un haut fonctionnaire du gouvernement a suggéré que l’Inde pourrait comparer des pommes avec des oranges — par exemple, en comptant les cinq missions diplomatiques du Canada en Inde, tout en ne comptant qu’une partie de l’empreinte diplomatique de l’Inde au Canada.

La demande indienne a été une rude surprise pour le Canada, car elle représentait une escalade dramatique par rapport aux expulsions précédentes d’un diplomate de chaque côté en raison des allégations du Canada selon lesquelles le gouvernement indien avait joué un rôle dans l’assassinat du militant sikh Hardeep Singh Nijjar en Surrey, Colombie-Britannique, en juin.

« Je ne peux pas penser à un autre exemple de rupture des relations diplomatiques avec un autre pays et d’élimination de tout le monde », a déclaré Pardy. « Je ne peux pas penser à un autre incident au cours des 40 ou 50 dernières années où quelque chose comme ça se soit produit. Même dans les pires jours de nos relations avec l’Union soviétique, il y avait généralement un plus petit nombre de personnes. [of diplomats] impliqué. »

L’ancien diplomate canadien Jeff Nankivell, président de la Fondation Asie-Pacifique du Canada, a reconnu que la sanction était extraordinaire.

« Je ne vois pas de précédent, et certainement pas de précédent dans les relations entre le Canada et l’Inde. Et le faire à l’échelle qui est rapportée constituerait certainement un frein important aux opérations diplomatiques du Canada en Inde. »

Nankivell affirme que le Canada a besoin de vastes opérations consulaires en Inde pour gérer le volume de demandes de visa en provenance de ce pays, qui est à la fois le principal pays d’origine des étudiants internationaux au Canada et le premier pays d’origine des immigrants au Canada dans son ensemble.