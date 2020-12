LONDRES – Avec le temps presse et les écarts encore grands, le Premier ministre Boris Johnson a pris le contrôle personnel des négociations sur le Brexit lundi, déclarant qu’il se rendrait à Bruxelles plus tard cette semaine pour un dernier effort visant à conclure un accord commercial entre la Grande-Bretagne et l’Union européenne. L’annonce de M. Johnson, après un appel téléphonique de 90 minutes avec la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a fait monter les enjeux alors que les pourparlers entrent dans leur phase finale. Après 11 mois de négociations acharnées, semble-t-il, seule une réunion face à face des dirigeants politiques peut produire une percée. « Nous avons convenu que les conditions pour finaliser un accord ne sont pas là », ont déclaré M. Johnson et Mme von der Leyen dans un communiqué, ajoutant qu’ils avaient demandé à leurs négociateurs de « préparer un aperçu des différends restants à discuter dans un communiqué. réunion physique à Bruxelles dans les prochains jours. Les principaux points de friction, ont-ils déclaré, étaient les droits de pêche, les aides d’État et la concurrence loyale pour l’industrie – des questions qui ont divisé les deux parties depuis le début.

Les analystes ont salué la disponibilité de M. Johnson à intervenir, après des jours de négociations intensives qui n’avaient pas réussi à réduire les écarts. Avec la date limite du 31 décembre pour conclure un accord, on craignait de plus en plus que les pourparlers ne se soldent par un échec, ce qui bouleversait les relations de la Grande-Bretagne avec le bloc des 27 nations. «Boris Johnson irait-il vraiment à Bruxelles s’il n’y avait plus d’espoir?» a déclaré Mujtaba Rahman, analyste au cabinet de conseil en risques politiques Eurasia Group. «C’est le moment soit pour un accord, soit pour une dernière tentative pour démontrer que les deux parties ont fait de gros efforts pour parvenir à un accord qui était finalement hors de portée.» Si les discussions de M. Johnson avec Mme von der Leyen ne parviennent pas à sortir de l’impasse, la stratégie britannique, a-t-il dit, consisterait à mettre la question à l’ordre du jour des chefs de gouvernement de l’UE, qui se réunissent jeudi à Bruxelles.

Cela reflète la conviction que les négociateurs ont réalisé tout ce qu’ils peuvent et qu’un nouvel élan politique est nécessaire pour sortir de l’impasse. Mais M. Rahman a averti que si la Grande-Bretagne y voyait une opportunité d’essayer de briser l’unité des États membres de l’UE, cela se retournerait probablement contre lui.