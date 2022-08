Alors que la date limite de la liste de 53 joueurs approche mardi, voici les dernières coupes des Bears de Chicago – Shaw Local

LAKE FOREST – Les 32 équipes de la NFL doivent réduire leurs effectifs à 53 joueurs d’ici 15 h mardi. Pour la plupart des équipes, cela signifie supprimer plus de 20 joueurs dans les prochaines 24 heures.

Le directeur général des Bears Ryan Poles et l’entraîneur-chef Matt Eberflus ont des décisions à prendre alors qu’ils façonnent leur première formation.

Les Bears ont terminé la pré-saison avec une fiche de 3-0. Le quart-arrière Justin Fields et l’attaque de la première équipe ont réalisé leur meilleure performance samedi dans une victoire de 21-20 contre les Browns de Cleveland.

Le match d’ouverture de la saison régulière se profile le 11 septembre contre les 49ers de San Francisco à Soldier Field. À quoi ressemblera la liste avant ce match commencera à prendre forme dans les heures et les jours à venir.

[ Shaw Local’s Chicago Bears 53-man roster projection ]

Les coupes

Les Bears ont déjà renoncé aux joueurs suivants :

Une analyse

Les Bears ont signé Dublin comme centre de sauvegarde après que le choix recrue de sixième ronde Doug Kramer soit entré dans la réserve blessée en raison d’une blessure à la jambe plus tôt ce mois-ci. Shaa, une recrue non repêchée de Liberty, a fait un bon jeu ici et là pendant le minicamp, mais a simplement été enterrée trop bas sur le tableau de profondeur au receveur.

Edwards est une surprise. Le joueur de ligne défensif vétéran était sous contrat pour les saisons 2022 et 2023. L’ancien directeur général Ryan Pace a signé Edwards en septembre 2020 et lui a accordé une prolongation de contrat de trois ans en mars 2021. Afin de réduire Edwards, les Bears doivent manger environ 1,6 million de dollars en espace de plafond salarial.