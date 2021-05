Alors que la date de retrait de Trump passe, les talibans préviennent qu’ils pourraient «  prendre des mesures  » contre les troupes américaines en Afghanistan – RT USA News

La date limite de retrait d’Afghanistan de l’ancien président Donald Trump étant passée, les talibans ont averti qu’ils pourraient «prendre des mesures» contre les forces américaines avant la date du retrait du président Joe Biden le 11 septembre.

Samedi a marqué la date prévue du retrait de Trump d’Afghanistan, que l’ancien dirigeant américain a annoncé l’année dernière. Alors que Biden s’est engagé à retirer les troupes américaines d’ici le 11 septembre, le porte-parole des talibans, Zabihullah Mujahid, a déclaré que tous les paris étaient ouverts d’ici là.

«Le retrait des forces étrangères de l ‘#Afghanistan à la date limite du 1er mai étant passé, cette violation de principe a ouvert la voie à [Islamic Emirate of Afghanistan] Les Moudjahidin doivent prendre toutes les contre-mesures qu’ils jugent appropriées contre les forces d’occupation » il a tweeté.

#ClarificationComme retrait des forces étrangères de #Afghanistan le délai convenu du 1er mai étant passé, cette violation de principe a ouvert la voie aux Moudjahidines de l’IEA pour qu’ils prennent toutes les contre-mesures qu’ils jugent appropriées contre les forces d’occupation. – Zabihullah (..ذبـــــیح الله م) (@ Zabehulah_M33) 1er mai 2021

Les moudjahidin de l’IEA vont maintenant attendre la décision prise par les dirigeants de l’Émirat islamique à la lumière de la souveraineté, des valeurs et des intérêts supérieurs du pays, et prendront ensuite des mesures en conséquence, si Allah le veut. » a-t-il ajouté dans un tweet de suivi.

Venant directement du porte-parole des talibans, l’avertissement de Mujahid est à peu près aussi clair que les menaces en Afghanistan. D’autres avertissements ont été plus douteux, comme ce fut le cas l’année dernière après que Trump a conclu un accord avec le groupe militant et annoncé ses plans de retrait. Immédiatement après, le New York Times a affirmé que la Russie offrait des primes en espèces aux militants liés aux talibans pour qu’ils attaquent les forces américaines. L’histoire de source anonyme a suscité la condamnation des opposants de Trump à Washington et des médias nationaux, mais s’est avérée complètement fausse. Néanmoins, cela a incité un groupe bipartisan de représentants à adopter un amendement interdisant un retrait d’Afghanistan avant la fin du mandat de Trump.

Des histoires similaires mettant en garde contre un terroriste imminent « réapparition » a fait surface à l’approche de la date limite du 1er mai, amplifiant les préoccupations des services de renseignement américains et des responsables militaires qui ne sont pas d’accord avec les plans de retrait de Trump ou de Biden.





Aussi sur rt.com

« Guerre sur tous les fronts »: le battage médiatique américain contre les menaces d’Al-Qaïda au moment où le Pentagone commence à se « retirer » d’Afghanistan







Les talibans n’ont pas accepté la date de retrait de Biden, ne se présentant pas à une conférence de paix en Turquie le mois dernier. Néanmoins, Mujahid a déclaré à Reuters le mois dernier que les responsables talibans sont toujours en contact avec les États-Unis et discutent toujours de la possibilité de retarder ou non les attaques jusqu’en septembre.

Si tout se passe comme prévu et que les forces américaines quittent l’Afghanistan en septembre, elles partiront un mois avant que le conflit n’atteigne 20 ans. Ils laisseront également les talibans dans une position plus forte et contrôlent plus de territoire qu’à n’importe quel moment depuis le début de la guerre.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!