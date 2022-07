Alors que la crypto s’évanouit, Anthony Scaramucci a du mal à garder les investisseurs.

Bloomberg a rapporté plus tôt cette semaine que la société SkyBridge Capital de M. Scaramucci avait interrompu les retraits de l’un de ses plus petits fonds , Legion Strategies, qui contient un peu plus de 200 millions de dollars. Mais M. Scaramucci a également du mal à conserver les investisseurs du fonds phare de SkyBridge, les portefeuilles de fonds spéculatifs multi-conseillers SkyBridge, qui géraient jusqu’à 2 milliards de dollars fin mars. Ses investissements ont perdu près du quart de leur valeur au deuxième trimestre.

Selon ses règles, les investisseurs du fonds Multi-Adviser ne sont autorisés à retirer de l’argent que pendant certaines fenêtres. Celles-ci se produisaient quatre fois par an, mais SkyBridge les a ramenées à deux fois par an en 2020, après de grosses pertes au début de la pandémie. Les rachats globaux sont généralement plafonnés pendant chaque fenêtre.

Plus tôt ce mois-ci, SkyBridge a déclaré à ses clients dans une lettre que sa fenêtre de rachat avait été “sursouscrite” et qu’ils ne recevraient collectivement qu’environ 16% de l’argent demandé. La lettre indiquait qu’elle émettait des billets d’investisseurs pour ce montant qui seraient payés au plus tard en octobre.

Les pertes de M. Scaramucci surviennent un peu plus d’un an après le pivot de SkyBridge vers la cryptographie. Le fonds phare de SkyBridge, que M. Scaramucci a acheté à Citigroup, s’est depuis longtemps spécialisé dans l’achat et la vente de participations d’autres fonds spéculatifs. Pendant un certain temps, cela, combiné à de solides performances dans les années qui ont suivi la crise financière de 2008, a fait de lui l’un des acteurs les plus puissants de l’industrie des fonds spéculatifs.

En plus du fonds, SkyBridge a organisé une conférence annuelle très fréquentée à Las Vegas, appelée SALT, qui a attiré de grands noms de Wall Street et de la politique.

M. Scaramucci dit qu’il croit toujours à la cryptographie à long terme, ajoutant qu’environ 22% de son fonds phare restaient dans la cryptographie et les investissements connexes à la fin du mois dernier.