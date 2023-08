Alors que la crise nigérienne s’éternise, la CEDEAO est mise à l’épreuve

Commentez cette histoire Commentaire

DAKAR, Sénégal – Près d’un mois après que des soldats mutins ont organisé un coup d’État au Niger, les pourparlers diplomatiques pour résoudre la crise ont peu progressé. Le président élu, Mohamed Bazoum, reste retenu captif par des militaires qui l’ont autrefois protégé. La menace d’une intervention militaire d’un grand bloc politique ouest-africain plane.

L’enjeu n’est pas seulement le sort de la démocratie au Niger, mais la crédibilité de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), le bloc de 15 pays d’Afrique de l’Ouest qui est au centre des efforts pour sortir de l’impasse et rétablir l’ordre constitutionnel au Niger. Alors même que le groupe continue de rechercher une solution négociée, la CEDEAO a annoncé qu’elle avait décidé d’un « jour J » non divulgué pour une intervention militaire au Niger.

Le groupe a tracé une ligne rouge au Niger, après les précédents coups d’État au Mali, au Burkina Faso et en Guinée qui ont été condamnés par la CEDEAO mais ont rencontré nettement moins de résistance.

Lorsque le président nigérian Bola Ahmed Tinubu a été élu président du groupe le mois dernier, il a promis dans son discours d’acceptation que le bloc « ne permettrait pas coup sur coup », affirmant que même si « la démocratie est très difficile à gérer, c’est la meilleure forme de gouvernance ». La CEDEAO ne peut pas « s’asseoir comme un bouledogue édenté », a-t-il déclaré.

La position ferme de Tinubu reflète une variété de facteurs, y compris son histoire en tant qu’activiste démocrate envoyé en exil sous l’ancien régime militaire nigérian et sa détermination à éviter un épisode similaire au Nigéria, qui est la démocratie la plus peuplée d’Afrique, selon Ebenezer Obadare, le Douglas Dillon chercheur principal pour les études africaines au Council on Foreign Relations. Après un discours aussi fort, a ajouté Obadare, Tinubu « s’est probablement senti obligé de mettre son argent là où se trouve sa bouche ».

Le moment marque une étape importante pour la géopolitique intra-africaine, selon les analystes. « Pour la CEDEAO, les enjeux sont énormes », a déclaré Tatiana Smirnova, chercheuse au Centre FrancoPaix en résolution de conflits et missions de paix. « Dans une certaine mesure, la situation au Niger décidera de son avenir. »

Alors que la crise du Niger a commencé comme une affaire interne, Smirnova a déclaré qu’elle avait été projetée dans la région dans le cadre d’une compétition plus large entre les pays occidentaux et la Russie, qui a été chaleureusement accueillie par certaines autres juntes africaines. En revanche, le Niger avait travaillé en étroite collaboration avec l’Occident, accueillant des soldats des États-Unis et de la France dans le cadre des efforts de lutte contre le terrorisme. Ces enjeux plus importants ont rendu la situation « encore plus polarisée qu’elle ne l’aurait été autrement », a-t-elle déclaré, compliquant les efforts de médiation.

L’Union africaine, qui comprend des pays de tout le continent, a suspendu mardi le Niger, a condamné le coup d’État et a déclaré qu’elle soutenait « l’engagement soutenu de la CEDEAO en faveur du rétablissement de l’ordre constitutionnel par des moyens diplomatiques ». Mais la déclaration de l’Union africaine s’est abstenue de soutenir une intervention militaire, affirmant que l’organe « prend note » de la décision de la CEDEAO de mobiliser une force en attente et « entreprendra une évaluation des implications économiques, sociales et sécuritaires ».

Au cours du week-end, le chef du coup d’État, le général Abdourahmane Tchiani, a déclaré que le régime civil au Niger serait rétabli dans les trois ans.

Lors de sa création en 1975, la CEDEAO a été conçue pour favoriser les liens économiques et monétaires au sein de la région. Mais sa portée s’est considérablement élargie au cours des dernières décennies, à commencer par les interventions armées dans les années 1990 dans les guerres civiles en Sierra Leone et au Libéria, pour inclure les opérations de sécurité et la coordination militaire.

Au sein de la CEDEAO, il y a des divisions sur la sagesse d’une intervention, a déclaré Fahiraman Rodrigue Koné, responsable du projet Sahel pour l’Institut d’études de sécurité. D’un côté, les dirigeants du Nigeria, du Bénin, du Sénégal et de la Côte d’Ivoire sont favorables, a déclaré Koné, expliquant que le coup d’État du Niger « représente une menace, une contagion qu’ils veulent arrêter ».

Il a ajouté : « Même si le coup d’État au Niger était atypique, nous ne pouvons pas oublier qu’il s’est déroulé dans un contexte socio-économique particulier partagé par bon nombre de ces nations d’Afrique de l’Ouest, qui ont de grandes populations vivant dans la pauvreté et un manque de bonne gouvernance. Le risque d’un coup d’État existe toujours et ces dirigeants craignent qu’il ne se produise dans leur propre pays.

En revanche, la nation insulaire du Cap-Vert est opposée à l’intervention, et le président togolais s’est concentré sur la promotion du dialogue.

Le bloc a suspendu les trois pays qui ont récemment eu des coups d’État militaires – le Mali, le Burkina Faso et la Guinée – et ils ont indiqué qu’ils rassembleraient leurs forces pour défendre le Niger s’il était envahi par des étrangers, y compris la CEDEAO.

Rahmane Idrissa, un politologue nigérien basé aux Pays-Bas, a déclaré que ce qui est en jeu pour la CEDEAO est la norme selon laquelle « les gouvernements devraient exister grâce à la légitimité démocratique, plutôt une sorte de programme populiste militaire ».

« C’est un enjeu théorique, car bien sûr dans des pays comme le Mali, le Burkina Faso et la Guinée, la CEDEAO n’a pas été à la hauteur de cette réalité », a-t-il déclaré. « Mais si vous voulez avoir un avenir, vous devez au moins regarder vers l’horizon… et Tinubu essaie de créer l’élan pour que la CEDEAO aille de l’avant. »

Idrissa a déclaré qu’il n’était pas clair qu’une intervention soit inévitable, ajoutant que la menace augmentait la force de la main de la CEDEAO dans les négociations.

Mais J. Peter Pham, un distingué membre du Conseil de l’Atlantique, a fait valoir que la CEDEAO avait exagéré son jeu en menaçant d’une intervention qu’elle n’avait pas planifiée ou pleinement réfléchie. Il a déclaré que pour être crédible, une force d’intervention devrait avoir environ trois fois plus de personnel que l’armée nigérienne, qui compte environ 5 000 soldats autour de sa seule capitale.

« Personne ne fait même allusion à de tels chiffres », a déclaré Pham, qualifiant la menace d’intervention de la CEDEAO de « piège dans lequel ses dirigeants sont tombés ».

« Une règle cardinale de la diplomatie », a-t-il dit, « est de ne jamais faire une promesse ou une menace que vous n’êtes pas à la fois capable et disposé à mener à bien. »