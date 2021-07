Alors que la crise libanaise s’aggrave, les lignes de carburant se développent, la nourriture et les médicaments se font rares

« Je suis désesperé. Je suis en colère. Je suis frustrée », a-t-elle déclaré, résumant les sentiments de nombreux Libanais face à l’effondrement financier qui a transformé des courses autrefois routinières en cauchemars qui remplissent leurs journées et nettoient leurs portefeuilles. « C’est de pire en pire, et nous ne pouvons rien y faire. Je ne sais pas comment nous pouvons régler tout cela.

Cela a créé un sentiment distinct que le pays est en train de se défaire, car tous les Libanais, sauf les plus riches, passent maintenant leurs journées à transpirer à travers de fréquentes coupures de courant, à attendre dans les conduites de carburant qui entourent les pâtés de maisons et à courir de pharmacie en pharmacie pour rechercher des médicaments qui ont disparu. des étagères.

Le double coup de la pandémie et l’énorme explosion dans le port de Beyrouth il y a près d’un an qui a tué environ 200 personnes et gravement endommagé la capitale a aggravé ce qui était déjà une mauvaise situation.

Alors que de telles contractions économiques sévères sont généralement « associées à des conflits ou à des guerres », a déclaré la Banque mondiale le 31 mai, la crise libanaise a été causée par des dépenses déficitaires importantes du gouvernement qui l’ont laissé profondément endetté et par des politiques monétaires insoutenables qui se sont finalement effondrées, laissant les banques largement insolvables et la valeur de la monnaie plongeant.

Jusqu’à présent, le système politique grincheux du pays n’a pas réussi à offrir plus que des solutions farfelues à la crise la plus immédiate qui semble être : augmenter les prix du pain subventionné, réduire la production d’électricité et subventionner les importations de carburant, de médicaments et de céréales pour à hauteur d’environ 500 millions de dollars par mois provenant des réserves en baisse de la banque centrale.

La semaine dernière, le Parlement a adopté une loi pour dépenser 556 millions de dollars sur un programme de carte de rationnement pour les familles pauvres, bien qu’on ne sache pas encore comment cela fonctionnera et comment l’État le paiera.

Le gouvernement actuel a démissionné il y a près d’un an après l’explosion du port de Beyrouth. Mais il continue de servir à titre intérimaire, ce qui, selon ses membres, ne leur donne pas le pouvoir de prendre des décisions politiques radicales alors que les partis politiques du pays se disputent la composition d’un nouveau gouvernement.

En annonçant la démission de son cabinet en août dernier, le Premier ministre par intérim Hassan Diab a imputé les nombreux problèmes du Liban à un « système de corruption » qui est non seulement « profondément enraciné dans toutes les fonctions de l’État », mais en fait « plus grand que l’État ». » et si puissant que l’État « ne peut pas l’affronter ou s’en débarrasser ».

Alors que la crise s’est accélérée, les Libanais ont été contraints de s’adapter de manière douloureuse : monter les escaliers parce que les ascenseurs manquent de courant, couper de la viande ou sauter des repas parce que les prix des denrées alimentaires ont grimpé, et perdre une grande partie de leur journée juste pour faire rouler leurs voitures.