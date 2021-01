Alors que la crise grandit en Grande-Bretagne sur la variante du coronavirus, un sursis pour Johnson

« Comme ce fut le cas au printemps dernier, notre sortie du cocon de verrouillage ne sera pas un big bang mais un déballage progressif », a déclaré M. Johnson au Parlement, ajoutant que le gouvernement lèverait les restrictions « si elles ne sont plus jugées nécessaires pour limiter la transmission du virus. »

M. Johnson a obtenu une approbation écrasante de la législation visant à imposer un nouveau verrouillage national, qui, selon lui, pourrait rester en vigueur jusqu’au 31 mars, bien qu’il soit possible que certaines des mesures puissent être assouplies avant cette date.

Mercredi, cependant, M. Johnson s’est rendu au Parlement avec certaines de ses mesures les plus dures à ce jour, et les arrière-bancs indisciplinés de la chambre étaient calmes. La crise de santé publique à laquelle la Grande-Bretagne est maintenant confrontée est si grave qu’elle a temporairement arrêté les débats politiques qui ont fait rage depuis que le virus est apparu pour la première fois dans le pays il y a 11 mois.

LONDRES – Pendant des mois, le Premier ministre Boris Johnson a été fouetté par les forces de la pandémie, pris entre une opposition qui l’accusait d’agir trop tard et les législateurs de son propre parti qui se plaignaient d’être allé trop loin dans le verrouillage de l’économie britannique freiner le coronavirus.

Le chef de l’opposition du parti travailliste, Keir Starmer, a jeté le soutien de son parti derrière les mesures, exprimant seulement le regret que M. Johnson n’ait pas agi plus rapidement. M. Starmer a qualifié la période actuelle de «moment le plus sombre de la pandémie».

Le sentiment de crise est si grand que les organisateurs d’un rituel hebdomadaire d’applaudissements pour le National Health Service britannique, qui a commencé en mars et a duré 10 semaines, ont annoncé qu’ils recommenceraient la pratique.

Les statistiques par habitant sont plus effrayantes que les chiffres globaux: une personne sur 50 a été infectée par le virus en Angleterre entre le 27 décembre et le 2 janvier, a estimé le gouvernement. À Londres, épicentre d’une épidémie alimentée par une nouvelle variante rapidement transmissible, une personne sur 30 a été infectée.

Les dernières statistiques confirment sa caractérisation. La Grande-Bretagne a enregistré mercredi un record de 62 322 infections, le deuxième jour consécutif de nouveaux cas records, et 1 041 décès, le premier jour où ce nombre avait dépassé les 1000 depuis avril. Au total, 77346 personnes sont mortes du coronavirus en Grande-Bretagne, le plus grand nombre de morts en Europe.

Confinés dans leurs maisons, avec les jours de plus en plus froids, et des semaines, voire des mois de verrouillage qui s’annonçaient, certains Britanniques se sont accrochés à la lumière d’un vaccin au bout du tunnel.

«La seule raison pour laquelle je passe à travers c’est parce que je compte être dehors quand le soleil se lèvera», a déclaré Chris Barkley, 36 ans, un avocat qui vit dans l’est de Londres. Il a ajouté que de nombreux Britanniques étaient au bout du fil et que le gouvernement ne pouvait pas gêner le déploiement car il avait son système de test et de traçage.

«Je ne pense pas que les gens aient grand-chose en eux», dit-il.