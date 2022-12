Alors que la crise économique égyptienne s’aggrave, un repas abordable est difficile à trouver

Commentez cette histoire Commentaire

LE CAIRE — Le patriarche derrière Abou Tarek, l’un des restaurants les plus célèbres d’Égypte, a toujours pu compter sur le koshary. Un mélange de pâtes, de riz, de lentilles, de pois chiches, d’oignons frits et de sauce tomate épicée, le koshary est l’un des aliments les moins chers et les plus populaires d’Égypte, tellement riche en glucides et en protéines qu’il peut rassasier même les clients les plus affamés toute la journée. Tout le monde ici en mange, des plus riches aux plus pauvres.

Mais avec la hausse rapide des prix des denrées alimentaires face à une crise économique croissante, même les repas les moins chers deviennent de plus en plus chers à préparer – frappant les marges des pivots du koshary comme Youssef Zaki, le propriétaire d’Abou Tarek, ainsi que les poches des Égyptiens ordinaires.

Juste au moment où l’Égypte espérait se remettre de la pandémie, qui a vu son secteur touristique massif s’arrêter, la Russie a envahi l’Ukraine. La guerre a déclenché une série de répercussions inattendues dans toute la région, frappant particulièrement durement l’Égypte.

Les investisseurs étrangers se sont retirés des milliards de dollars du pays dans les semaines qui ont suivi l’invasion, perturbant l’économie. L’Égypte importe également plus de blé que n’importe quel autre pays, la plupart en provenance de Russie et d’Ukraine. Le coût du blé et du pétrole a commencé à monter en flèche tandis que le nombre de touristes a de nouveau chuté en raison d’une dépendance de longue date vis-à-vis des visiteurs russes et ukrainiens.

La flambée des prix alimentaires mondiaux met les repas de base hors de portée, du riz jollof nigérian aux pâtes russes et au steak argentin

L’Égypte est maintenant confrontée à l’une de ses pires périodes d’inflation depuis des années, et les Égyptiens ordinaires en paient largement le prix.

Les prix des aliments et des boissons ont augmenté de 30,9 % depuis cette période l’an dernier. Plus tôt cette année, le taux de change officiel était autrefois de 15,6 pour un dollar. Maintenant, il se situe à 24,7. Sur le marché noir, un dollar peut être vendu jusqu’à 33 livres. Les banques limitent le retrait de dollars pour essayer de garder des liquidités dans le pays. De nombreux Égyptiens renoncent aux indulgences – qu’il s’agisse d’éviter de dîner au restaurant ou de reporter des mariages – en espérant que les coûts baisseront bientôt.

Heureusement pour Zaki, le koshary reste un aliment de base majeur dans le régime alimentaire égyptien.

Pour éviter d’augmenter les prix, Zaki sait que ses clients ne peuvent pas se permettre, Abou Tarek a légèrement réduit ses portions. Même ainsi, leur clientèle a quelque peu diminué. Avec des dizaines d’employés entre la cuisine, les serveurs et les équipes de livraison, Zaki a maintenant le même nombre de travailleurs à payer qu’auparavant – juste moins d’argent pour le faire.

Les mêmes clients qui ont acheté une fois “une grande assiette de koshary, ils pourraient en acheter une plus petite”, a déclaré Zaki, assis sur une chaise en plastique dans la rue à l’extérieur, alors que les fans de passage lui donnaient le traitement de célébrité, interrompant l’interview pour prendre des photos avec lui.

“Au lieu de manger trois repas, les gens pourraient n’en manger qu’un ou deux”, a-t-il déclaré.

Imputer la crise uniquement à la guerre en Ukraine serait “à peine vrai”, a déclaré l’économiste politique égyptien Wael Gamal. Des années d’emprunts et d’investissements dans des mégaprojets ont rendu l’Égypte particulièrement vulnérable, a-t-il déclaré. Ces projets ont été défendus par le président Abdel Fatah El-Sisi, qui a pris le pouvoir lors d’un coup d’État militaire en 2013 et a fait du développement des infrastructures une caractéristique de sa présidence.

En décembre, après des mois de négociations, l’Égypte a annoncé qu’elle recevrait un prêt de 3 milliards de dollars du Fonds monétaire international, dont 347 millions de dollars qui seront déboursés immédiatement. C’est la quatrième fois que le FMI vient en aide à l’Égypte au cours des six dernières années.

Les problèmes économiques de l’Égypte, a déclaré Gamal, s’aggravent chaque fois qu’ils vont au FMI et contractent plus de prêts et couvrent des prêts plus anciens avec de nouveaux prêts.

Le restaurant de Zaki, couronné de succès depuis les années 90 – et présenté une fois dans “No Reservations” d’Anthony Bourdain – lui a donné suffisamment de coussin pour affronter la tempête. Ayant vendu du koshary pendant la majeure partie de sa vie, d’abord à partir du chariot de nourriture de son père, puis de son propre restaurant, Zaki a vu les prix monter et descendre au fil du temps. “Mais jamais comme ça”, a-t-il dit.

Dans le quartier huppé de Zamalek, une île sur le Nil, Ahmed Ramadan, 27 ans, sert chaque jour environ 700 commandes de koshary et autres plats à emporter. La plupart de ses clients sont des étudiants et des employés de la classe ouvrière qui s’y rendent chaque jour.

Comparé aux autres habitants de son quartier à faible revenu d’Imbaba, Ramadan se considère chanceux. Il a un travail stable et peut marcher jusqu’au restaurant koshary à Zamalek chaque jour sans se soucier de l’augmentation des coûts de transport. Pour ses voisins, “la situation est devenue de pire en pire”, a-t-il dit. « Ils doivent joindre les deux bouts et ne manger que des légumes et du riz. Que peuvent-ils faire?”

Les coûts d’approvisionnement ont tellement augmenté qu’il y a quelques semaines, son restaurant a cessé de servir sa portion la moins chère de koshary – couvrant l’option de leur menu avec un morceau de ruban adhésif. Jusqu’à récemment, a déclaré Ramadan, il pouvait acheter une tonne de riz pour environ 8 000 livres égyptiennes. Maintenant, dit-il, cela coûte 18 000 livres. Le coût de son approvisionnement en pâtes a bondi de 6 000 livres. Même les contenants et sacs en plastique qu’ils utilisent pour emballer les repas sont plus chers qu’auparavant.

Mais les clients se présentent toujours. “Les gens doivent manger”, a-t-il dit.

Non loin de là, dans le quartier d’Agouza, Medhat Mohamed, 47 ans, se tenait derrière le comptoir d’un restaurant en bord de route qui vend des sandwichs taameya (falafels égyptiens) et fuul (ragoût de haricots). Les deux sont des aliments de base végétariens dans le régime égyptien, mais les clients commencent à s’en passer, ont déclaré Mohamed et ses collègues.

Il y a un an, les sandwichs se vendaient trois livres et demie. Maintenant, ils coûtent quatre ans et demi.

“La guerre en Ukraine a fait augmenter les prix de la farine et de l’huile”, a déclaré Mohamed. “Quand cela a augmenté, tout le reste a augmenté.”

Maintenant, certains clients plus pauvres achètent des morceaux de falafel plutôt qu’un sandwich, les mettant dans du pain qu’ils obtiennent grâce à un programme de subventions, juste pour économiser quelques livres.

Même si le restaurant doublait ses prix, le gérant du magasin, Sayyid el-Amir, a déclaré : “nous ne ferions pas beaucoup de profit”.

Beaucoup d’autres magasins ferment, a-t-il dit, mais il ferait tout ce qu’il pourrait pour éviter les licenciements. “Chacun de ces travailleurs a trois ou quatre enfants”, a-t-il dit en désignant Mohamed et les autres hommes, dont un jetant des falafels crus dans une casserole d’huile bouillonnante. Tous les employés du restaurant ont également d’autres emplois, faisant des livraisons ou travaillant dans d’autres restaurants.