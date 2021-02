Alors que la crise du virus se prolonge, la jeunesse française durement touchée se débat

PARIS (AP) – Lors d’une soirée récente, Leïla Ideddaim a attendu de recevoir un sac de nourriture, ainsi que des centaines d’autres jeunes français incapables de joindre les deux bouts. Elle a vu le bavardage qui accompagnait le document comme un sous-produit bienvenu, compte tenu de son isolement intense pendant la pandémie.

L’étudiante de 21 ans en gestion d’hôtels et de restaurants a vu ses projets bouleversés par la crise du virus. Avec des restaurants et des sites touristiques fermés et la France sous un couvre-feu de 18 heures, ses perspectives de carrière sont incertaines. Les petits boulots qui étaient censés la maintenir pendant ses études sont difficiles à trouver.

«Je suis dans le brouillard», a déclaré Ideddaim, qui a déménagé à Paris l’année dernière et a maintenant du mal à répondre à la fois à ses besoins fondamentaux et à ses besoins émotionnels.

Elle n’est pas seule. Les longues files d’attente de jeunes en attente d’aide alimentaire qui traversent les quartiers parisiens plusieurs fois par semaine sont un symbole dramatique du bilan que le coronavirus a fait subir à la jeunesse française.

La pandémie a dévasté les économies du monde entier, poussant les personnes vulnérables plus profondément dans la pauvreté ou en faisant basculer certaines personnes pour la première fois. En France, les retombées économiques ont particulièrement pesé sur les jeunes – et leurs malheurs n’ont été aggravés que par des perturbations dans leurs études et leurs interactions sociales.

Près d’un quart des jeunes Français ne trouvent pas de travail – deux fois et demie le taux de chômage national et l’un des plus élevés des 27 pays de l’Union européenne. De nombreux étudiants universitaires dépendent désormais de l’aide alimentaire et plusieurs organisations se sont mobilisées pour répondre à ce besoin.

La pandémie a entraîné une flambée des plaintes de santé mentale qui, selon les autorités, sont les plus graves chez les personnes sans travail, les personnes en difficulté financière et les jeunes adultes. Une ligne directe dédiée aux étudiants a vu une augmentation des appels, et les jeunes ont afflué dans les services psychiatriques.

Comme l’a reconnu le président Emmanuel Macron, «il est difficile d’avoir 20 ans» à l’époque des coronavirus.

D’autres pays européens ont également noté un bilan particulièrement lourd pour les jeunes. En Belgique, certaines régions apportent une aide aux étudiants pour les aider à payer la nourriture, le loyer, le transport et l’aide psychologique. En Allemagne, une étude du centre médical universitaire de Hambourg-Eppendorf a révélé qu’environ un enfant sur trois souffrait d’anxiété, de dépression ou de symptômes psychosomatiques tels que des maux de tête ou des maux d’estomac.

Pour Ideddaim, qui doit subvenir à ses besoins, la pandémie signifie une feuille de calcul qui ne s’additionne pas toujours. Chaque mois, elle a besoin de plus de 800 euros (970 $) pour les factures de logement, de transport et de services publics. Elle n’a pas pu obtenir un apprentissage bien rémunéré car les restaurants sont fermés et les hôtels sont dans une situation précaire.

Au lieu de cela, un stage dans un camping à 45 kilomètres à l’est de Paris rapporte 300 euros par mois – et atténue son isolement. Elle gagne également de l’argent grâce à un travail temporaire occasionnel dans les centres commerciaux. Pourtant, elle a presque dépensé toutes ses économies.

«Je rédige une fiche Google, et je note mes dépenses et mes frais fixes chaque mois. Alors je regarde la quantité qui entre, et je calcule ce qu’il me reste et où je peux me serrer la ceinture – sur la nourriture par exemple », dit-elle.

Ideddaim n’est que l’un des groupes d’étudiants nécessiteux servis par Linkee, une organisation qui collecte et distribue depuis longtemps de la nourriture inutilisée pour lutter contre le gaspillage, mais qui n’a porté son attention que récemment sur les étudiants.

Farid Khelef, 28 ans, est venu d’Algérie pour étudier en France. Il n’aurait pas imaginé qu’il attendrait un jour une aide alimentaire.

«Avant, je travaillais comme électricien en parallèle de mes études. A cause de la crise sanitaire, cela fait presque quatre mois que je n’ai pas de travail », a-t-il déclaré en attendant un sac de Linkee.

L’organisation a commencé à offrir des repas et des aliments frais aux étudiants en octobre – et leurs documents bimensuels servent maintenant environ 500 personnes, contre 200.

«Nous sommes un filet de sécurité pour tous ces étudiants … qui n’ont pas assez d’argent pour acheter de la nourriture et qui n’ont pas d’autre solution que de venir chercher de la nourriture de qualité et en même temps de trouver une ambiance conviviale», a déclaré Julien Meimon , le président de l’organisation.

La voix souriante, Ideddaim montra son sac rempli de salade, de chou-fleur, de pommes, de saumon fumé, de yaourts et de chocolat. Mais elle vient sur le site de distribution de nourriture pour plus qu’une simple nourriture de base.

«C’est un bon coup de pouce au moral – de savoir que je vais bien manger et venir dans un endroit avec beaucoup de monde et tout le monde est de bonne humeur», dit-elle.

Avec seulement trois semaines de cours en personne depuis septembre et étant nouvelle dans la ville, elle a eu du mal à créer les liens sociaux essentiels à la construction d’une vie d’adulte.

«Cela n’a pas été facile de s’intégrer, de rencontrer des gens», a-t-elle déclaré. En attendant, elle aime bavarder au téléphone avec sa grand-mère, qui vit également seule, et a hâte de travailler pour l’été dans la station balnéaire atlantique de Biscarrosse – tant que les restaurants rouvriront.

De nombreux jeunes luttent de la même manière. Nightline à Paris, une hotline pour étudiants, a connu une hausse de 40% des appels depuis que le pays est entré dans son premier verrouillage en mars.

La dépression chez les personnes âgées de 18 à 24 ans est passée de 16,5% début avril à 31,5% en novembre, lors du deuxième lock-out du pays, selon l’agence nationale française de la santé, Sante Publique France.

Les autorités ont remarqué le problème et, à partir de ce mois-ci, elles ont demandé aux universités de permettre aux étudiants de reprendre leurs cours un jour par semaine pour les aider à retrouver un certain sens de la normalité. Les institutions ont également commencé à fournir des repas à 1 euro.

On craint que la pandémie n’ait des effets à long terme sur les jeunes. Au Royaume-Uni, le groupe de réflexion de l’Institute for Fiscal Studies a estimé que les jeunes auront manqué plus de six mois d’apprentissage en face-à-face, soit plus de 5% de leur temps total à l’école, à la fin du le dernier verrouillage national du pays. L’éducation perdue pourrait réduire le revenu moyen à vie de 40 000 livres (55 325 $) par étudiant, estime-t-il.

Ideddaim, qui préfère regarder du bon côté, a déclaré qu’elle se sentait privilégiée d’obtenir une aide alimentaire.

« Ce type d’aide n’existe pas dans de nombreux pays, et nous avons la chance en France de l’avoir », a-t-elle déclaré.

Samuel Petrequin à Bruxelles, Danica Kirka à Londres et Kirsten Grieshaber à Berlin ont contribué à ce rapport.

Suivez la couverture AP de la pandémie sur https://apnews.com/hub/coronavirus-pandemic.