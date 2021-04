Alors que la crise des coronavirus en Inde devient de plus en plus désespérée et que les lits, les médicaments et les fournitures d’oxygène sont rares, les habitants des villes du pays comptent sur Twitter et la gentillesse des étrangers pour obtenir de l’aide pendant une période de bouleversement national. Environ 360 000 nouveaux cas ont été enregistrés au cours des dernières 24 heures seulement.