BEYROUTH, 7 décembre (Reuters) – La suppression des subventions au Liban sans garanties de protection des personnes vulnérables constituerait une catastrophe sociale, ont déclaré lundi deux agences de l’ONU, avertissant qu’il n’y a pas de parachute pour adoucir le coup.

Le Liban étant profondément en crise financière, la banque centrale a subventionné les produits de base en fournissant des devises fortes aux importateurs à l’ancien taux de change de 1 500 livres libanaises pour un dollar alors même que la devise a chuté de 80% par rapport à l’ancrage.

Le gouverneur de la banque centrale, Riad Salameh, a déclaré la semaine dernière que les subventions ne pourraient être conservées que deux mois de plus, exhortant l’État à élaborer un plan.

Bien que le Liban soit confronté à la crise la plus grave depuis la guerre civile de 1975-90, l’élaboration des politiques a été paralysée par de vieilles rivalités entre des politiciens agités. Saad al-Hariri a été nommé pour former un nouveau gouvernement en octobre, mais il reste à en convenir.

«L’impact de la suppression des subventions sur les prix sur les ménages les plus vulnérables du pays sera énorme et pourtant il n’y a presque rien en place pour aider à atténuer la baisse», ont écrit le représentant de l’UNICEF au Liban et le directeur régional de l’OIT dans un éditorial.

<< Il est essentiel de réaliser que pour le Liban, voler d'une autre falaise maintenant, sans d'abord mettre en place un système inclusif de garanties sociales, reviendrait à infliger une catastrophe sociale aux populations les plus vulnérables du pays, sacrifiant leur bien-être et celui de la pays dans son ensemble, pour de nombreuses années à venir », ont-ils écrit.

La manière universelle dont le Liban subventionne les produits de base, notamment le carburant, le blé et les médicaments, a été largement critiquée, y compris par de hauts responsables politiques des partis au pouvoir, car elle ne cible pas les plus démunis.

Une analyse approximative montre que jusqu’à 80% des subventions peuvent en fait bénéficier aux 50% les plus riches, avec seulement 20% à la moitié la plus pauvre, ont écrit la représentante de l’UNICEF Yukie Mokuo et la directrice régionale de l’OIT Ruba Jaradat dans leur éditorial.

Le gouvernement intérimaire doit rencontrer Salameh lundi pour discuter des subventions.

La Banque mondiale a déclaré que la pauvreté continuerait probablement à s’aggraver et à engloutir plus de la moitié de la population d’ici 2021 (Rédigé par Tom Perry, édité par William Maclean)