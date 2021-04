Le vote pour sanctionner la Syrie a eu lieu mercredi lors de la conférence des États parties à l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques (OIAC) à La Haye. La Syrie a été punie pour avoir prétendument violé la Convention sur les armes chimiques (CAC), dont l’OCPW est le gardien, sur la base des rapports de l’équipe spéciale d’enquête et d’identification (IIT).

En adoptant le projet de décision déposé par 🇫🇷 au nom de 46 délégations, @OPCW Les États membres ont envoyé un signal clair – l’utilisation répétée de #Armes chimiques par #Syrie est inacceptable pour le #Communauté internationale. https://t.co/jgydzsCVqT – France aux Pays-Bas (@FranceinNL) 21 avril 2021

Les sanctions ont été imposées sur proposition de la France et soutenues par les nations occidentales qui ont contribué à son adoption massivement par 87 contre 15, avec 34 abstentions sur 136 pays participants.

Le mécanisme a été créé l’année dernière et a été autorisé à nommer les auteurs d’attaques à l’arme chimique. Il a accusé à plusieurs reprises la Syrie d’infractions à la CWC. Damas voit l’IIT comme un « Outil de propagande » utilisé par les pays qui cherchent à renverser leur gouvernement, et dit que ses rapports ne peuvent pas être considérés comme scientifiques, comme l’a déclaré un représentant syrien lors de la conférence avant le vote.

La préoccupation est partagée par certains autres pays, dont la Russie et la Chine. Le représentant chinois a rappelé mercredi que l’IIT a des normes remarquablement moins rigoureuses pour la collecte de preuves que le Mécanisme d’enquête conjoint OIAC-ONU (JIM). Le JIM a été chargé d’enquêter sur les incidents d’utilisation présumée d’armes chimiques en Syrie avant l’ITT.

«L’IIT, au lieu de mener des enquêtes sur place, a donné du crédit aux échantillons fournis par les soi-disant ‘organisations non gouvernementales’, a tenu compte des opinions des soi-disant ‘experts externes’ et a interrogé les soi-disant ‘témoins en pays tiers »,» L’ambassadeur Jian Tan a déclaré, soulignant que le travail de l’IIT allait au-delà du mandat confié à la CAC et ne pouvait garantir l’impartialité des résultats.

Le scepticisme à l’égard de l’IIT et de l’OIAC en général augmente parmi les États membres depuis 2019, lorsque l’organisation a été accusée d’avoir dissimulé des preuves découvertes par ses propres inspecteurs après un incident dans la banlieue de Damas à Douma, survenu en avril 2018. Les États-Unis , le Royaume-Uni et la France ont réagi rapidement à l’incident très médiatisé par des attaques de missiles de représailles contre la Syrie.

Le rapport final du chien de garde en 2019 a presque accusé Damas d’avoir laissé tomber des bidons de chlore gazeux sur la région dans le cadre de ses efforts pour la capturer des forces djihadistes. Mais plusieurs lanceurs d’alerte sont venus après la publication du rapport avec des documents et des témoignages indiquant un scénario différent.

Ils ont déclaré que les preuves recueillies par une mission du JIM sur le terrain indiquaient une possible mise en scène de la scène pour blâmer l’armée syrienne. L’OIAC aurait supprimé les preuves contradictoires et fait appel à des experts externes, qui l’ont aidée à tirer des conclusions favorables aux trois pays qui ont lancé les frappes en Syrie.

Les dirigeants de l’OIAC ont répondu aux allégations en dépeignant les dénonciateurs comme des éléments voyous mécontents de l’organisation et ignorant les appels à un examen scientifique rigoureux de la rédaction du rapport final sur Douma. Les gouvernements et les médias occidentaux traitent leurs témoignages comme une théorie du complot colportée par la Russie.

Cependant, cette tentative d’écarter les voix dissidentes semble nuire à la crédibilité de l’OIAC. Plus tôt ce mois-ci, les membres du Conseil de sécurité de l’ONU ont tenu une réunion informelle pour discuter de la question, et pendant les événements, l’Inde a pour la première fois ouvertement critiqué les récents rapports de surveillance sur la Syrie publiés dans le cadre du mécanisme IIT.

En tant qu’État partie à l’OIAC, l’Inde s’attend à ce que l’organisation «Enquête impartiale, crédible et objective sur toute utilisation d’armes chimiques», conformément aux principes de la convention, a déclaré l’envoyé indien K. Nagaraj Naidu. «Le rapport actuel ne répond pas à ces attentes».

Le rapport en question détaille trois attaques à l’arme chimique présumées dans la ville de Ltamenah en mars 2017, que l’IIT a attribuées à l’armée de l’air syrienne. Il met à jour une version antérieure expliquant les conclusions de l’OIAC, qui a été publiée l’année dernière et sur laquelle New Delhi n’a pas publiquement commenté.

L’Inde faisait partie des pays qui ont voté contre la création de l’IIT, invoquant ses préoccupations concernant le «dérèglement des mandats». Il s’est abstenu en juillet 2020, lorsque le Conseil exécutif de l’OIAC a voté la condamnation de la Syrie pour l’utilisation d’armes chimiques signalée par l’IIT.

La Syrie a rejoint l’OIAC en 2013 et a déclaré des stocks massifs d’armes chimiques, qui ont ensuite été détruits. Cette décision a été prise après que Washington a déclaré qu’il envisageait une action militaire contre la Syrie après une attaque présumée à l’arme chimique. L’OIAC a reçu le prix Nobel de la paix 2013 pour avoir introduit la Syrie dans le giron de la CAC.

Si vous aimez cette histoire, partagez-la avec un ami!