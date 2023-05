Alors que la Cour suprême évalue le plan de remise de Biden, la dette étudiante gonfle

Quelle que soit la décision de la Cour suprême sur le plan d’annulation des prêts étudiants du président Joe Biden, la dette d’études ne disparaît pas.

Le collège devient de plus en plus cher. Les frais de scolarité et les frais plus chambre et repas dans les collèges publics de quatre ans de l’État ont augmenté de plus de 2% pour atteindre 23 250 $, en moyenne, au cours de l’année universitaire 2022-23; dans les collèges privés de quatre ans, il a augmenté de plus de 3 % pour atteindre 53 430 $, selon le Conseil du Collègequi suit tendances des prix des collèges et de l’aide aux étudiants.

De nombreux étudiants empruntent maintenant pour couvrir l’onglet, ce qui a déjà propulsé la dette collective des prêts étudiants dans le passé américain 1,7 billion de dollars.