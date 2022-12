Alors que la Coupe du monde se déroule bien, le Qatar est déterminé à accueillir les Jeux d’été de 2036

Le Qatar est déterminé à organiser les Jeux olympiques d’été de 2036 à Doha, selon une source proche du processus de candidature olympique.

Jusqu’à présent, le succès de la Coupe du monde de football de la FIFA a enhardi les Qataris et renforcé leur détermination à accueillir les Jeux olympiques.

Aucun calendrier n’a été annoncé par le Comité international olympique quant à la date à laquelle il prévoit d’attribuer l’extravagance sportive de 2036.

Tableau des points de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Calendrier de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Résultats de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Soulier d’Or de la Coupe du Monde de la FIFA 2022

Si les Jeux se déroulaient à Doha, ce seraient les premiers à se dérouler dans un pays musulman.

Le Qatar n’a pas réussi à faire partie de la liste restreinte des Jeux de 2016 et de 2020, en partie à cause des inquiétudes suscitées par les températures estivales dans l’État désertique, ces Jeux se terminant à Rio de Janeiro et à Tokyo.

On s’attend à ce que le Qatar fasse pression pour déplacer tous les Jeux olympiques plus tard dans l’année, comme il l’a fait avec la Coupe du monde, et l’État du Golfe a utilisé des systèmes de climatisation avancés dans les stades pour atténuer la chaleur pour le football.

Doha a organisé les Championnats du monde d’athlétisme en 2019 au Khalifa International Stadium, de fin septembre à début octobre.

Depuis lors, le CIO a réorganisé le processus d’attribution des Jeux, passant d’un processus d’appel d’offres traditionnel à la sélection d’un candidat préféré parmi les villes intéressées.

Brisbane 2032 ont été les premiers Jeux à être attribués selon cette méthode.

INFRASTRUCTURE PRÊTE

Avec les Jeux à Paris en 2024, Los Angeles en 2028 puis Brisbane, une candidature du Qatar pourrait être accueillie chaleureusement si le CIO devait faire tourner les continents, bien que le CIO ait déclaré en octobre qu’il était en discussions préliminaires avec 10 villes. .

Les pays qui ont exprimé leur intérêt pour l’organisation des Jeux de 2036 sont l’Inde, l’Indonésie et la Corée du Sud. L’Allemagne envisage également de lancer une autre candidature olympique malgré une forte opposition nationale aux Jeux olympiques.

Le Qatar se sentira dans une position très forte, a déclaré une source à Reuters. “Le succès de cette Coupe du monde jusqu’à présent place le Qatar dans une position de force – ils ont montré qu’ils pouvaient le faire… c’est une preuve de concept.

« Ils ont accueilli les Jeux asiatiques en 2006 ; et les accueillera à nouveau en 2030.

“Toutes les infrastructures sont ici – les stades, le métro, le nouvel aéroport.”

Le Comité olympique du Qatar n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Le Qatar a construit sept des huit stades de la Coupe du monde à partir de zéro, mais il aura du mal à trouver une utilisation régulière pour chacun d’eux. Les Jeux olympiques seraient considérés comme un choix naturel compte tenu de la modernisation prolongée des infrastructures du pays.

Le Qatar, riche en gaz, dans le but d’imiter la transformation spectaculaire de ses rivaux du Golfe, Dubaï et Abu Dhabi, a dépensé au moins 229 milliards de dollars en infrastructures au cours des 11 années qui ont suivi sa candidature pour accueillir la Coupe du monde, et dispose désormais d’un nouveau métro étincelant. ainsi que des installations sportives de pointe.

Une grande partie du travail a été planifiée de manière indépendante alors que le Qatar s’efforce de diversifier son économie non énergétique, avec l’ambition de devenir un centre commercial régional et de tripler le nombre de touristes à 6 millions par an d’ici 2030, a déclaré un responsable gouvernemental à Reuters plus tôt cette année.

En tant que l’un des plus grands producteurs de gaz naturel liquéfié (GNL) au monde, le Qatar est devenu l’un des pays les plus riches par habitant avec une population d’un peu plus de 3 millions d’habitants, dont 85 % sont des expatriés.

Lisez toutes les dernières nouvelles sportives ici