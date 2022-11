Alors que la COP27 commence, une nouvelle image de notre avenir climatique se dessine

Radio

Durée 26:06

David Wallace-Wells, journaliste scientifique acclamé et auteur de The Uninhabitable Earth, affirme que ces dernières années lui ont donné des raisons de ressentir à la fois un “optimisme soutenu” et un “désespoir abject” quant à l’avenir du changement climatique. Alors que le sommet sur le climat COP27 démarre, nous parlons à Wallace-Wells des deux – et nous allons commencer par parler de la bonne nouvelle. Bien que nous ne soyons pas actuellement sur la bonne voie pour maintenir le réchauffement climatique aux niveaux réclamés par la communauté scientifique, les pires scénarios semblent également beaucoup moins probables qu’ils ne l’étaient il y a encore quelques années. Il y a de plus en plus de preuves que les actions que le monde a prises jusqu’à présent ont vraiment fait une différence – et que nous avons encore une capacité significative à déterminer le type de monde qui nous attend.