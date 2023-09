Alors que la contre-offensive ukrainienne se poursuit, Blinken se rend à Kiev pour montrer son soutien – National

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken s’est rendu mercredi à Kiev dans un geste de soutien à l’Ukraine alors que sa contre-offensive contre les forces russes, vieille de trois mois, se poursuit avec seulement de faibles gains.

Au cours de sa visite de deux jours, Blinken devrait annoncer un nouveau programme d’aide américaine en temps de guerre d’une valeur de plus d’un milliard de dollars, a déclaré un haut responsable du Département d’État aux journalistes lors du voyage.

Blinken, le premier haut responsable américain à se rendre à Kiev depuis le début de la contre-offensive début juin, a entamé des discussions avec le ministre des Affaires étrangères Dmytro Kuleba et devait rencontrer le président Volodymyr Zelenskiy, a indiqué le responsable.

« Nous voulons nous assurer que l’Ukraine a ce dont elle a besoin, non seulement pour réussir sa contre-offensive, mais aussi ce dont elle a besoin à long terme, pour garantir qu’elle dispose d’une forte dissuasion », a déclaré Blinken aux côtés de Kuleba.

« Nous sommes également déterminés à continuer de travailler avec nos partenaires alors qu’ils bâtissent et reconstruisent une économie forte et une démocratie forte. »

Les médias ont cité des responsables américains non identifiés affirmant que la contre-offensive ukrainienne avait été trop lente et entravée par de mauvaises tactiques – des critiques qui ont irrité les responsables ukrainiens et ont incité Kuleba à dire aux critiques de « se taire ».

L’Ukraine a repris plus d’une douzaine de villages et de petites colonies au cours de son offensive. Mais sa progression vers le territoire sous contrôle russe a été ralentie par les champs de mines et les tranchées, et les frappes aériennes russes se sont poursuivies à travers l’Ukraine, Kiev étant attaquée quelques heures seulement avant l’arrivée de Blinken.

Les responsables américains n’ont pas publiquement critiqué la tactique militaire ukrainienne et ont déclaré la semaine dernière qu’ils avaient constaté des progrès notables de l’Ukraine au cours des 72 heures précédant son avancée dans le sud-est.

Le responsable du Département d’État a déclaré que Washington souhaitait discuter du déroulement de la contre-offensive et évaluer les besoins sur le champ de bataille ainsi que les mesures qui pourraient être nécessaires pour renforcer la sécurité énergétique de l’Ukraine avant l’hiver.

« Je pense que le plus important est que nous obtenions une véritable évaluation de la part des Ukrainiens eux-mêmes », a déclaré le responsable. « Nous voulons voir, entendre comment ils ont l’intention d’avancer dans les semaines à venir. »

Interrogé sur la visite de Blinken, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré que Moscou pensait que Washington prévoyait de continuer à financer l’armée ukrainienne « pour mener cette guerre jusqu’au dernier Ukrainien ». Il a déclaré que l’aide américaine à Kiev n’affecterait pas le déroulement de « l’opération militaire spéciale » de la Russie.

OPPOSITION CROISSANTE À L’AIDE DE L’UKRAINE

La visite de Blinken fait suite au limogeage cette semaine d’Oleksii Reznikov qui, en tant que ministre ukrainien de la Défense, avait fait pression sur Washington et ses alliés pour obtenir des armes pour combattre les envahisseurs russes. Le Parlement devrait confirmer l’ancien député Rustem Umerov comme son successeur.

Lors de son trajet en train vers Kiev, Blinken s’est également entretenu avec la Première ministre danoise Mette Frederiksen – en visite par hasard le même jour. Blinken a remercié Frederiksen pour « le leadership du Danemark au sein de la coalition F-16 de pays partenaires visant à former des pilotes ukrainiens, et pour sa décision de faire don d’avions F-16 à l’Ukraine », a déclaré le porte-parole du département d’État, Matthew Miller.





Le Danemark et les Pays-Bas ont annoncé le mois dernier qu’ils fourniraient à l’Ukraine plus de 60 avions de combat F-16 de fabrication américaine dès que les pilotes seraient formés pour les piloter. Ils sont les premiers pays à proposer ces avions après avoir obtenu l’autorisation américaine de les envoyer.

Malgré le soutien indéfectible des États-Unis à l’Ukraine depuis l’invasion russe en février de l’année dernière, plusieurs candidats républicains à la présidentielle ont remis en question l’aide américaine, alimentant les inquiétudes quant à savoir si Washington soutiendra toujours l’Ukraine au même niveau une fois que la campagne électorale américaine de 2024 s’intensifiera.

Le gouvernement américain a jusqu’à présent fourni plus de 43 milliards de dollars en armes et autres aides militaires à l’Ukraine. Un nouveau programme d’assistance en matière de sécurité devrait être annoncé cette semaine, a rapporté Reuters vendredi.

Le président américain Joe Biden a demandé en août au Congrès d’approuver environ 40 milliards de dollars de dépenses supplémentaires, dont 24 milliards de dollars pour l’Ukraine et d’autres besoins internationaux.

Cette demande pourrait se heurter à l’opposition du Congrès, où certains républicains d’extrême droite – notamment ceux ayant des liens étroits avec l’ancien président Donald Trump – souhaitent réduire les milliards d’aide que Washington a envoyés à l’Ukraine.