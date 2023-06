Alors que la contre-offensive de Kiev s’intensifie, Washington retient son souffle

Commentez cette histoire Commentaire

Alors que l’Ukraine lance sa contre-offensive tant attendue contre les occupants russes retranchés, Kiev et ses partisans espèrent une reprise rapide d’un territoire stratégiquement important. Rien de moins posera aux États-Unis et à leurs alliés des questions inconfortables auxquelles ils ne sont pas encore prêts à répondre. Avec le flux de milliards de dollars cette année de avancé des armes occidentales en Ukraine, « tout le monde espère que, vous savez, vous verrez un succès écrasant », a déclaré le secrétaire à la Défense Lloyd Austin aux journalistes la dernière fois. semaine. Mais, a-t-il dit, ajoutant une note de prudence, « je pense que la plupart des gens ont une vision réaliste à ce sujet. »

Les responsables occidentaux affirment ne pas connaître les plans exacts de l’Ukraine. Idéalement, ont indiqué les responsables du Pentagone, les Ukrainiens utiliseront leurs chars nouvellement fournis et leur entraînement pour couper le pont terrestre de la Russie entre l’est et le sud de l’Ukraine occupée, ou prendre le contrôle des portes terrestres et maritimes de la péninsule de Crimée. De tels gains briseraient le récit actuel d’une impasse et étoufferaient tout appel à reconsidérer la politique actuelle.

L’administration hésite à dire ce qui constituerait un succès ukrainien contre de redoutables défenses russes, mais les enjeux pour le président Biden sont élevés.

Alors qu’il se dirige vers la campagne de réélection de l’année prochaine, Biden a besoin d’une victoire majeure sur le champ de bataille pour montrer que son soutien inconditionnel à l’Ukraine s’est renforcé. Le leadership mondial des États-Unis, a revigoré une politique étrangère forte avec un soutien bipartisan et a démontré l’utilisation prudente de la force militaire américaine à l’étranger.

Les alliés de l’OTAN et au-delà ont fortement adhéré au cas de Biden. « Que personne ne doute que le leadership américain – et les ressources – sont la contribution décisive », a déclaré jeudi le Premier ministre britannique Rishi Sunak lors d’une conférence de presse à Washington avec Biden.

Biden, Sunak et les dirigeants de plus de 50 autres pays soutenant l’Ukraine ont exprimé leur soutien dans le cadre d’une bataille apocalyptique pour l’avenir de la démocratie et de l’État de droit international contre l’autocratie et l’agression que l’Occident ne peut se permettre de perdre.

« J’ai demandé aux gens d’imaginer ce qui se passerait si nous ne soutenions pas l’Ukraine », a déclaré Biden, avec Sunak à ses côtés la semaine dernière. « Pensons-nous que la Russie s’arrêterait à Kiev ? Pensez-vous que c’est tout ce qui se passerait? Je crois que non. » La Chine, un partenaire russe avec ses propres objectifs de domination mondiale, regarde, lui et d’autres l’ont averti.

À Washington, des mois d’anticipation sur la contre-offensive de Kiev ont éclipsé les critiques politiques de ceux qui disent que l’envoi de dizaines de milliards de dollars d’aide américaine à l’Ukraine a été trop en période d’incertitude économique intérieure. D’autres soutiennent que la lenteur des livraisons et le refus de l’administration de fournir des armes telles que des missiles à plus longue portée et des avions de combat n’ont pas donné à l’Ukraine les outils dont elle a besoin pour gagner.

Que ce soit trop ou trop peu, les deux parties auront des munitions rhétoriques si Kiev ne parvient pas à conquérir un territoire significatif dans les semaines à venir.

Pendant ce temps, même le rythme mesuré de l’approvisionnement a gravement épuisé les arsenaux alliés, un problème considéré comme particulièrement dangereux au milieu du bruit croissant des Chinois et de la possibilité que la contre-offensive de l’Ukraine soit moins que décisive.

Des experts et des responsables du Pentagone affirment que le soutien à la guerre a révélé des retards de fabrication de défense qui sont le produit de pratiques de développement et d’acquisition d’armes de longue date, ainsi que de déficits d’approvisionnement et de main-d’œuvre exacerbés par la pandémie.

Malgré une refonte en 2020 de ses politiques d’acquisition « dans le but de fournir des solutions plus rapides et efficaces au combattant », a évalué la semaine dernière le Government Accountability Office (GAO) américain dans un rapport au Congrès, le ministère de la Défense « continue de faire face rapidement à des défis ». développer de nouvelles armes innovantes » et répondre aux exigences militaires.

Un résultat confus de gains limités en Ukraine fournirait de l’eau à toutes ces critiques et brouillerait davantage les eaux déjà troubles du débat de l’OTAN et de l’Union européenne sur la position future à l’égard de l’Ukraine et de la Russie. Un succès moins qu’« écrasant » augmenterait probablement aussi la pression en Occident pour pousser Kiev à négocier un règlement territorial qui pourrait ne pas lui plaire.

« L’Occident collectif doit décider ce qu’il veut », a déclaré Daria Kaleniuk, directrice exécutive du Centre d’action anti-corruption ukrainien et membre du conseil de surveillance publique du Bureau national anti-corruption du pays. « L’Ukraine sait ce qu’elle veut.

Le prix de l’adhésion à l’OTAN

Ce que l’Ukraine veut, c’est regagner tout son territoire occupé, y compris la Crimée et la région orientale du Donbass, saisie pour la première fois en 2014 – avec peu de réponse occidentale substantielle – ainsi que tout ce que la Russie a pris depuis son invasion de février 2022. Le gouvernement du président ukrainien Volodymyr Zelensky cherche à devenir membre à part entière des institutions occidentales comme moyen de contrecarrer de manière permanente l’agression russe, et pas seulement comme récompense pour l’avoir repoussé.

« Il n’y a aucune chance pour l’Ukraine de survivre si elle ne fait pas partie de l’OTAN », a déclaré Kaleniuk, reflétant les propres vues du gouvernement Zelensky.

Ce qui se passera sur le champ de bataille dans les semaines à venir pèsera lourdement sur les dirigeants occidentaux lors du sommet de l’OTAN en juillet à Vilnius, en Lituanie. Bien qu’unis pour rejeter l’invasion et soutenir la souveraineté de l’Ukraine, les gouvernements de l’alliance ont des points de vue divergents entre eux et en leur sein sur le moment – ​​ou même si – Kiev devrait être sur la voie de l’adhésion.

L’administration Biden préconise une approche mesurée de l’ascension à l’OTAN et a soigneusement éludé la question des négociations de paix avec la Russie. Tout en assurant le soutien indéfectible des États-Unis à la défense et aux besoins économiques de Kiev, et en déclarant que le président russe Vladimir Poutine a « déjà échoué » dans ses tentatives d' »effacer l’Ukraine de la carte », a déclaré jeudi le secrétaire d’État Antony Blinken. quand il s’agit de mettre fin à la guerre, « Où exactement cela s’installe et dans quelles conditions et quand, cela reste à déterminer. »

Dans l’intervalle, alors que l’administration dit toujours qu’elle ne voit aucun signe que Poutine envisage d’utiliser des armes nucléaires, la guerre a été une escalade constante et de plus en plus rapide des deux côtés.

Une longue route vers une confrontation estivale

Jusqu’à cette année, l’aide à la sécurité à Kiev était principalement conçue à des fins défensives. Les livraisons initiales d’armes légères et d’armes défensives à courte portée ont empêché les troupes russes de prendre la capitale. Lorsque Moscou s’est regroupé et a recentré ses objectifs vers l’est et le sud, étendant sa zone d’occupation de 2014 à un front solide de 600 milles plus profondément à l’intérieur du pays, un Occident hésitant a finalement envoyé de l’artillerie lourde et des roquettes de précision qui ont stoppé l’avancée.

En août de l’année dernière, avec Les troupes russes se sont concentrées plus au sud, les forces de Kiev ont lancé une attaque surprise dans le nord-est. Les Russes se sont repliés dans le désarroi, permettant à l’Ukraine de récupérer une bande importante de territoire autour de Kharkiv. Début novembre, les Ukrainiens avaient repris la ville méridionale de Kherson après l’évacuation des Russes vers le territoire occupé de l’autre côté du Dniepr.

Les victoires ont remonté le moral de l’Ukraine et de ses partisans. Mais les lignes de front sont restées en grande partie statiques pendant l’hiver et une grande partie du printemps, les combats se concentrant autour de la ville orientale de Bakhmut, un prix hautement symbolique pour Kiev mais considéré par les militaires occidentaux comme d’une valeur stratégique limitée. Plus que tout, les combats acharnés de Bakhmut ont consommé des troupes et des munitions à un rythme alarmant pour les deux camps.

Avec une impasse sont venus des débats sur ce qui se passerait ensuite. Dans sa fureur, Poutine a commencé à cibler les civils ukrainiens et les infrastructures au plus profond du pays avec des drones autodestructeurs achetés à l’Iran et des missiles de croisière à distance tirés depuis des avions derrière ses lignes de front. L’attention occidentale s’est concentrée sur la fourniture de systèmes de défense aérienne de plus en plus sophistiqués pour arrêter la destruction.

Pour Kiev, la réponse était de passer à l’attaque et de chasser les Russes. Le gouvernement de Zelensky a lancé une campagne concertée pour persuader l’Occident d’intensifier radicalement son aide avec des chars, des missiles à plus longue portée et des avions que les États-Unis – de loin le plus grand donateur – avaient fermement refusé de fournir.

Les forces russes sur le terrain étaient considérées comme dégradées, avec des pertes importantes parmi les troupes et les commandants mal entraînés, des approvisionnements en diminution et un équipement paralysé. L’impératif de l’Ukraine était de riposter avant que les Russes n’aient le temps de se regrouper. Le temps était révolu depuis longtemps, selon Kiev, pour retenir les systèmes d’armes dont l’Occident craignait qu’il ne provoque une escalade nucléaire russe.

Le temps n’a jamais été du côté de l’Ukraine dans la guerre. Depuis près de 16 mois, il combat un agresseur qui compte beaucoup plus d’habitants et une industrie plus importante, avec une armée de l’air et une marine encore largement tenues en réserve. Mais l’hiver était bien entamé avant qu’Austin et Biden ne soient au moins convaincus de la nécessité de chars, d’entraînement et du soutien logistique dont Kiev aurait besoin pour une contre-attaque complète.

Cette décision a effectivement lancé un compte à rebours. Alors que les Russes construisaient de vastes lignes défensives de tranchées et de pièges à chars, l’Occident s’est empressé d’expédier des centaines de véhicules blindés et d’amener des milliers de soldats ukrainiens en Europe pour s’entraîner. La contre-offensive de l’Ukraine arrivait, toutes les parties étaient d’accord, dès que la neige de l’hiver avait disparu et que la boue du printemps s’était tarie.

Pour libérer un territoire, l’Ukraine doit détruire les défenses russes fortifiées

‘Nous allons voir ce qui se passe’

La contre-offensive a maintenant commencé, bien qu’il reste difficile de savoir si de nouvelles attaques ukrainiennes dispersées, principalement dans l’est et le sud-est, signalent une ligne d’attaque principale ou ne sont que des feintes pour détourner l’attention de Moscou. attirer l’attention et détourner les ressources des plus gros prix plus au sud.

« Je m’en remets aux dirigeants ukrainiens … pour expliquer exactement où ils en sont dans la préparation et leur exécution d’une offensive planifiée », a déclaré Austin. Malgré leurs fortifications, les Russes doivent se défendre « sur une zone assez importante », a-t-il déclaré. « Ils ne peuvent probablement pas être forts, vous savez, partout. Il incombe donc aux Ukrainiens de trouver les points d’avantage qu’ils peuvent tirer parti et exploiter. … Nous allons voir ce qui se passe. »

« Je rappelle aux gens qu’il n’y a aucune certitude dans tout cela, et nous devons donc être prêts à continuer à soutenir l’Ukraine aussi longtemps qu’il le faudra », a déclaré Austin un autre jour la semaine dernière.

La Grande-Bretagne a maintenant envoyé des missiles de croisière à longue portée, et Biden a finalement accepté de ne pas empêcher d’autres alliés de transférer des avions de combat F-16 fabriqués aux États-Unis depuis leurs propres arsenaux, bien qu’ils n’arriveront pas à temps pour cette série de combats. .

Mais « aussi longtemps qu’il le faudra » signifie différentes choses pour différents gouvernements donateurs. Les responsables américains et européens trouveront beaucoup plus facile de maintenir leur soutien au niveau actuel ou au-delà, de rassurer l’opinion publique et politique nationale, et peut-être même de convaincre Poutine de repenser ses objectifs, si les avancées ukrainiennes ressemblent à un début solide sur une voie possible. vers la victoire.

Le récit occidental reste que toutes les décisions appartiennent à l’Ukraine. « En ce qui concerne mon niveau de confiance », a déclaré Austin, « je pense que ce qui compte vraiment, c’est ce que les Ukrainiens ressentent à ce sujet. … Je pense que nous sentons tous que les dirigeants ukrainiens sont de plus en plus confiants.»