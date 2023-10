Alors que la circulation au Pays de Galles ralentit avec une nouvelle limite de vitesse, les critiques affirment que le dragon rouge symbolique a été remplacé par un escargot.

À la sortie de l’autoroute près de Cardiff, un dragon géant en métal rouge surplombe le principal centre de congrès du Pays de Galles – mais une blague circule désormais selon laquelle le célèbre symbole national du pays a été usurpé par une nouvelle créature : l’escargot.

Le Pays de Galles, l’un des quatre pays qui composent le Royaume-Uni, est devenu le premier à abaisser la limite de vitesse de 30 mph à 20 mph, soit environ 32 km/h, dans la plupart des zones bâties.

Les critiques déplorent que cette mesure ait ralenti la circulation à un rythme insupportable.

« En tant que chauffeur, je trouve cela très frustrant », a déclaré Sarah Criddle, fonctionnaire à Cardiff, la capitale du pays. « J’ai remarqué lors de mes déplacements pour me rendre au travail que même sur des routes qui ne roulent pas à 20 mph, la circulation recule. »

Stephen Plice fait partie plus de 450 000 personnes – environ un conducteur gallois sur quatre – qui a signé une pétition appelant le Parlement gallois à révoquer la mesure.

« Cela aidera très peu de gens mais coûtera des milliards aux industries. La principale cause de décès est la pauvreté, et non la pollution de l’air », a-t-il déclaré à CBC News.

Les autocollants pour pare-chocs représentant un escargot à la place du dragon gallois sont devenus un moyen populaire de protester contre la baisse de la limite de vitesse dans les zones urbaines du pays. Plus de 450 000 personnes ont signé une pétition demandant l’abrogation de cette mesure. (Ian Evans)

La semaine dernière, certains automobilistes gallois ont organisé des manifestations « allez lentement » sur les autoroutes du pays, roulant à 30 mph, soit 50 km/h, pour montrer leur mécontentement face à la limite inférieure.

Ian Evans, un autre conducteur gallois mécontent, a même imprimé des autocollants pour pare-chocs remplaçant le dragon gallois par un escargot rouge sur le fond blanc et vert habituel.

« Une grande différence dans la vie des gens »

Introduite par le Parti travailliste gallois, qui contrôle le Parlement du pays, la limitation de vitesse plus lente – un objectif de longue date des défenseurs qui poussent les gens à sortir de leur voiture, à faire du vélo et à marcher – a initialement bénéficié d’un fort soutien multipartite. Parlementaires a adopté une loi approuvant la nouvelle limitation de vitesse en décembre.

Des projets pilotes avaient été menés sur de nombreuses routes avant que la nouvelle limitation de vitesse n’entre en vigueur dans tout le pays.

« Dix milles à l’heure, c’est un petit changement, mais cela fait une grande différence dans la vie des gens », a déclaré Christine Boston, l’organisatrice galloise locale de Sustransune organisation caritative britannique dont l’objectif est de rendre les villes plus conviviales pour les cyclistes et les piétons.

Christine Boston est une organisatrice galloise de l’association caritative britannique Sustrans, qui exhorte les gouvernements à adopter des politiques encourageant les gens à faire du vélo ou à marcher au lieu de conduire. (Jean-François Bisson/CBC)

« Une personne heurtée par une voiture roulant à 30 milles à l’heure a cinq fois plus de risques d’être tuée ou gravement blessée que si elle est heurtée par une voiture roulant à 20 milles à l’heure », a-t-elle déclaré dans une entrevue avec CBC News.

La baisse de la limitation de vitesse, qui a commencé le 17 septembreaffecte toutes les routes des zones bâties ou résidentielles des villes galloises. Exonérations jusqu’à la limite inférieure ne sont possibles que s’ils ont une très faible circulation piétonne ou cycliste. Les limitations de vitesse sur les autoroutes et autres routes rurales ne sont pas affectées.

En réduisant la limite de vitesse, le Pays de Galles a suivi leader de l’Espagnequi a également abaissé sa limitation de vitesse à 30 km/h dans les zones urbaines en 2019.

Depuis, il a signalé une baisse de 10 % du nombre de blessures chez les piétons – même si la réduction de la circulation due aux confinements liés au COVID-19 signifie qu’il faudra peut-être quelques années avant qu’une image complète de l’impact se dessine.

Le Premier ministre britannique s’oppose à la réduction des limitations de vitesse

Cependant, dans les semaines qui ont suivi l’entrée en vigueur de la limitation plus lente au Pays de Galles, l’opposition s’est intensifiée, alimentée par nul autre que le Premier ministre britannique Rishi Sunak.

Les conservateurs, qui gouvernent le Royaume-Uni depuis 13 ans, doivent déclencher des élections nationales dans les 14 prochains mois – et une partie de l’appel de Sunak aux électeurs des banlieues a été de souligner qu’il s’oppose aux mesures visant à les faire sortir de leur pays. voitures.

Des panneaux dégradés peuvent être vus le long de nombreuses routes du Pays de Galles où la limite de vitesse a été réduite. La semaine dernière, certains automobilistes ont organisé des manifestations « ralentissez » sur les autoroutes du pays pour montrer leur mécontentement à l’égard de la limite inférieure. (Esmé Lorraine Simmonds/Facebook)

« Je freine la guerre contre les automobilistes, c’est aussi simple que cela », Sunak dit dans une interview le weekend dernier.

Il a critiqué ces « projets farfelus » comme l’abaissement de la limite de vitesse à 20 mph et a déclaré que les efforts visant à créer des quartiers à faible trafic devraient être suspendus.

REGARDER | Les opposants affirment que les nouvelles limitations de vitesse au Pays de Galles représentent une guerre contre les voitures : La limite de vitesse galloise de 20 mph entraîne des réactions négatives Le Pays de Galles a réduit la plupart des limitations de vitesse à 20 miles par heure (32 km/h), ce qui suscite des réactions négatives de la part de nombreux chauffeurs et entreprises de livraison. Mais les partisans affirment que les preuves montrent que cela ne ralentit pas autant la plupart des voyages.

Le leader du parti travailliste gallois a publié un message sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter, pour prendre à partie le Premier ministre.

« Il ne s’agit pas d’une restriction générale », a déclaré Mark Drakeford, qui est également premier ministre du Pays de Galles. « Les limites de vitesse sur un grand nombre de routes galloises restent inchangées, les temps de trajet prenant jusqu’à une minute de plus. Cela sauvera des vies.

Mais les conservateurs du Pays de Galles affirment que les entreprises leur disent que l’affirmation de Drakeford « une minute de plus » est trompeuse.

Les rues urbaines de Cardiff et d’autres villes galloises ont désormais une limite de vitesse par défaut de 20 mph, ou 32 km/h, contre 30 mph. Les partisans affirment que cette mesure, adoptée en décembre dernier et entrée en vigueur le 17 septembre, pourrait réduire les blessures causées par les collisions de la route. (Jean-François Bisson/CBC)

« Si un chauffeur effectuait 30 livraisons, il n’en livrera plus que 20 en raison de la limite de 20 mph », a déclaré Natasha Asghar, la ministre fantôme des Transports des conservateurs au Parlement gallois, a appelé le Senedd.

« Les employeurs devront embaucher davantage de personnes pour effectuer les livraisons qui ne sont pas effectuées ce jour-là. »

Un sondage réalisé par YouGov L’année dernière, il ressort qu’en Grande-Bretagne, 48 pour cent des citoyens sont favorables à l’abaissement des limites de vitesse, contre 39 pour cent qui y sont opposés.

La nouvelle limitation de vitesse plus lente affecte toutes les zones urbaines ou bâties du Pays de Galles. (Jean-François Bisson/CBC)

Au Pays de Galles, Christine Boston, chargée de campagne de Sustrans, a déclaré qu’au cours des deux premières semaines de réduction de la limite de vitesse, les commentaires qu’elle a reçus suggèrent que la plupart des gens accueillent favorablement le changement ou sont prêts à lui donner une chance.

« Dans ma communauté, il y a une différence notable dans la vitesse de circulation. La communauté se sent plus en sécurité et il est clairement plus sécuritaire de se déplacer à pied ou à vélo.