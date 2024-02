Alors que la Chine tente de présenter une image plus conviviale, un nouveau visage émerge

La Chine et les États-Unis ont stabilisé leurs relations en novembre à la suite d’un sommet entre M. Xi et le président Biden à l’extérieur de San Francisco. Mais les tensions pourraient raviver à cause d’un certain nombre de différends qui restent non résolus, notamment le statut de Taiwan et les restrictions sur les exportations de technologies vers la Chine.

En Grande-Bretagne, M. Liu a signalé la détermination de la Chine à protéger fermement ses intérêts. Lors d’un panel en Grande-Bretagne l’été dernier, M. Liu a été interrogé sur la diplomatie du « guerrier-loup ». Il a répondu de sa manière typiquement aimable, expliquant que la Chine voulait se faire des amis partout dans le monde. Mais il a mis en garde : « Lorsque la Chine est sous pression et que ses politiques sont sous pression, nous faisons preuve d’un esprit combatif. »

Olivia Wang rapports contribués.