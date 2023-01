Alors que la Chine rouvre et que les données surprennent, les économistes commencent à être moins sombres

La Banque centrale européenne devrait continuer de relever ses taux de manière agressive à court terme, l’économie de la zone euro s’avérant plus résistante que prévu. Visuels Haussmanniens | moment | Getty Images

Après la réouverture de la Chine et un déluge de données positives surprises ces dernières semaines, les économistes mettent à jour leurs perspectives auparavant sombres pour l’économie mondiale. Les données publiées la semaine dernière ont montré des signes de ralentissement de l’inflation et de ralentissements moins sévères de l’activité, ce qui a incité Barclays vendredi pour relever sa prévision de croissance mondiale à 2,2% en 2023, en hausse de 0,5 point de pourcentage par rapport à sa dernière estimation mi-novembre. “Cela est largement dû à l’augmentation de 1,0 pp de notre prévision de croissance en Chine à 4,8 % par rapport à la semaine dernière, mais reflète également une augmentation de 0,7 pp pour la zone euro (à -0,1 %, en grande partie sur une Allemagne bien meilleure) et, dans une moindre mesure, des mises à niveau de 0,2 pp pour les États-Unis (à 0,6 %), le Japon (à 1,0 %) et le Royaume-Uni (-0,7 %) », a déclaré Christian Keller, responsable de la recherche économique chez Barclays. “Les États-Unis connaîtraient toujours une récession, car nous prévoyons une croissance légèrement négative sur trois trimestres (T2 -T4 2023), mais elle serait assez peu profonde, car la croissance annuelle du PIB en 2023 resterait désormais positive.”

L’IPC américain de décembre a légèrement baissé de 0,1 % en glissement mensuel pour atteindre 6,5 % en glissement annuel, conformément aux attentes et principalement en raison de la baisse des prix de l’énergie et du ralentissement de la hausse des prix des denrées alimentaires. Cependant, Keller a suggéré qu’un indicateur plus important de la situation de l’économie américaine et de la manière dont le resserrement de la politique monétaire de la Réserve fédérale pourrait se dérouler était le suivi des salaires de la Fed d’Atlanta en décembre. L’estimation de la semaine dernière a confirmé les données sur le salaire horaire moyen (AHE) de la semaine précédente en indiquant une forte décélération des pressions salariales, en baisse d’un point de pourcentage complet à 5,5 % en glissement annuel. Le président de la Fed de Philadelphie, Patrick Harker, nouveau membre votant du Federal Open Market Committee, a déclaré la semaine dernière que des hausses de taux d’intérêt de 25 points de base seraient appropriées pour aller de l’avant. Un ton similaire a été adopté par la présidente de la Fed de Boston, Susan Collins, et la présidente de la Fed de San Francisco, Mary Daly. La banque centrale a augmenté ses taux de manière agressive pour contenir l’inflation tout en espérant organiser un atterrissage en douceur pour l’économie américaine. Conformément aux prix du marché, Barclays estime que l’équilibre sur le FOMC s’est maintenant déplacé vers des augmentations de 25 points de base à partir de la réunion de février. Là où la banque britannique diffère des prix du marché, c’est dans ses attentes concernant le taux terminal. Barclays prévoit que le FOMC relèvera le taux des fonds fédéraux à 5,25 % lors de sa réunion de mai avant de mettre fin au cycle de hausse, dépassant les prix actuels du marché pour un pic juste en dessous de 5 %, alors que les décideurs attendent de voir plus de preuves du ralentissement de la demande de main-d’œuvre et des pressions salariales. .

Barclays a suggéré que l’inflation sous-jacente persistante dans la zone euro maintiendrait la Banque centrale européenne sur la bonne voie pour réaliser ses deux hausses télégraphiées de 50 points de base en février et mars avant de mettre fin à son cycle de resserrement à un taux de dépôt de 3 %, tout en continuant à resserrer son solde. feuille. L’inflation s’est avérée plus persistante au Royaume-Uni, où le marché du travail reste également tendu, les factures d’énergie devraient augmenter en avril et une action syndicale généralisée exerce une pression à la hausse sur la croissance des salaires, incitant les économistes à mettre en garde contre d’éventuels effets inflationnistes de second tour. Les perspectives mises à jour de Barclays prévoient une nouvelle hausse de 25 points de base de la part de la Banque d’Angleterre en mai après 50 points de base en février et 25 en mars, portant le taux terminal à 4,5 %. Des récessions moins profondes en Europe et au Royaume-Uni Les données d’activité étonnamment solides dans la zone euro et au Royaume-Uni la semaine dernière pourraient offrir une marge de manœuvre supplémentaire aux banques centrales pour relever les taux et ramener l’inflation sur Terre. “Les données du PIB meilleures que prévu de cette semaine pour l’Allemagne et le Royaume-Uni – les épicentres du pessimisme de la croissance – ajoutent une preuve supplémentaire que les retombées économiques ont été moins graves que la situation énergétique beaucoup plus incertaine suggérée il y a quelques mois”, a déclaré Keller. “Bien que variant selon les pays, les programmes de soutien budgétaire généralement importants en Europe et au Royaume-Uni pour faire face aux prix élevés de l’énergie doivent également avoir contribué, tout comme les conditions saines du marché du travail et, en moyenne, une épargne solide des ménages.” Berenberg a également révisé à la hausse ses prévisions pour la zone euro à la lumière du récent flux de nouvelles, en particulier la baisse des prix du gaz, une reprise de la confiance des consommateurs et une légère amélioration des attentes des entreprises. Vendredi, l’office fédéral allemand des statistiques a montré que la plus grande économie d’Europe avait stagné au quatrième trimestre de 2022 plutôt que de se contracter, et l’économiste en chef de Berenberg, Holger Schmieding, a déclaré que sa résilience apparente avait deux implications majeures pour les perspectives du bloc monétaire commun des 20 membres.

“Comme l’Allemagne est plus exposée aux risques liés au gaz que la zone euro dans son ensemble, cela suggère que la zone euro n’a probablement pas fait (beaucoup) moins bien que l’Allemagne à la fin de l’année dernière et a peut-être ainsi évité une contraction significative du PIB au quatrième trimestre”, a déclaré Schmieding. m’a dit. “A en juger par la reprise en cours de la confiance des entreprises et des consommateurs, il semble peu probable que le premier trimestre 2023 soit bien pire que le quatrième trimestre 2022.” Au lieu d’une baisse cumulée du PIB réel de 0,9 % au quatrième trimestre 2022 et au premier trimestre 2023, Berenberg ne prévoit désormais qu’une baisse de 0,3 % sur la période. “Avec moins de retard à rattraper, le rythme du rebond au 2S 2023 et début 2024 après une probable stabilisation au T2 2023 sera également un peu moins prononcé (0,3% t/t au T4 2023, 0,4% t/t au T1 et 0,5 % qoq au T2 2024 au lieu de 0,4 %, 0,5 % et 0,6 % qoq, respectivement) », a ajouté Schmieding. Berenberg a donc relevé ses appels pour que la variation moyenne annuelle du PIB réel en 2023 passe d’une contraction de 0,2 % à une croissance de 0,3 %.