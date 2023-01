Alors que la Chine rouvre, Davos optimiste quant à l’économie mondiale

La réouverture de la Chine des restrictions pandémiques pourrait stimuler la croissance mondiale au-delà des attentes et aider à éviter une récession plus large alors même que certaines des plus grandes économies du monde luttent pour surmonter un ralentissement, ont déclaré de hauts responsables des finances au Forum économique mondial.

La Chine a levé bon nombre des restrictions les plus débilitantes après avoir brusquement abandonné sa politique stricte de “zéro COVID”, alimentant l’espoir que la deuxième économie mondiale puisse ressusciter la croissance mondiale alors même que les États-Unis, la zone euro et la Grande-Bretagne flirtent avec une récession au cours des prochaines années. quarts.

“La réouverture de la Chine doit être l’événement majeur et ce sera un moteur clé de la croissance”, a déclaré Laura M Cha, présidente de Hong Kong Exchanges and Clearing, lors du forum de Davos.

“L’Asie est là où se trouvera le facteur de croissance, vous savez, pas seulement la Chine, (mais aussi) l’Inde, l’Indonésie ; ce sont toutes des économies émergentes et très fortes.”

Ses commentaires ont été repris par d’autres qui considéraient la Chine comme la clé de la reprise mondiale.

“Il y a des économies refoulées, il y a une demande refoulée, donc nous pensons que la Chine connaîtra une très forte croissance, d’autant plus que vous arrivez plus tard dans l’année”, a déclaré Douglas L. Peterson, président et chef de la direction de S&P Global, lors d’une table ronde. .

“Des marchés du travail solides”

Peterson a déclaré qu’il s’attendait toujours à une récession “très légère” aux États-Unis, en Europe et en Grande-Bretagne, mais que la croissance nette sur l’ensemble de l’année allait toujours être positive.

“Des marchés du travail solides ne correspondent pas à ce que nous voyons avec une récession et les marchés du travail sont solides presque partout dans le monde”, a-t-il ajouté.

Le président du Credit Suisse, Axel Lehmann, a déclaré qu’il espérait même que les États-Unis pourraient éviter une récession, mais lui aussi a misé sur la Chine.

“Les prévisions de croissance pour la Chine sont actuellement de 4,5%. Personnellement, je ne serais pas surpris que cela soit dépassé”, a-t-il déclaré.

La croissance économique de la Chine en 2022 est tombée à 3 %, l’un de ses pires niveaux en près d’un demi-siècle, le quatrième trimestre ayant été durement touché par les restrictions strictes du COVID et un effondrement du marché immobilier.

Alimentant un peu d’optimisme à propos de la zone euro des 20 nations, l’une des économies les plus faibles cette année en raison de sa dépendance excessive au gaz russe, le responsable politique de la Banque centrale européenne, Mario Centeno, a déclaré qu’une récession n’était pas une fatalité.

“Je pense aussi que l’économie nous a surpris trimestre après trimestre ; le quatrième trimestre en Europe sera très probablement encore positif”, a déclaré Centeno. “Peut-être que nous serons surpris aussi au premier semestre.”