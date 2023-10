Alors que les craintes grandissent d’un conflit plus large au Moyen-Orient, la guerre entre Israël et le Hamas semble creuser le fossé entre les États-Unis et leurs alliés d’un côté et la Chine et son partenaire la Russie de l’autre.

La division est apparue cette semaine au Conseil de sécurité des Nations Unies, où les efforts visant à adopter une résolution en réponse au conflit ont été contrecarrés par des désaccords entre les membres, notamment les États-Unis, la Russie et la Chine, qui disposent tous de leur veto.

Samedi, le conflit a tué plus de 4 000 personnes dans la bande de Gaza et 1 400 personnes en Israël, avec au moins 32 Américains, 19 Russes et quatre Chinois parmi les victimes.

Alors que le président Joe Biden a souligné le soutien des États-Unis à Israël, condamnant l’attaque brutale du Hamas le 7 octobre et soutenant les représailles « modérées » des forces israéliennes, les présidents chinois Xi Jinping et russe Vladimir Poutine ont adopté une approche différente.

Dans une réponse globalement similaire, les deux dirigeants ont condamné les attaques contre des civils, appelé à un cessez-le-feu et proposé une médiation, sans pour autant condamner explicitement le Hamas.

Un garçon se tient vendredi sous les décombres d’un bâtiment détruit par une frappe aérienne israélienne à Khan Younis, dans le sud de la bande de Gaza. Ahmad Hasaballah / Getty Images

Tous deux ont déclaré que la solution au conflit réside dans la création d’un État palestinien indépendant, et lors d’une réunion jeudi, la Chine et la Russie ont réaffirmé leur position commune sur la question et ont déclaré qu’elles coordonnaient étroitement leur politique au Moyen-Orient.

« La raison fondamentale pour laquelle le conflit israélo-palestinien a atteint son état actuel est que les droits nationaux légitimes du peuple palestinien n’ont pas été protégés », a déclaré l’envoyé chinois au Moyen-Orient Zhai Jun à son homologue russe Mikhaïl Bogdanov, au Qatar, lors de sa première visite. en voyage dans la région.

« Ils essaient de maintenir leurs relations stables », a déclaré Robert Sutter, professeur d’affaires internationales à l’Université George Washington, à propos de la Chine et de la Russie. « Mais évidemment, ils s’éloignent des Israéliens et se tournent vers les Palestiniens. »

La Chine et la Russie, qui avaient déjà déclaré un partenariat « sans limites » quelques semaines avant que Poutine ne lance son invasion de l’Ukraine en février 2022, ne font que se rapprocher à mesure que leurs liens avec l’Occident se détériorent.

Zhai Jun, à gauche, envoyé spécial de la Chine pour le Moyen-Orient, avec le vice-ministre russe des Affaires étrangères Mikhaïl Bogdanov à Doha, au Qatar, jeudi. Ambassade de Chine au Qatar / Xinhua via AP

La Chine, qui a soutenu politiquement et économiquement la guerre de la Russie, considère Moscou comme un partenaire important dans ses efforts visant à convaincre les pays en développement de la vision de Xi d’un ordre mondial alternatif moins dominé par les États-Unis et leurs alliés démocratiques.

Les liens étroits entre les deux pays ont été soulignés cette semaine par la participation de Poutine à un rassemblement mondial à Pékin pour le 10e anniversaire de l’initiative de Xi, la Ceinture et la Route. Ce voyage était le premier de Poutine en dehors de l’ex-Union soviétique depuis qu’un mandat d’arrêt international a été émis contre lui en mars en raison de la guerre en Ukraine.

La participation de Poutine visait moins à cette initiative, à laquelle la Russie ne fait pas partie, qu’à montrer qu’il a toujours des amis puissants, a déclaré Alexeï Maslov, directeur de l’Institut d’études asiatiques et africaines à l’Université d’État de Moscou.

Xi a tenté de montrer « le plus grand respect » à Poutine, a déclaré Maslov, ajoutant qu’il plaçait le dirigeant russe « sur la même ligne, au même niveau que lui ». Il a noté que les deux dirigeants sont entrés côte à côte à l’événement au Grand Palais du Peuple.

Xi n’a pas mentionné le conflit Israël-Hamas dans son discours au Forum de la Ceinture et de la Route. Ses responsables ont été plus directs, le ministre des Affaires étrangères Wang Yi ayant déclaré la semaine dernière au ministre saoudien des Affaires étrangères qu’Israël avait « dépassé le cadre de l’autodéfense » et devrait « cesser de punir collectivement » les habitants de Gaza, l’enclave palestinienne d’où Le Hamas a lancé son attaque.

Israël a exprimé sa « profonde déception » face à la réponse chinoise à l’attaque du Hamas, au cours de laquelle des familles entières ont été massacrées et environ 200 personnes, dont des enfants et des personnes âgées, ont été prises en otages.

« Du point de vue israélien, c’était le 11 septembre en Israël, voire pire », a déclaré Gedaliah Afterman, responsable du programme de politique asiatique à l’Institut Abba Eban pour la diplomatie internationale en Israël, « et les Chinois ont traité cela comme s’il s’agissait simplement d’un autre cycle de négociations. .»

Tout pays souhaitant jouer un rôle au Moyen-Orient doit avoir une « approche plus équilibrée », a déclaré Amir Lati, le consul général israélien sur le territoire chinois de Hong Kong.

« Nous attendons des pays, en particulier des pays que nous considérons comme amis envers Israël, qu’ils traitent ces crimes horribles comme du terrorisme », a-t-il déclaré, « et nous avons été déçus par certains pays qui se sont montrés plus ambigus quant à la condamnation de ces actes. »

Appeler à une solution à deux États n’est pas pertinent, a ajouté Lati, car ce n’est pas une idée soutenue par le Hamas.

Un enfant indonésien prie lors d’un rassemblement de soutien aux Palestiniens après la prière du vendredi, le 13 octobre à Yogyakarta, en Indonésie. Ulet Ifansasti / Getty Images

La Chine et la Russie se sont abstenues de condamner le Hamas parce qu’elles attendent de mesurer la réponse des pays à majorité musulmane, a déclaré Maslov, non seulement des principaux pays producteurs de pétrole du Moyen-Orient avec lesquels ils entretiennent des liens économiques profonds, mais aussi d’autres régions. du monde comme l’Indonésie et la Malaisie.

« La Russie rejoindra l’opinion de la majorité des dirigeants arabes », a-t-il déclaré, ajoutant qu’elle ne voudrait pas enflammer les insurgés islamistes à l’intérieur de ses propres frontières, en particulier celles des provinces de Tchétchénie et du Daghestan.

La Chine, qui a été accusée de maltraiter les membres de sa communauté minoritaire musulmane ouïghoure, n’en est pas moins un partisan de longue date des Palestiniens qui ont reconnu l’État de Palestine en 1988. Mais elle tente également d’équilibrer ses relations avec Israël, avec lequel elle entretient des relations diplomatiques complètes.

Xi a accueilli le président de l’Autorité palestinienne Mahmoud Abbas à Pékin en juin, et le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu prévoyait un voyage en Chine ce mois-ci avant le déclenchement de la guerre.

Alors que Xi cherche à étendre son influence mondiale, il a tenté de positionner la Chine comme un médiateur potentiel en Ukraine ainsi qu’au Moyen-Orient, une région traditionnellement dominée par les États-Unis.

L’approche de la Chine à l’égard de la région « a toujours été très claire », a déclaré Wang Jin, directeur adjoint de l’Institut d’études sur le Moyen-Orient à l’Université Northwest en Chine.

« La Chine ne cherche pas de mandataires au Moyen-Orient, ne cherche pas à tirer profit du Moyen-Orient et ne veut pas combler le soi-disant vide au Moyen-Orient », a-t-il déclaré dans un message audio sur l’application de messagerie WeChat. . « C’est la façon de penser de la Chine, qui est différente de celle des Etats-Unis. »

Pékin a remporté une victoire diplomatique surprise cette année en accueillant des pourparlers au cours desquels l’Arabie saoudite et l’Iran ont convenu de rétablir leurs relations diplomatiques. Xi était également un fervent partisan de l’expansion du groupe des économies émergentes BRICS, qui accueillera six membres l’année prochaine, dont l’Égypte, l’Iran, l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis.

Reconnaissant apparemment les progrès réalisés par la Chine dans la région, le secrétaire d’État Antony Blinken a exhorté Pékin à user de son influence pour empêcher la guerre entre Israël et le Hamas de s’étendre à d’autres pays, a déclaré le porte-parole du département d’État Matthew Miller aux journalistes après l’appel de Blinken le 14 octobre. avec Wang, le ministre chinois des Affaires étrangères.

Mais « pour être efficace », a déclaré ce mois-ci l’ambassadeur américain en Chine Nicholas Burns, « il faut défendre quelque chose ».

« Il reste à voir si la Chine a la capacité d’être un véritable médiateur, où il faut dire la vérité aux deux parties », a-t-il déclaré. dit lors d’un événement organisé par le Comité national sur les relations américano-chinoises le 11 octobre.

« Ce genre de diplomatie pratique et concrète que les États-Unis pratiquent depuis longtemps, on ne voit pas vraiment les Chinois le faire », a ajouté Burns. « Je pense donc qu’ils sont un peu plus éloignés de ces problèmes que nous. »

La réponse relativement discrète de Pékin à la guerre à Gaza jusqu’à présent se reflète dans sa couverture médiatique d’État, qui a été éclipsée cette semaine par la couverture du Forum de la Ceinture et de la Route, l’événement diplomatique chinois le plus important de l’année.

« L’histoire n’est nulle part », a déclaré David Bandurski, directeur du China Media Project, un groupe de recherche indépendant basé à Taiwan.

La couverture médiatique des affaires mondiales par les médias d’État chinois a tendance à mettre l’accent sur les prouesses diplomatiques de Pékin et son rôle croissant dans le monde, mais « elle ne peut pas vraiment se concentrer sur Israël parce qu’elle n’agit pas vraiment activement sur la question », a déclaré Bandurski.

Entre-temps, la décision de Washington d’envoyer deux porte-avions dans la région a modifié la situation géopolitique, a déclaré Afterman.

« Cela a été une très bonne surprise pour Israël, et je pense que c’est quelque chose qui a été suivi de près par les autres alliés américains dans la région », a-t-il déclaré.

Cela envoie également à la Chine le message que les États-Unis sont toujours très présents au Moyen-Orient, a-t-il ajouté.

Même si la Chine ne peut pas rivaliser avec les États-Unis en matière de force militaire, a déclaré Afterman, elle pourrait utiliser ses relations avec différents acteurs de la région pour jouer un rôle de médiation et réduire les tensions.

« La Chine est bien placée pour jouer un rôle sur la question humanitaire, et j’entends par là garantir la libération des otages civils qui ont été kidnappés à Gaza », a-t-il déclaré.

La Chine et la Russie, qui sont plus faibles qu’auparavant au Moyen-Orient, semblent essayer de garder leurs options ouvertes le plus longtemps possible, a déclaré Afterman.