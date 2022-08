Alors que la Chine prévoit des exercices autour de Taïwan, les responsables américains craignent un jeu de compression

Ce point de vue a quelque peu changé ces derniers mois alors que la guerre en Ukraine a secoué l’armée et le public de Taiwan, incitant à une plus grande adhésion à la stratégie du « porc-épic ». Mais cette guerre a également épuisé les stocks et mis à rude épreuve la capacité de production des sous-traitants de la défense américains et alliés, ce qui signifie que Taiwan devra peut-être attendre plusieurs années. Et ce retard donne une ouverture à la Chine.

De plus, le budget de la défense de Taiwan oscille autour de 17 milliards de dollars par an, bien qu’il se soit engagé à dépenser 8 milliards de dollars supplémentaires en armements au cours des prochaines années. À titre de comparaison, le Congrès a récemment alloué 52 milliards de dollars d’aide à l’Ukraine – qui n’a pas les flux de revenus de Taïwan pour payer sa propre défense – et la Chine dépense de l’ordre de 230 milliards de dollars par an.