Alors que la Chine lève les contrôles aux frontières en cas de pandémie, des sentiments mitigés à la maison et à l’étranger

HONG KONG — Au cours des trois dernières années, Zhou Wanhui, une résidente de Hong Kong, n’a rendu visite à ses parents en Chine que trois fois. Bien qu’ils ne vivent qu’à deux heures de train, les restrictions de Covid ont rendu si difficile le franchissement de la frontière de Hong Kong vers la Chine continentale que l’un des voyages de Mme Zhou comprenait un vol de trois heures vers Shanghai et près d’un mois de quarantaine dans deux villes.

Des familles comme celle de Mme Zhou – séparées pour les mariages et les funérailles, les anniversaires et les remises de diplômes – se préparent enfin à des réunions moins ardues.

Dimanche, la Chine a entièrement ouvert ses frontières pour la première fois depuis le début de la pandémie de coronavirus, accueillant des visiteurs sans exigences strictes de quarantaine et permettant à ses citoyens de se rendre à nouveau à l’étranger au moment même où commence la période de voyage pour le Nouvel An lunaire, généralement la saison la plus chargée. À l’aéroport de Hong Kong, des centaines de personnes ont attendu pour s’enregistrer des vols vers des villes du sud comme Xiamen et Chongqing et du nord comme Pékin et Tianjin, mais le hall des arrivées était plus calme. De nombreux points de contrôle frontaliers de la ville ont été rouverts ; des halls de transport vides se sont remplis de groupes de personnes et des vitrines fermées ont été rouvertes.

Mme Zhou, 22 ans, étudiante à l’université, a envoyé un texto à ses parents qu’elle prévoyait d’être à la maison pour le Nouvel An lunaire le 22 janvier. « Wow, c’est une si bonne nouvelle ! La frontière est enfin ouverte », ont répondu ses parents avec une ligne d’emoji pouce levé.