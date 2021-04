Le Premier ministre chinois Li Keqiang assiste à la cérémonie de signature de l’accord de partenariat économique global régional (RCEP) après le quatrième sommet du RCEP, organisé par liaison vidéo le 15 novembre 2020. Le ministre chinois du Commerce Zhong Shan a signé l’accord au nom de la Chine. Agence de presse Xinhua | Agence de presse Xinhua | Getty Images

Le plus grand trou dans les efforts par ailleurs encourageants de l’administration Biden pour mieux concurrencer la Chine – un vide qui pourrait saper tous les autres éléments – est l’absence de stratégie commerciale internationale. Alors que la Chine du président Xi Jinping accélère ses efforts pour négocier des accords commerciaux et d’investissement multilatéraux et bilatéraux dans le monde entier, les républicains et les démocrates aux États-Unis sont devenus allergiques à de tels accords. « Les Chinois croient profondément à l’importance de la corrélation des forces, et ils croient que la corrélation pour le moment est en leur faveur », déclare Stephen Hadley, ancien conseiller à la sécurité nationale du président George W. Bush. Si les États-Unis ne parviennent pas à modifier cette conviction chinoise, ils ne retrouveront pas l’influence nécessaire pour traiter avec Pékin. « L’élément manquant le plus important pour changer le calcul chinois est une stratégie commerciale », dit Hadley, une stratégie qui pourrait rallier les alliés mondiaux, fournir des emplois et de la croissance aux États-Unis, et contrer l’intensification des efforts chinois pour organiser l’économie mondiale autour d’elle-même. L’ancienne secrétaire d’État américaine Madeleine Albright a jadis qualifié les États-Unis de «pays indispensable» du monde, mais Xi positionne désormais la Chine comme «l’économie indispensable» du monde.

En 2018, 90 pays dans le monde ont échangé deux fois plus avec la Chine qu’avec les États-Unis En 2019, la Chine surpassé les États-Unis en tant que principal bénéficiaire mondial des investissements directs étrangers. Le message sous-jacent est maintenant que le marché chinois est si grand, sa liquidité si profonde et son rebond post-Covid-19 si dramatique (+ 18% au premier trimestre), qu’aucun pays raisonnable ne peut résister à son adoption. « En cette ère de mondialisation économique, l’ouverture et l’intégration sont une tendance historique imparable », a déclaré le président Xi mentionné cette semaine au Boao Forum for Asia. Sans mentionner Washington par son nom, il a déclaré que «les tentatives de« construire des murs »ou de« découpler »vont à l’encontre de la loi de l’économie et des principes du marché. Elles nuiraient aux intérêts des autres sans en profiter à soi-même». Il est beaucoup trop facile de percer des trous dans la déclaration de M. Xi: la Chine reste en proie à des protections du marché, et l’intervention de l’État dans le pays et à l’étranger se développe. Le vol de propriété intellectuelle et la cybercriminalité se poursuivent. Pourtant, sans une stratégie commerciale moderne et tournée vers l’avenir, les États-Unis entrent dans cette dynamique mondiale avec un bras attaché dans le dos. « Les États-Unis et la Chine sont engagés dans une compétition stratégique qui déterminera la forme de la politique mondiale de ce siècle », a écrit Hank Paulson Jr., l’ancien secrétaire au Trésor américain, dans le Wall Street Journal. « Mais quand il s’agit de commerce, une dimension critique de cette concurrence, l’Amérique cède le terrain. » Cela sape les premières victoires dans l’approche émergente de Biden en Chine. Premièrement, Biden a profité d’un consensus bipartisan, rare ces jours-ci au Congrès, sur l’urgence de relever le défi chinois. Deuxièmement, Biden a commencé à rallier des amis et des alliés en Asie et en Europe, qui partagent ses préoccupations concernant la Chine. Biden a organisé en mars la toute première réunion des dirigeants du «Quad», comprenant les États-Unis, l’Inde, l’Australie et le Japon, conçue pour équilibrer la Chine dans la région. Pour aborder la vaste diplomatie vaccinale de la Chine, les pays convenu pour distribuer un milliard de doses de vaccins d’ici 2022. La semaine dernière, Biden a accueilli le Premier ministre japonais Yoshihide Suga en tant que premier chef du gouvernement à se rendre à Washington. Leur déclaration commune n’a pas mentionné la Chine, mais a promis « que les nations libres et démocratiques, travaillant ensemble » pourraient agir pour résister « aux défis à l’ordre international libre et ouvert fondé sur des règles. Ils ont également parlé d’assurer la paix dans le détroit de Taiwan, qui est le premier mention de Taiwan par un Premier ministre japonais dans une déclaration conjointe avec un président américain depuis 1969. Et pour la toute première fois, l’UE le 22 mars imposé sanctions économiques contre la Chine pour violations des droits de l’homme dans la région autonome du Xinjiang, agissant aux côtés des États-Unis, du Canada et du Royaume-Uni.