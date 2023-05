Alors que la Chine et les États-Unis redéfinissent la géopolitique, l’Europe fait face à une situation gagnant-gagnant

Le président américain Joe Biden a, pendant la majeure partie de son mandat jusqu’à présent, adopté un ton dur à l’égard de la Chine, qualifiant la deuxième économie mondiale de concurrent le plus sérieux à l’Amérique. Le dialogue diplomatique entre les deux a atteint un cap plus difficile plus tôt cette année lorsque Washington a accusé Pékin d’utiliser un ballon espion pour obtenir des renseignements de sites militaires américains.

Le marché unique de l’UE, où les biens et les services traversent librement les frontières, abrite 23 millions d’entreprises et plus de 450 millions de consommateurs, selon les données du Conseil européen.

« En fait, je doute fort que cela se produise », a-t-elle déclaré à propos de la perspective que Washington et Pékin se tournent tous deux vers l’Europe pour ses liens économiques.

« La Chine prend de nombreuses mesures de représailles contre l’Europe à bien des égards et le sentiment que l’Europe est de plus en plus dépendante de la Chine – ce type de dépendance stratégique pour l’énergie verte devient de plus en plus clair », a-t-elle déclaré, notant que Pékin est conscient de l’effet de levier qu’il tient alors que l’Europe cherche à développer une économie plus durable. La Chine est le plus grand fournisseur de plusieurs matières premières critiques dans le monde, selon une étude publiée par la Commission européenne, qui sont utilisées dans des produits comme les véhicules électriques.