Alors que la Chine assouplit les restrictions de Covid, les actions du Club devraient gagner

La décision du gouvernement chinois mercredi d’annuler davantage les mesures strictes de Covid-19 devrait stimuler les perspectives d’une multitude de participations du Club avec des opérations substantielles en Chine, notamment Estee Lauder (EL), Wynn Resorts (WYNN) et Starbucks (SBUX), tous de qui ont été alourdis par près de trois ans de confinement. Mercredi, la Commission nationale chinoise de la santé a déclaré que les gens pourront désormais voyager dans tout le pays sans montrer de test Covid ou de code de santé négatif. Les nouvelles règles permettent également aux personnes atteintes de cas bénins ou asymptomatiques de Covid de se mettre en quarantaine à domicile, plutôt que dans des installations désignées. De plus, les autorités locales ne pourront plus arrêter le travail ou la production à moins qu’une zone ne soit désignée comme à haut risque. La décision de Pékin d’assouplir davantage les politiques de santé publique intervient un peu plus d’une semaine après que des protestations ont éclaté en Chine contre la politique draconienne zéro-Covid du gouvernement, une approche qui a sévèrement restreint les citoyens et fait pression sur la deuxième économie mondiale. La Chine a pris des mesures mineures ces derniers mois pour assouplir ses restrictions Covid, mais l’annonce de mercredi représente le changement de politique le plus important à ce jour. Impact sur les actions du Club Les actions du Club avec une exposition à la Chine ont largement suivi la baisse générale du marché mercredi au milieu d’une journée de négociation agitée sur les marchés des actions et de l’énergie, alimentée par les craintes croissantes d’une récession. Mais, en fin de compte, les participations qui dépendent de la Chine pour une part substantielle de leurs revenus – Estee Lauder, Wynn et Starbucks – devraient voir leurs cours boursiers augmenter à terme, à mesure que l’économie chinoise rouvrira. Pendant des mois, nous avons fait valoir que la position stricte de la Chine vis-à-vis de Covid était intenable à long terme et qu’un pivot sérieux vers la réouverture finirait par se matérialiser, apportant une clarté indispensable aux entreprises et contribuant à stimuler l’activité économique. En conséquence, nous avons fait preuve de patience et conservé des actions comme Wynn Resorts, qui dépend fortement de ses casinos dans la région administrative spéciale chinoise de Macao. Dans le même temps, nous savons également que les actions sont des actifs tournés vers l’avenir et avons décidé de ne pas attendre que Pékin annule complètement les restrictions avant d’investir dans Estee Lauder, qui dépend de la Chine pour plus d’un tiers des ventes totales. Fin septembre, nous avons racheté le géant des cosmétiques et pensons toujours que cela vaut la peine d’acheter ici. Une réflexion similaire a guidé notre décision d’initier une position dans Starbucks fin août. Alors que l’annonce de mercredi aide probablement l’économie chinoise à se redresser, un certain nombre d’autres avoirs du Club devraient également connaître des vents favorables. À un niveau élevé, nos actions énergétiques – Pioneer Natural Resources (PXD), Coterra Energy (CTRA), Devon Energy (DVN) et Halliburton (HAL) – bénéficient des prix élevés du pétrole brut. Et l’augmentation de la demande de pétrole de la deuxième économie mondiale devrait finalement soutenir le pétrole brut, avec des répercussions sur nos stocks de pétrole. Apple (APPL) est un autre bénéficiaire potentiel du changement de politique de la Chine. Le fabricant d’iPhone a fait face à des blocages de production liés à Covid dans des installations en Chine, avertissant aussi récemment qu’en novembre d’un impact potentiel sur les ventes. Mercredi, Morgan Stanley a abaissé les attentes d’expédition d’iPhone pour le trimestre de décembre de 3 millions d’unités, après avoir réduit ses prévisions de 6 millions d’unités le mois dernier, en raison de perturbations de la fabrication en Chine. Le concepteur de puces Qualcomm (QCOM) a également mis en garde contre l’impact de la politique chinoise de Covid, affirmant que la faiblesse macroéconomique globale du pays a pesé sur la demande de smartphones. L’augmentation de l’activité économique en Chine pourrait profiter à Qualcomm sur la route. Une augmentation des voyages aériens en Chine pourrait être une bonne nouvelle pour Club holding Honeywell International (HON) et son activité aérospatiale déjà solide . L’industriel fabrique des pièces pour Boeing (BA) et son rival européen Airbus, qui opèrent tous deux sur le marché chinois. Honeywell possède également une importante activité commerciale de pièces de rechange pour l’aérospatiale qui a bénéficié d’une reprise du trafic aérien international. La Chine est le deuxième marché de Procter & Gamble (PG) en dehors des États-Unis et elle a été alourdie par les blocages de Covid. Le fabricant de produits de soins de la peau Olay et de rasoirs Gillette continue de parier sur la Chine, mais la direction a déclaré qu’elle avait besoin de la mobilité des consommateurs pour se redresser afin que les tendances de croissance à long terme puissent reprendre. En bout de ligne, la décision de la Chine d’assouplir davantage les protocoles Covid est positive et nous nous attendons à ce que de nouvelles mesures de réouverture soient promulguées ultérieurement. Bien sûr, Pékin n’a pas officiellement abandonné sa soi-disant position zéro-Covid, et il est possible qu’il y ait des revers temporaires en réponse à une augmentation des cas. Mais l’annonce de mercredi signale néanmoins un développement important pour les actions du Club avec une exposition à la Chine. (Voir ici pour une liste complète des actions du Jim Cramer’s Charitable Trust.) En tant qu’abonné au CNBC Investing Club avec Jim Cramer, vous recevrez une alerte commerciale avant que Jim n’effectue une transaction. Jim attend 45 minutes après avoir envoyé une alerte commerciale avant d’acheter ou de vendre une action dans le portefeuille de sa fiducie caritative. Bien que les voyages intérieurs en Chine continuent d’être compromis par les épidémies et les blocages de Covid-19, les vols internationaux ont doublé depuis juin. Bloomberg | Bloomberg | Getty Images