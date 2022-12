Alors que la Chine abandonne les règles de voyage, la méfiance augmente face à son épidémie de Covid

Mais l’optimisme a été tempéré par les inquiétudes concernant la gestion par la Chine de la vague explosive d’infections depuis qu’elle a brusquement abandonné sa stratégie “zéro Covid”. Les hôpitaux et les pompes funèbres sont débordés et certains médicaments se font rares. Le gouvernement central n’a pas non plus fourni de données ou d’estimations fiables sur les infections et les décès de Covid, ce qui soulève des inquiétudes quant à l’ampleur de l’épidémie et à la crédibilité de Pékin.

De nombreux voyageurs potentiels en Chine ont exprimé des inquiétudes quant à l’obtention de Covid dans un pays où les services médicaux sont déjà surchargés. D’autres se sont demandé à quel point la Chine serait accueillante pour les étrangers après avoir attisé le nationalisme et même la xénophobie pendant la pandémie.