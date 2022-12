Alors que la Chine abandonne le zéro-Covid, à quoi ressemblera l’économie en 2023 ?

Hong Kong

Alors que la Chine se rapproche de plus en plus de la réémergence complète de trois ans d’isolement Covid imposé par le gouvernement et de sa réintégration avec le monde, les attentes économiques sont élevées.

Le récent pivot de Pékin par rapport à sa stratégie stricte de zéro Covid – qui avait longtemps étouffé les entreprises – devrait insuffler de la vitalité à la deuxième économie mondiale l’année prochaine.

Les fermetures de Covid et les bordures aux frontières ont laissé la Chine désynchronisée avec le reste du monde, perturbant les chaînes d’approvisionnement et endommageant le flux des échanges et des investissements.

Et avec l’économie mondiale désormais confrontée à des défis importants, notamment des pénuries d’énergie, un ralentissement de la croissance et une inflation élevée, la réouverture de la Chine pourrait donner un coup de pouce indispensable et opportun.

Mais le processus de réouverture est susceptible d’être erratique et douloureux, selon les économistes, l’économie du pays étant dans une phase cahoteuse au cours des premiers mois de 2023.

Le ralentissement historique de l’immobilier en Chine et une éventuelle récession mondiale pourraient également causer davantage de maux de tête au cours de la nouvelle année, ont-ils ajouté.

“À court terme, je pense que l’économie chinoise connaîtra probablement le chaos plutôt que le progrès pour une raison simple : la Chine est mal préparée pour faire face à Covid”, a déclaré Bo Zhuang, analyste souverain principal chez Loomis, Sayles & Company, un Boston- société d’investissement basée.

Pendant près de trois ans, la Chine est restée fidèle à son approche de tolérance zéro face au virus, même si cette politique a causé des dommages économiques sans précédent et une frustration généralisée. En 2022, la croissance a fortement ralenti, les bénéfices des entreprises se sont effondrés et le chômage des jeunes a atteint des niveaux records.

Au milieu des troubles publics croissants et de la pression financière, le gouvernement a brusquement changé de cap ce mois-ci, abandonnant effectivement le zéro-Covid.

Alors que l’assouplissement des restrictions est un soulagement attendu depuis longtemps pour beaucoup, sa brusquerie a pris au dépourvu un public non préparé et l’a laissé en grande partie se débrouiller seul.

“Dans la phase initiale, je pense que la réouverture pourrait déclencher une vague de cas de Covid qui pourrait submerger le système de santé, freinant la consommation et la production dans le processus”, a déclaré Zhuang.

Déjà, la propagation rapide de l’infection a poussé de nombreuses personnes à l’intérieur et vidé les magasins et les restaurants. Les usines et les entreprises ont également été contraintes de fermer ou de réduire leur production car de plus en plus de travailleurs tombent malades.

« Vivre avec Covid sera plus difficile que beaucoup ne le pensent », ont déclaré les analystes de Capital Economics.

Ils s’attendent à ce que l’économie chinoise se contracte de 0,8 % au premier trimestre 2023, avant de rebondir au deuxième trimestre.

D’autres experts s’attendent également à ce que l’économie se redresse après mars. Dans un récent rapport de recherche, Les économistes de HSBC prévoyaient une contraction de 0,5 % au premier trimestre, mais une croissance globale de 5 % pour 2023.

La réouverture anarchique de la Chine n’est pas le seul facteur qui pèse sur l’économie. En 2023, les experts continueront d’observer comment les décideurs tentent de réparer le secteur immobilier en difficulté du pays, qui représente près de 30 % de son PIB.

La crise du secteur – qui a commencé à la fin de 2021 lorsque plusieurs promoteurs de premier plan ont fait défaut sur leur dette – a retardé ou interrompu la construction de maisons pré-vendues à travers le pays. Cela a déclenché cette année une rare protestation des acheteurs de maisons, qui ont refusé de payer les hypothèques sur les maisons inachevées.

Alors que Pékin a fait une série de tentatives pour sauver le secteur – notamment en dévoilant un plan en 16 points le mois dernier pour atténuer la crise du crédit – les statistiques brossent toujours un tableau sombre.

Les ventes immobilières en valeur ont chuté de plus de 26 % au cours des 11 premiers mois de cette année. L’investissement dans le secteur a diminué de 9,8 %.

Lors d’une réunion politique clé au début du mois, les principaux dirigeants se sont engagés à se concentrer sur la relance de l’économie l’année prochaine, suggérant qu’ils déploieraient de nouvelles mesures qui amélioreraient la situation financière du secteur immobilier et renforceraient la confiance du marché.

“Les mesures annoncées jusqu’à présent ne sont pas suffisantes pour provoquer un revirement, mais les décideurs ont signalé qu’un soutien supplémentaire est en cours”, ont déclaré les analystes de Capital Economics.

“Cela devrait rassurer suffisamment les acheteurs pour augmenter les ventes peut-être avant le milieu de l’année prochaine.”

Une récession mondiale potentielle est une autre préoccupation majeure qui façonnera le paysage économique chinois en 2023.

Le commerce avait alimenté une grande partie de la croissance économique de la Chine plus tôt cette année, les exportations ayant été stimulées par la hausse des prix des biens du pays et une devise plus faible.

Mais ces derniers mois, le secteur du commerce – qui représente environ un cinquième du PIB de la Chine et fournit 180 millions d’emplois – a commencé à montrer des fissures à cause d’un ralentissement économique mondial.

Le mois dernier, les expéditions vers l’étranger de la Chine se sont contractées de 8,7 % par rapport à l’année précédente, bien pire que la baisse de 0,3 % d’octobre. Il s’agit de la pire performance depuis février 2020, lorsque l’économie chinoise s’est presque arrêtée au milieu de l’épidémie initiale de coronavirus.

Les pays du monde entier sont confrontés à la récession alors que les décideurs continuent de relever les taux d’intérêt pour lutter contre la flambée de l’inflation.

“[China’s] les exportations ont déjà inversé une grande partie de leur boom de l’ère pandémique », ont déclaré les analystes de Capital Economics.

“Mais une récession mondiale imminente signifie qu’ils devront probablement encore baisser au cours des prochains trimestres.”