Alors que la Chambre des communes s’apprête à entamer ses vacances d’hiver, les partis définissent leurs principales priorités

Les députés ont convenu que mercredi serait leur dernier jour de travail avant de prendre une pause hivernale de six semaines.

Le leader du gouvernement à la Chambre, Mark Holland, a présenté mercredi une motion appelant à la fin de la séance d’automne, et les députés ont applaudi son acceptation unanime.

Alors que les parlementaires sont sur le point de retourner dans leurs circonscriptions, les chefs de parti ont profité mercredi des occasions offertes par les réunions du caucus et la période des questions pour définir leurs priorités pour la séance de printemps et tirer sur leurs adversaires.

Lors d’un discours devant son caucus mercredi, le chef conservateur Pierre Poilievre a déclaré aux membres du caucus qu’ils devaient associer un message d’espoir à des critiques pointues du gouvernement.

Poilievre, qui en est à son leadership depuis trois mois, a prononcé un discours plein d’attaques contre le gouvernement qui a également esquissé une série de propositions politiques conservatrices.

“C’est vrai que les gens souffrent, mais c’est notre travail en tant qu’opposition officielle de transformer cette douleur en espoir, d’inspirer les gens qu’une réelle amélioration dans leur vie est possible”, a-t-il déclaré.

Prononçant des discours légèrement différents, d’abord en français puis en anglais, Poilievre dénonce coup sur coup les politiques du gouvernement libéral en matière d’énergie, de logement et de gestion du système de santé.

Les membres du caucus ont répondu avec enthousiasme à son message sur les armes à feu, qui est devenu un enjeu majeur ces dernières semaines lorsque le gouvernement a présenté des amendements controversés à sa législation sur le contrôle des armes à feu.

“Au lieu de cibler les chasseurs en interdisant leurs fusils de chasse, nous ciblerons les vrais criminels en augmentant les conséquences pour les récidivistes, en réduisant la criminalité tout en maintenant la tradition de la chasse dans ce pays”, a-t-il déclaré en français.

L’opposition attaque le gouvernement sur les dépenses de santé

Le premier ministre Justin Trudeau a répondu aux questions avant et après la réunion du caucus de son propre parti. Il a discuté d’une possible ingérence étrangère dans les élections canadiennes et des négociations avec les provinces sur les dépenses de santé.

Trudeau a reconnu que “les Canadiens traversent une période difficile” et a déclaré qu’il continuerait de faire pression sur des questions telles que les dépenses de santé.

Les signes des festivités imminentes étaient partout sur la Colline du Parlement mercredi. Un chœur de députés libéraux a rivalisé avec la présence au micro des députés conservateurs Raquel Dancho et Pierre Paul-Hus. À la Chambre, le député Anthony Housefather a prononcé un poème festif traditionnel depuis les bancs du gouvernement, auquel a répondu de l’autre côté de l’allée le député conservateur Scott Reid.

Si vous entendez des chants de Noël en trame de fond dans les extraits des politiciens aujourd’hui, blâmez la chorale libérale. pic.twitter.com/4IrcR25TRr —@ICILouisBlouin

La fin de la séance parlementaire marque la fin de la première période du leadership de Poilievre sur les conservateurs. Et cela vient juste après le premier test limité du courage électoral du parti lors de l’élection partielle de Mississauga-Lakeshore. La victoire des libéraux a été saluée par le parti au pouvoir, mais minimisée par les conservateurs et les néo-démocrates.

Le nouveau député libéral élu Charles Sousa a assisté au caucus mercredi, s’arrêtant pour remercier ses nouveaux électeurs de leur soutien. Il a déclaré que le faible taux de participation à l’élection partielle peut être attribué à la lassitude des électeurs après les élections provinciales et municipales.

Il s’est également lancé dans le débat en cours sur le financement des soins de santé entre les provinces et le gouvernement fédéral, affirmant qu’il appuie la position du gouvernement consistant à demander aux provinces des assurances que de nouveaux fonds iront aux soins de santé.

Les ministres du cabinet fédéral Iqra Khalid, à gauche, et Omar Alghabra, à droite, lèvent la main avec le candidat libéral Charles Sousa alors qu'ils réagissent aux résultats à venir au quartier général de la nuit des élections partielles pour la circonscription de Mississauga-Lakeshore à Mississauga, en Ontario, le lundi décembre 12 février 2022.

Les partis d’opposition définissent leurs principales priorités

Ailleurs sur la Colline mercredi, le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, s’est également adressé aux membres du caucus, plaidant en faveur d’un Bloc fort pour tenir les libéraux en échec et défendre le Québec.

“Le meilleur argument des indépendantistes s’appelle Justin Trudeau”, a-t-il déclaré en français.

S’exprimant avant la période des questions, Singh a cité la lutte des Canadiens pour joindre les deux bouts et a soutenu que le NPD utilisait son influence pour forcer le gouvernement à relever ces défis.

Il s’est concentré en particulier sur les dépenses de santé, appelant le gouvernement à renforcer le soutien aux travailleurs de soutien à la personne et aux autres personnels de santé.

Singh a dû équilibrer l’opposition au gouvernement avec les obligations de l’accord de confiance et d’approvisionnement entre les libéraux et les néo-démocrates conclu ce printemps. Il a cherché à présenter à la fois les conservateurs et les libéraux comme étant trop favorables aux intérêts des entreprises.