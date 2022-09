Alors que la centrale nucléaire ukrainienne est en péril, l’ONU tente d’assurer la sécurité

NATIONS UNIES – Le chef de l’agence de surveillance nucléaire de l’ONU a déclaré mercredi qu’il avait rencontré les ministres des Affaires étrangères ukrainien et russe dans le but d’établir une zone de sûreté et de sécurité autour d’une centrale nucléaire dans le sud-est de l’Ukraine, la plus grande d’Europe. La centrale électrique de Zaporizhzhia a été bombardée et bombardée presque quotidiennement, faisant craindre un accident nucléaire.

Rafael Grossi, directeur général de l’Agence internationale de l’énergie atomique, a déclaré qu’à la suite des réunions séparées avec l’Ukrainien Dmytro Kuleba et le Russe Sergueï Lavrov, les travaux ont déjà commencé pour établir et façonner la zone. Il a dit qu’il espérait visiter Kyiv bientôt et « peut-être plus tard » se rendre en Russie.

“Compte tenu de l’urgence de la situation et de la gravité de ce qui se passe sur le terrain, nous devons agir rapidement”, a déclaré Grossi. Les deux nations, a-t-il dit, partagent “la conviction que la création de la zone est indispensable”.

“Le simple fait que les deux ministres des Affaires étrangères s’assoient avec moi et écoutent nos idées, je pense que c’est un bon indicateur qu’il y a une base solide très solide pour que cela se produise”, a-t-il déclaré.

Grossi a déclaré que la négociation d’une zone de sécurité est complexe et que les problèmes à résoudre incluent la protection de l’usine, la manière dont la zone serait mise en œuvre et la manière dont un accord serait appliqué.

Le chef de l’AIEA a déclaré que l’usine de Zaporizhzhia avait été bombardée et attaquée plus tôt mercredi, et qu’un “projectile” avait heurté un pipeline dans une piscine où le combustible nucléaire usé était refroidi, et qu’il avait cessé de fonctionner. Les experts techniques ont pu utiliser d’autres capacités disponibles pour continuer à pomper de l’eau dans la piscine, a-t-il déclaré, soulignant qu’il ne s’agissait que d’un exemple des graves problèmes de l’installation qui a également vu l’alimentation externe à plusieurs reprises restaurée et interrompue.

Au cours des dernières semaines, l’Ukraine et la Russie ont échangé le blâme pour les bombardements à l’usine et à proximité.

“Personne ne ferait jamais fonctionner une usine comme celle-ci dans des circonstances normales avec tous ces problèmes”, a déclaré Grossi. “Nous jouons avec le feu et continuons à jouer avec le feu.”

Les troupes russes ont saisi l’usine de Zaporizhzhia dans la ville d’Enerhodar, dans le sud-est du pays, début mars, peu après leur invasion de l’Ukraine le 24 février, mais ses opérations nucléaires continuent d’être dirigées par son personnel ukrainien.

Grossi a dirigé une équipe de l’AIEA qui s’est rendue à Zaporizhzhia fin août et a proposé la création d’une zone de sécurité peu après. Il a laissé deux experts de l’AIEA à l’usine pour surveiller la situation et a déclaré que l’AIEA est en contact permanent avec eux pour essayer de s’assurer que leurs conditions de travail sont les meilleures possibles, mais a de nouveau souligné “nous sommes dans une situation qui n’est pas normale”.

La capture russe de Zaporizhzhia a ravivé les craintes que le plus grand des 15 réacteurs nucléaires ukrainiens puisse être endommagé, déclenchant une autre urgence comme l’accident de Tchernobyl en 1986, la pire catastrophe nucléaire au monde, qui s’est produite à environ 110 kilomètres (65 miles) au nord de Kyiv.

Grossi a également été interrogé sur les relations de l’AIEA avec l’Iran et sur son dernier rapport au début du mois, qui indiquait qu’il pensait que l’Iran avait encore augmenté son stock d’uranium hautement enrichi à une courte étape technique des niveaux de qualité militaire.

L’agence nucléaire a exprimé des inquiétudes croissantes concernant le manque d’engagement de Téhéran avec une sonde sur les particules d’uranium artificielles trouvées sur trois sites non déclarés dans le pays, qui est devenue un point d’achoppement dans les efforts visant à relancer l’accord nucléaire de 2015 entre l’Iran et six puissances mondiales.

Grossi a déclaré qu’il y a beaucoup de choses que l’Iran a observées, mais “il y a ces trois grands points d’interrogation” auxquels il faut répondre et “ne seront pas supprimés”.

“J’espère dans les prochains jours pouvoir renouer des contacts afin que nous puissions poursuivre ce processus qui traîne depuis longtemps”, a-t-il déclaré.

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi il n’avait pas rencontré le dirigeant iranien qui assiste aux événements de l’ONU cette semaine, il a répondu : “Eh bien, vous devriez peut-être leur demander.”

S’exprimant lors de la réunion des dirigeants de l’Assemblée générale, le président iranien a insisté mercredi sur le fait que son pays était sérieux quant à la relance d’un accord destiné à l’empêcher d’acquérir une bombe nucléaire. Mais Ebrahim Raisi s’est demandé si Téhéran pouvait faire confiance à l’engagement de l’Amérique dans un éventuel accord. Les États-Unis se sont retirés d’un précédent accord en 2018 sous le président Donald Trump.