Alors que la canicule envahit le Royaume-Uni, le patron donne un jour de congé aux employés et organise une fête à la piscine

Il fait chaud partout ! Des endroits qui n’ont jamais connu de journées humides sont confrontés à une chaleur et une humidité extrêmes. Et quand il s’agit d’aller au bureau et de travailler, nous réfléchissons tous non pas deux fois mais trois fois. Voyager par temps chaud rend les gens irrités et frustrés.

Et pour sauver ses employés de ces émotions, un patron a organisé une pool party pour son personnel et reçoit les éloges du monde entier. Il leur a non seulement offert une fête à la piscine, mais aussi un jour de salaire. Le patron reçoit le prix du patron du mois.

Comme partout, même le Royaume-Uni est confronté à une chaleur extrême et à un temps humide. Il est devenu difficile pour les gens de sortir de chez eux. Mais les gens se déplaçaient pour se rendre à leurs bureaux et travailler. Une entreprise de toiture basée au Royaume-Uni a offert à son personnel un cadeau pour venir au bureau tous les jours.

Le patron de l’entreprise a donné un jour de repos à ses employés et a également organisé une pool party. Les photos et vidéos de la pool party deviennent virales et tout le monde souhaite avoir un patron comme lui.

Tout le personnel de HG Roofing Supplies à Leeds, au Royaume-Uni, était en congé d’une journée. Stuart Hotson, leur patron, leur a donné un jour de congé et organisé une fête avec barbecue en bord de mer. C’était une surprise pour le personnel.

Pas seulement une piscine et un barbecue, une variété de jeux ont été organisés pour le personnel afin de leur offrir une journée de détente. Les jeux étaient organisés en deux grandes poules. La fête comprenait également de la nourriture gratuite et une bière. Une vidéo de la fête a été partagée par le personnel sur leur compte TikTok et elle est instantanément devenue virale. Les gens louent maintenant le patron et souhaitent avoir un chef comme lui. L’un des employés de l’entreprise a même déclaré qu’il n’aurait jamais pensé qu’il aurait un jour de telles vacances au bureau.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles, regardez les meilleures vidéos et la télévision en direct ici.