Alors que la canicule au Royaume-Uni revient, les chefs des pompiers implorent les Britanniques d’abandonner les barbecues et le gouvernement exige une interdiction complète des tuyaux d’arrosage

Les chefs FIRE veulent que les barbecues de jardin soient éliminés au milieu des craintes d’un autre super-brûlant à 40 ° C (104 ° F) cette semaine.

Ils mettent en garde contre une chaleur «sans précédent» alors qu’une interdiction des tuyaux d’arrosage au Royaume-Uni se profile.

Les chefs des pompiers veulent que les barbecues soient éliminés au milieu des craintes d’un autre scorcher à 40 ° C cette semaine – photo de la scène d’un incendie de jardin dans l’Essex Crédit : NC

Une femme se promène dans un étang asséché à East London Crédit : © Jeff Moore

Le fairway brûlé et le green arrosé du parcours de golf du Dorset Crédit : ©Graham Hunt

Comment économiser l’eau dans votre maison

Mais les critiques ont déclaré qu’empêcher les familles de profiter des barbies à domicile serait “un pas de trop”.

La canicule s’intensifiera à nouveau cette semaine, avec des températures qui devraient monter au-dessus de 35 ° C (95 ° F) d’ici vendredi – et elles pourraient à nouveau atteindre 40 ° C (104 ° F).

Les prévisionnistes disent également qu’il n’y a pas de précipitations importantes sur le chemin, laissant le Royaume-Uni vulnérable aux incendies de forêt meurtriers comme ceux qui ont balayé l’Australie et la Californie ces dernières années.

Le secrétaire à l’environnement, George Eustice, a exhorté les compagnies des eaux à interdire les tuyaux d’arrosage dans tout le pays, avec la possibilité qu’une sécheresse soit déclarée dès cette semaine.

Son appel intervient après que les entreprises ont été accusées de ne pas avoir stoppé les fuites et de ne pas en faire assez pour se préparer à la sécheresse.

Après que les flammes ont ravagé 15 maisons et jardins à Chelmsford, dans l’Essex, samedi soir, le directeur de la caserne des pompiers, Dan Wastell, a déclaré: «Nous sommes confrontés à des températures sans précédent associées à des conditions de sécheresse. Tout est sec.

“C’est un risque d’incendie considérable. Les services d’incendie et de secours au Royaume-Uni recommandent fortement que, dans la mesure du possible, les gens s’abstiennent de faire des feux de joie dans leurs jardins.

“Ceci est principalement basé sur les feux de joie et les cheminées, mais nous conseillons également pour cette période, dans la mesure du possible, aux gens de s’abstenir de faire des barbecues.

“Je comprends que c’est la période de l’année où les gens aiment utiliser leurs jardins et veulent profiter au maximum du soleil, mais ils doivent le faire de manière raisonnable et réduire le risque d’incendie.

“J’exhorte les gens à se demander s’ils ont besoin d’utiliser leur barbecue – par exemple, ils pourraient cuisiner à l’intérieur et manger à l’extérieur.”

Le directeur régional du Kent Fire and Rescue Service, Neil Fenwick, a déclaré: “Nous décourageons fortement les gens d’avoir tout type d’incendie pour le moment.”

Cependant, le député conservateur Steve Baker n’était pas d’accord, déclarant: «Il y a bien sûr un risque associé aux feux à ciel ouvert, mais les adultes sensés font des barbecues en toute sécurité dans leurs jardins depuis longtemps. Chercher à interdire les barbecues est un pas trop loin.

Il a ajouté: “Tant que les gens prennent les précautions appropriées, il n’y a aucune raison pour qu’ils ne profitent pas d’un barbecue au soleil.”

Ben Williams, propriétaire du restaurant The BBQ Society à Gloucester, a déclaré que l’interdiction était une gifle pour les amateurs de barbies de basse-cour.

Il a ajouté: “Tout le monde devrait avoir le droit de profiter d’un barbecue dans son jardin, tant qu’il le fait en toute sécurité.”

Les Britanniques profiteront d’un soleil de 29 ° C aujourd’hui, les températures augmentant progressivement au cours de la semaine.

Jusqu’à présent, le pays n’a reçu que 13% de ses précipitations prévues pour le mois d’août, la plupart dans les Hébrides extérieures en Écosse.

L’Angleterre n’a eu que 7 % de sa moyenne, et le sud sec de l’Angleterre seulement 2 %.

” POURRAIT VOIR ENCORE 40C “

Le prévisionniste du Met Office, Jonathan Vautrey, a déclaré: «Nous allons vivre une autre semaine très chaude et sèche. Il n’y aura absolument aucune pluie en Angleterre et au Pays de Galles.

« Les températures augmenteront au cours de la semaine, le vendredi et le samedi étant probablement les jours les plus chauds. Il y a une petite chance que nous puissions revoir 40C. Nous nous attendons à ce que cette année soit l’une des plus sèches, sinon la plus sèche, jamais enregistrée.

Il a ajouté qu’il commencerait à refroidir au début de la semaine prochaine.

Le mois dernier, le Royaume-Uni a connu sa journée la plus chaude jamais enregistrée – avec 40,3 ° C (104,5 ° F) à Coningsby, Lincs.

L’Agence pour l’environnement a averti que des conditions sèches persistantes sont susceptibles de pousser le pays dans une sécheresse officielle.

La majeure partie de l’Angleterre est actuellement dans un état de «temps sec prolongé» au milieu des avertissements de certains scientifiques indiquant que les températures mondiales continuent d’augmenter.

Le groupe national sur la sécheresse de l’Agence pour l’environnement devrait se réunir cette semaine et décider s’il convient de déclarer un

Des interdictions d’arrosage ont déjà été imposées dans le Hampshire, l’île de Wight et l’île de Man.

D’autres entreront en vigueur dans le Sussex et le Kent, et vendredi prochain dans le Pembrokeshire.

Hier, le secrétaire à l’environnement, M. Eustice, a déclaré qu’il était d’accord avec les restrictions et a ajouté : “J’exhorte vivement les autres compagnies des eaux à prendre des mesures responsables pour protéger et préserver nos approvisionnements en eau pendant cette période exceptionnellement sèche”.

Il a déclaré : « Il existe de nombreuses mesures que vous pouvez prendre pour économiser l’eau à la maison et dans le jardin. L’installation d’un dispositif d’économie d’eau dans le réservoir de vos toilettes ou la vérification de l’étanchéité de vos appareils électroménagers peuvent vous faire économiser des sommes considérables. »

La semaine dernière, M&S a été félicité par les pompiers de Londres pour avoir retiré les barbecues jetables « dangereux » de ses magasins.

Pendant ce temps, le ministère de l’Environnement, de l’Alimentation et des Affaires rurales souhaite voir la consommation d’eau quotidienne de chacun réduite de 145 à 110 litres par jour.

L’économie équivaut à six chasses d’eau ou à trois cycles de lave-vaisselle.

Les séquelles carbonisées des arbres brûlés après un incendie à Chelmsford, Essex Crédit : Paul Edwards

Dan Wastell a déclaré: «Nous avons affaire à des températures sans précédent associées à des conditions de sécheresse. Tout est sec comme de l’amadou’ Crédit : Paul Edwards