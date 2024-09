Alors que la Californie oblige les magasins à admettre que vous ne possédez pas de jeux numériques, GOG rappelle aux joueurs sur PC que vous pouvez conserver vos jeux sans DRM : « Votre héritage de jeu est toujours entre vos mains ».

Alors que presque toutes les vitrines numériques indiquent que vous « achetez » vos jeux, le vilain petit secret est que vous n’achetez qu’une licence pour accéder à un titre donné. La plupart des magasins se réservent le droit de révoquer cette licence s’ils le souhaitent, et comme une nouvelle loi californienne oblige les magasins à admettre ce fait, le point de vente sans DRM GOG rappelle aux joueurs sur PC que vous peut vivez dans un monde où les jeux numériques vous appartiennent.

Comme Le bord a rapporté hier que le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, a signé une nouvelle loi qui entrera en vigueur l’année prochaine et qui interdit essentiellement aux magasins numériques d’utiliser des mots comme « acheter » lorsque vous dépensez de l’argent pour des biens numériques comme des jeux, des films et de la musique. Il s’agit d’une décision opportune étant donné la campagne mondiale en faveur des droits des consommateurs qui a suivi la fermeture de The Crew par Ubisoft, et les entreprises qui révoquent l’accès aux jeux achetés pourraient se voir infliger une amende pour publicité mensongère.

« Si seulement il y avait une vitrine qui vous permette de posséder vos jeux », a plaisanté GOG. Gazouillement à la suite de l’actualité. La vitrine, qui appartient à CD Projekt, société mère de Witcher et Cyberpunk, s’est fait un nom en vendant des versions de jeux numériques sans DRM, contrairement aux plus grands magasins de PC numériques comme Steam.

Les joueurs n’ont pas tardé à souligner que le jeu de GOG accord d’utilisation indique clairement que les jeux que vous achetez ne sont là aussi que des licences. « Quand nous avons dit que nous vous laissions « posséder » vos jeux », a déclaré le magasin dans un communiqué de suivi. tweeter« nous voulions dire que quoi qu’il arrive (qu’il s’agisse de problèmes de licence, de fermeture de magasins ou même d’une apocalypse zombie coupant votre Internet), vous pourrez toujours y jouer grâce à nos installateurs hors ligne. Nous voulons garantir que votre jeu l’héritage est toujours entre vos mains, pas les nôtres. »

Nous avons vu quelques discussions concernant ce tweet, alors clarifions ⬇️Quand nous avons dit que nous vous laissons « posséder » vos jeux, nous voulions dire que peu importe ce qui arrive, qu’il s’agisse de problèmes de licence, de fermeture de magasins ou même d’une apocalypse zombie. votre Internet, vous le serez toujours… https://t.co/MBkC1P9PN227 septembre 2024

Et oui, GOG est l’un des rares magasins de PC modernes qui vous permet de télécharger des programmes d’installation pour vos jeux, de les sauvegarder et de réinstaller ces jeux à tout moment. Contrat de licence de GOG fait cela signifie qu’il pourrait révoquer votre accès pour retélécharger un titre donné, mais il ne peut pas accéder à votre ordinateur et supprimer les programmes d’installation que vous avez déjà retirés.

D’autres magasins de PC ont un bilan bien pire avec ce genre de choses. Les jeux achetés sur Steam nécessitent tous le lancement du lanceur, et bien qu’il existe un mode hors ligne, ce n’est pas une solution permanente dans le type de situation « d’apocalypse zombie » susmentionnée. Certains jeux Epic fonctionnent sans lanceur, mais pas tous. Et les deux magasins permettent aux éditeurs d’inclure leurs propres fonctionnalités DRM distinctes – parfois assez intrusives.

Donc non, vous ne « possédez » pas non plus vos jeux sur GOG, mais il est beaucoup plus facile de les conserver à perpétuité que les jeux que vous obtenez sur d’autres vitrines. Alors que nous continuons à vivre de plus en plus selon les caprices des fournisseurs de contenu numérique pour accéder à nos jeux et médias, j’aimerais que d’autres magasins soient prêts à s’inspirer davantage de ce que GOG est en mesure de fournir.

