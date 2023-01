Alors que la Californie fait face à des tempêtes, des vents extrêmes provoquent une panne de courant à Sacramento

De fortes chutes de neige et de pluie sont tombées dans le nord et le centre de la Californie samedi soir, mais ont commencé à disparaître dans de nombreux endroits dimanche.

À San Francisco, le soleil a brillé au milieu de nuages ​​épars le matin et les habitants ont profité du temps plus sec. Plus de 50 bénévoles se sont réunis au Manny’s, un café et un espace de rassemblement civique au cœur du quartier Mission de la ville, pour une collecte de déchets sur le thème de la discothèque. La musique retentissait dans le café alors que des bénévoles de tous âges, vêtus de gilets de construction orange scintillants et de colliers de boule disco, rassemblaient des gants et du matériel avant de se déployer sur les blocs environnants.

Bien qu’un groupe se réunisse tous les dimanches pour aider à embellir le quartier, l’organisation a déployé des efforts supplémentaires pour recruter davantage de bénévoles pour le nettoyage après la tempête. “Tout le monde était gonflé à bloc aujourd’hui pour se mettre au travail et se rassembler après que tout le monde ait été seul dans sa maison pendant les orages”, a déclaré Rosamand Carr, un analyste financier de 26 ans qui a assisté au nettoyage.

Malgré tout, elle se prépare pour la prochaine série de tempêtes. “J’ai mes énigmes, j’ai mon livre”, a-t-elle déclaré. Elle a rempli plusieurs bouteilles d’eau avec de l’eau et a des bougies et des lampes de poche à portée de main en cas de panne de courant. “En dehors de cela, nous nous préparons mentalement à nous cacher à l’intérieur”, a-t-elle déclaré.

Un jour plus tôt, Elijah Kaplan, un monteur vidéo de 29 ans qui vit dans le quartier de Presidio, s’était résigné à attendre plus longtemps pour effectuer des réparations majeures dans son appartement, qui se trouve sous une colline et où l’eau a continué à s’infiltrer dans les murs chaque journée. Il a pris l’habitude d’enfiler des bottes de randonnée et de patauger dans la boue jusqu’aux genoux pour creuser une tranchée afin de rediriger l’eau loin de chez lui, mais il sait que d’autres tempêtes arrivent.

“Cela a été une douleur et une perturbation énormes pour toutes nos vies, mais nous reconnaissons également que nous avons vécu une sécheresse”, a déclaré M. Kaplan. “Même cette quantité de pluie torrentielle n’est encore qu’une goutte d’eau dans le seau pour ce dont la Californie a besoin.”