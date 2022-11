Alors que la bataille dans le ciel s’intensifie, l’Ukraine avertit que la Russie cherche des missiles iraniens

Une équipe ukrainienne de défense aérienne en première ligne dans la région de Mykolaïv, dans le sud de l’Ukraine, fin octobre. Le crédit… Finbarr O’Reilly pour le New York Times

KYIV, Ukraine – Alors même que les responsables ukrainiens célèbrent l’arrivée de systèmes de défense aérienne occidentaux plus avancés et revendiquent un succès croissant dans l’abattage de roquettes et de drones russes, ils avertissent que Moscou est à la recherche de nouvelles armes à longue portée contre lesquelles les forces de Kyiv ont peu de défense – en particulier, les missiles balistiques de l’Iran.

Un porte-parole de l’armée de l’air ukrainienne a déclaré que le Kremlin avait l’intention d’acheter des missiles balistiques Fateh-110 et Zolfaghar à l’Iran, qui, selon les Ukrainiens, seront presque certainement utilisés pour continuer à cibler les infrastructures énergétiques civiles qui ont déjà été battues par des barrages d’attaques en ces dernières semaines.

“Nous avons des informations selon lesquelles ils sont parvenus à un accord sur la livraison”, a déclaré le porte-parole, Yurii Ihnat, lors d’une conférence de presse lundi.

L’Iran a nié son intention de vendre des missiles balistiques à la Russie. Mais le général de division Kyrylo Budanov, chef de la direction du renseignement de défense de l’Ukraine, a déclaré que la livraison de missiles iraniens pourrait avoir lieu d’ici la fin novembre.

“C’est une menace sérieuse parce que les missiles iraniens, contrairement aux russes, sont assez précis, très rapides, et ces caractéristiques ont fait leurs preuves au combat”, a-t-il déclaré dans une récente interview avec War Zone, une publication en ligne axée sur affaires militaires.

Les responsables ukrainiens ont refusé de divulguer des détails sur le nombre de missiles que la Russie pourrait chercher à acquérir. Mais M. Ihnat a déclaré que l’Ukraine était en pourparlers avec ses alliés occidentaux sur la manière de contrer la menace.

“Il est théoriquement possible de les abattre, mais il est en réalité très difficile de le faire avec les capacités dont nous disposons aujourd’hui”, a-t-il noté.

Une possibilité consisterait à détruire les missiles balistiques lors de leur lancement, a-t-il déclaré. Mais pour cela, l’Ukraine aurait probablement besoin d’armes à plus longue portée du type que les États-Unis et d’autres alliés ont jusqu’à présent hésité à fournir, craignant que l’Ukraine ne les utilise pour frapper des cibles militaires à l’intérieur de la Russie et éventuellement aggraver le conflit.

Les missiles que Moscou cherche à acquérir auprès de l’Iran sont similaires aux missiles Iskander que la Russie utilise depuis le début de son invasion en février. Des analystes militaires occidentaux et des responsables ukrainiens affirment que la Russie se tourne vers l’Iran parce que ses stocks d’Iskanders ont été gravement épuisés.

La Russie a d’autres armes à sa disposition, notamment des missiles de croisière Kalibr et des drones d’attaque de fabrication iranienne. L’Ukraine s’est améliorée pour les abattre, en utilisant des systèmes de défense aérienne portables, des avions d’attaque et un mélange de défenses aériennes de l’ère soviétique et de systèmes occidentaux nouvellement arrivés.

Les systèmes de défense aérienne allemands ultramodernes IRIS-T – si nouveaux qu’ils n’avaient jamais été utilisés auparavant sur le champ de bataille – ont été extrêmement efficaces pour abattre des missiles tirés par la Russie lors d’une vague de frappes fin octobre, selon l’armée ukrainienne. Et les responsables ukrainiens ont annoncé lundi l’arrivée des deux premiers des huit systèmes de missiles sol-air avancés, ou NASAMS, promis par le Pentagone. Chacun est équipé de missiles guidés par radar d’une portée allant jusqu’à 30 milles.

Cependant, ces systèmes avancés ne sont pas conçus pour se défendre contre les missiles balistiques – et sont coûteux à utiliser contre des drones relativement bon marché.

Les responsables ukrainiens disent qu’ils pensent que Moscou continuera d’essayer de submerger ses défenses avec un volume considérable, comme elle l’a fait le 31 octobre, lorsque la Russie a tiré environ 55 missiles ciblant des infrastructures critiques. Seuls 10 d’entre eux auraient franchi les défenses, mais ils ont infligé des dégâts considérables aux structures énergétiques, obligeant l’Ukraine à rationner l’électricité afin d’éviter un effondrement du réseau électrique.

Le Royal United Services Institute, un organisme de recherche basé à Londres, a écrit dans un rapport cette semaine que si les frappes contre les infrastructures civiles ukrainiennes étaient “peu susceptibles de changer la fortune du champ de bataille de la Russie”, elles “causaient des problèmes majeurs et généraient de nouvelles exigences pour l’aviation ukrainienne”. -équipement de défense.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré que son pays “avançait progressivement vers notre objectif” de défendre complètement son ciel.

“A ce jour, nous pouvons dire que la récente escalade de la terreur russe par missiles et drones n’a fait que pousser le monde à réagir – à répondre avec une nouvelle aide à l’Ukraine”, a-t-il déclaré lundi dans son discours du soir.

Farnaz Fassihi reportage contribué.