Alors que Kobe Bryant se dirige vers le Hall of Fame, était-il le plus grand Laker de tous les temps?

Après avoir passé toute sa carrière dans la NBA à donner du pouvoir aux autres, la star des Los Angeles Lakers, Magic Johnson, a lancé une autre passe.

Juste avant que Kobe Bryant ne joue son dernier match d’une carrière accomplie de 20 ans, Johnson se tenait sur le court central et a jailli des cinq championnats NBA de Bryant, de son score prolifique et de sa capacité à jouer à travers d’innombrables blessures. Johnson a ensuite offert son opinion sur la position de Bryant parmi les stars des Lakers.

« Il est le meilleur à porter du violet et de l’or », a déclaré Johnson il y a cinq ans avant que Bryant ne marque 60 points lors de son dernier match. Des mots audacieux considérant que Johnson a également remporté cinq titres NBA avec les Lakers ainsi que trois MVP de saison régulière et trois MVP de la finale.

Bryant sera intronisé au Naismith Memorial Hall of Fame samedi, près de 16 mois après sa mort dans un accident d’hélicoptère avec sa fille de 13 ans (Gianna) et sept autres. La veuve de Bryant (Vanessa) parlera en son nom. L’idole de Bryant (Michael Jordan) sera son présentateur. Et Bryant deviendra inscrit en tant que Temple de la renommée au premier tour sans aucun débat sur ses références.

Ces informations sont-elles suffisantes, cependant, pour devenir le plus grand Laker de tous les temps?

«J’ai toujours pensé que c’était Magic jusqu’à ce que j’entende Magic dire que c’était Kobe», a déclaré l’ancien garde des Lakers Brian Shaw à USA TODAY Sports. «Une fois que Magic a dit que c’était Kobe, ça me convenait.»

D’autres sommités de Laker ont exprimé moins de certitude.

Nul doute que la statue de Bryant sera construite à l’extérieur du Staples Center. Les Lakers ont déjà retiré ses maillots n ° 8 et n ° 24. Pourtant, les Lakers ont également retiré des maillots et ont dévoilé les statues de leur précieux meneur (Johnson) et d’un ancien joueur qui pourrait faire des tirs d’embrayage avant de devenir un cadre qui pourrait faire des accords d’embrayage (Jerry West). Ils ont également retiré des maillots et dévoilé les statues d’un grand homme qui dominait avec un crochet (Kareem Abdul-Jabbar), un grand homme qui dominait avec sa taille (Shaquille O’Neal) et un attaquant athlétique qui a joué un rôle central dans le Le déménagement des Lakers de Minneapolis à Los Angeles il y a un peu plus de 60 ans (Elgin Baylor).

Kobe Bryant a remporté cinq championnats de la NBA au cours de ses 20 ans avec les Lakers. Christian Petersen, Getty Images

« Il est difficile de dire que Kobe n’était pas le meilleur », a déclaré West à USA TODAY Sports. «Mais vous ne pouvez pas rejeter Kareem Abdul-Jabbar. Vous ne pouvez pas défausser Elgin Baylor. Vous ne pouvez pas défausser Shaquille O’Neal. Vous ne pouvez pas jeter Earvin Johnson. »

Vous ne pouvez pas écarter Johnson, qui a établi des records de franchise pour la plupart des triples doubles (138), la plupart des passes décisives dans un match (24) et a habilité deux membres du Temple de la renommée (Abdul-Jabbar, James Worthy) et d’innombrables joueurs de rôle pendant près d’une décennie.

«Il était un leader incroyable et il a fait jouer les gens en équipe en raison de son altruisme et de son incroyable sens du jeu», a déclaré West. «Quand je le regardais, je me disais: ‘Voici un joueur avec lequel tout le monde aimerait jouer à cause de sa capacité à diriger et à amener des joueurs avec lui.’»

Vous ne pouvez pas écarter O’Neal, qui a remporté trois de ses quatre titres NBA avec les Lakers, a mené l’équipe au score pendant cinq saisons et a remporté trois MVP de la finale. Bien qu’il ait également proclamé Bryant comme le plus grand Laker de tous les temps, O’Neal a récemment admis dans son podcast qu’il se sentait perplexe, le gouverneur des Lakers, Jeanie Buss, a classé LeBron James devant lui après avoir remporté seulement l’un de ses quatre titres NBA la saison dernière avec LA.

« Le joueur le plus dominant à avoir jamais joué le jeu était Shaq », a déclaré l’ancienne attaquante des Lakers Metta Sandiford-Artest à USA TODAY Sports.

L’ancien attaquant des Lakers Jamaal Wilkes Le meilleur argument peut être avancé pour Kobe car il a gagné avec deux équipes différentes, une avec Shaq et une avec Pau, où Magic a tout gagné avec Kareem. C’est pourquoi je pense qu’un argument solide peut être avancé pour que Kobe soit le plus grand Laker de tous les temps.

Vous ne pouvez pas écarter Baylor, qui se classe parmi les leaders de tous les temps de la franchise en rebonds (premier, 11 463) et en points (quatrième, 23 149) ainsi que la plupart des points dans un match de saison régulière (deuxième, 71). Bien que Baylor ait perdu lors des huit finales auxquelles il a joué, il a sans doute empêché la franchise de faire faillite en acceptant un contrat de 20000 $ en tant que recrue en 1958 deux ans avant que les Lakers ne déménagent à Los Angeles.

« Je ne pense pas qu’il ait jamais eu son crédit », a déclaré West à propos de Baylor. « Les gens regardent ses réalisations et comme il n’y avait pas de championnats associés, il n’y avait pas ce genre de reconnaissance. »

Vous ne pouvez pas écarter Abdul-Jabbar, qui, selon l’ancien entraîneur en chef des Lakers, Gary Vitti, reste «le plus accompli». Abdul-Jabbar est devenu le meilleur buteur de tous les temps de la NBA (38387 points), a mené les Lakers dans la notation pour une équipe de 11 saisons consécutives (1975-86) et a remporté trois de ses six MVP de saison régulière dans un uniforme violet et or. .

« C’est une conversation vraiment difficile à avoir parce qu’il y a tellement de grands joueurs qui ont joué pour les Lakers », a déclaré Abdul-Jabbar à USA TODAY Sports. «Cela commence avec les Lakers de Minneapolis originaux avec George Mikan. Il a remporté cinq championnats du monde. La franchise a eu beaucoup de succès. C’est un peu difficile d’en choisir un.

Vous ne pouvez pas écarter West, qui occupe la deuxième place sur la liste des scores de tous les temps des Lakers (25192 points) et Deuxième plus grand nombre d’apparitions All-Star (14), enregistré le plus de vols dans un match (10) et remporté le titre NBA 1972 dans la même saison, les Lakers ont cimenté la plus longue séquence de victoires de la NBA (33 matchs). Ce qui manquait à West dans son bilan de la finale (1-8), il l’a rattrapé en tant que dirigeant. Il a construit les deux équipes Showtime des Lakers qui ont remporté cinq championnats de la NBA. Il a également acquis O’Neal en tant qu’agent libre et a obtenu les droits de draft de Bryant en 1996, un tandem qui a finalement remporté trois titres NBA. Malgré la liste de Bryant parmi les Lakers les plus importants, Buss a exclu la personne qui l’a amené à Los Angeles.

«Je n’ai jamais prêté attention à cela», a déclaré West, qui a quitté les Lakers en 2000 avant de travailler au front office de Memphis, de Golden State et de Los Angeles. Clippers. «Ce n’est pas ce que je représente. J’ai eu la chance d’avoir un long séjour là-bas en tant que joueur, entraîneur et directeur général. Mais je ne pense pas que quiconque soit assez âgé pour savoir que je suis impliqué.

Bryant était assez vieux, partageant lors de la finale de la NBA 2010 son choix pour le plus grand Laker.

« C’est Jerry West, à cause de tout ce qu’il a fait, en tant que joueur puis en tant que directeur général », a alors déclaré Bryant. «Il est responsable de Shaq et il est responsable de moi-même. Il a rassemblé le tableau dans son ensemble.

Bryant a toutefois obscurci toute cette image lorsqu’il a offert une opinion différente après que Johnson l’ait proclamé le plus grand Laker avant son dernier match de la NBA.

« J’ai refusé de le croire parce que Magic est mon héros », a alors déclaré Bryant. «Je ne pense pas que vous compreniez à quel point j’étais un fan inconditionnel des Lakers. La magie était partout sur mon mur. J’avais l’habitude de porter de très grosses genouillères parce que Magic portait de très grosses genouillères. J’avais l’habitude de pratiquer le crochet pour bébé. Il est et sera toujours le n ° 1 pour moi.

Pas étonnant que le président du Naismith Memorial Basketball Hall of Fame, John L. Doleva, ait qualifié cette enquête de «question injuste». Ceux autour des Lakers ont offert plus d’incertitude que de conviction avec leurs réponses.

«C’est un lien entre Magic et Kobe», a déclaré Sandiford-Artest. « C’est dur. Comment allez-vous choisir? Ils ont tous les deux reçu cinq anneaux. Magic est sans doute le plus grand joueur à avoir jamais joué. Mais c’est difficile à dire car il y a tellement de grands joueurs. Ils ont un tas de GOAT. Je ne peux pas en choisir un. C’est trop dur. »

Kobe Bryant au fil des ans: au repêchage de la NBA en 1996 (en haut), lors de son match de 81 points contre les Raptors de Toronto en 2006 (à gauche), son dernier championnat NBA en 2010 et ses adieux en 2016 contre l’Utah dans lequel il a marqué 60 points.

Getty Images, Associated Press, USA Today Sports

Il n’est cependant pas difficile d’inclure Bryant dans le débat. Il reste le meilleur buteur de tous les temps des Lakers (33643 points), détient des records de franchise pour la plupart des points marqués dans un match (81) et 3 points marqués dans un match (12) ainsi que la plupart des apparitions All-Star (18) et MVP All-Star (cinq).

« Il était tellement génial qu’il aurait pu s’adapter aux différentes époques du jeu », a déclaré Vitti. «Il aurait pu jouer dans les années 60, 70, 80 et 90 et plus. La façon dont le jeu est joué aujourd’hui? Ce n’était vraiment pas son jeu. Mais il était assez intelligent et assez talentueux pour s’adapter à ce jeu où beaucoup de joueurs ne peuvent pas.

Après tout, West a envisagé la grandeur de Bryant après avoir dit au Dr Jerry Buss, alors propriétaire, que «nous avons eu le meilleur joueur du repêchage».

Bryant a connu des défis continus pour gérer ses tirs à haut volume, sa tension avec O’Neal et faire confiance à ses coéquipiers. Mais après que les Lakers aient échangé O’Neal à Miami en 2004, l’ancien directeur général des Lakers, Mitch Kupchak, a observé que Bryant «avait passé l’épreuve du temps» en affichant ses meilleurs chiffres de sa carrière en 2005-06 (35,4 points) et 2006-07. (31,6).

Après avoir ignoré les demandes commerciales de Bryant lors de l’intersaison 2007, les Lakers ont acquis Pau Gasol dans le cadre d’un accord de mi-saison, puis sont apparus dans trois finales consécutives de la NBA. Une fois que Bryant a remporté deux titres NBA sur ces apparitions, Sandiford-Artest a déclaré qu’il considérait Bryant sur un pied d’égalité avec Johnson. Bryant a également joué plus de saisons NBA (20) que Johnson, dont la carrière de 12 ans s’est terminée en 1991 après avoir été testé positif pour le VIH avant de faire de brefs retours dans le NBA All-Star Game de 1992, les Jeux olympiques de 1992, le jeu d’exhibition en 1992 et 32 ​​matchs en 1995-96.

« Le meilleur argument peut être avancé pour Kobe parce qu’il a gagné avec deux équipes différentes, une avec Shaq et une avec Pau, où Magic a tout gagné avec Kareem », a déclaré l’ancien attaquant des Lakers Jamaal Wilkes à USA TODAY Sports. « C’est pourquoi je pense qu’un argument solide peut être avancé pour que Kobe soit le plus grand Laker de tous les temps. »

Qu’en est-il des contributions extrajudiciaires?

Johnson a joué un rôle clé dans la popularité de la NBA dans les années 1980. Il a amassé plus de 10 millions de dollars pour la recherche sur le VIH / sida et les œuvres de bienfaisance par l’intermédiaire de sa fondation. Et les diverses entreprises commerciales de Johnson ont contribué à stimuler les investissements dans la communauté urbaine.

«Là aussi, vous pouvez faire valoir de solides arguments en faveur de Magic», a déclaré Wilkes. «C’est une autre couche. Je ne peux pas être en désaccord avec votre déclaration que vous venez de faire ici.

Là encore, les anciens Lakers se demandent à quel point l’héritage post-basket de Bryant serait devenu lointain.

Bryant a considérablement influencé la génération actuelle de joueurs de la NBA. Après sa carrière dans la NBA, Bryant a dirigé une société de narration (Granity), a remporté un Oscar pour un court métrage («Dear Basketball») et a supervisé un centre de formation (Mamba Sports Academy). Et la fondation de Bryant a travaillé avec LA. dirigeants civiques pour lutter contre la pandémie de sans-abrisme dans la ville.

«Voir tout l’amour que les gens avaient pour lui dans le monde entier à cette époque où tout le monde pleurait sa perte? C’est à ce moment-là que j’ai vraiment compris à quel point il a eu un impact non seulement sur le jeu lui-même, mais aussi sur les fans des Lakers », a déclaré Shaw. « Donc, je dirais que Kobe est le plus grand Laker. »

Que le débat se poursuive.

«Chaque fois que vous mentionnez un grand Laker ou un grand de tous les temps», a déclaré Kupchak, «vous devrez mentionner le nom de Kobe.

Suivez l’écrivain USA TODAY NBA Mark Medina sur Twitter, Facebook et Instagram.