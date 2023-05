Alors que Kilicdaroglu affronte Erdogan – voici pourquoi l’élection de la Turquie pourrait bien être la plus importante au monde cette année | Nouvelles du monde

Après deux décennies au cours desquelles il a exercé un contrôle toujours plus grand sur sa nation, le dirigeant turc se retrouve face à quelque chose de remarquable : la perspective de perdre le pouvoir.

Recep Tayyip Erdoğan occupe le poste de président depuis 2014, représentant le parti AKP (AKP) qu’il a lui-même fondé en 2001.

Avant de devenir président de la Turquie, il était Premier ministre du pays, un poste qui a été aboli, avec son soutien persuasif, il y a six ans.

Depuis, son emprise sur Turquie est devenu de plus en plus serré.

Cela a signifié une variété de choses – moins de liberté des médias, une relation conflictuelle avec la plupart des pays européens, notamment à cause des liens durables d’Erdogan avec Vladimir Poutineet des restrictions imposées aux opposants politiques (dont beaucoup sont actuellement en prison).

Mais surtout, le règne d’Erdogan a récemment entraîné des turbulences économiques. L’inflation en Turquie se situe maintenant officiellement autour de 40 % et, en réalité, probablement plus près de 100 %. Personne ne le sait vraiment, tel est le défi de jauger la 11e économie mondiale.

Il a, de diverses manières, nommé son gendre ministre des Finances, limogé une succession de gouverneurs de la banque centrale, qui a de toute façon été marginalisée, puis est arrivé à la conclusion que la meilleure façon de lutter contre la hausse de l’inflation est de baisser les taux d’intérêt taux – l’exact opposé de toutes les autres grandes institutions financières dans le monde.

C’est pourquoi inflation monte en flèche, et c’est aussi pourquoi Erdogan a considérablement augmenté à la fois la pension de l’État et le salaire minimum.

Plus tôt cette semaine, à l’approche des élections, il a décidé d’augmenter de 45 % les salaires de centaines de milliers de fonctionnaires – une bonne nouvelle pour eux, mais ce n’est pas le meilleur moyen de contrôler l’inflation galopante.

Image:

Le règne d’Erdogan a récemment entraîné davantage de turbulences économiques



Pour certains à travers la Turquie, rien de tout cela n’a autant d’importance que la réputation de ténacité d’Erdogan.

Ses partisans, en particulier dans les provinces et les zones rurales, voient en lui l’homme qui a revigoré l’estime de soi de la Turquie et fait du pays un poids lourd diplomatique.

Sa réaction face au pays tremblement de terre dévastateur a été diversement loué et critiqué.

Ses partisans disent qu’il a fait preuve de leadership lorsqu’il s’est opposé à une catastrophe naturelle qui aurait submergé les autres; ses détracteurs soulignent les nombreux bâtiments qui se sont effondrés en raison de contrôles de construction laxistes, et à personnes laissées mourir sans aide.

Image:

La réaction d’Erdogan au tremblement de terre dévastateur a été saluée et critiquée



Et cela, peut-être, est Erdogan. Une figure polarisante, qui, comme ses pairs du club des dirigeants d’hommes forts (Orbán, Trump, Bolsonaro pour n’en citer que trois) estime qu’il ne faut jamais s’excuser ou faire de compromis.

Certes, Erdogan a été difficile à ignorer ces derniers mois et années. Il empêche actuellement la Suède de rejoindre l’OTAN, par exemple, tout en essayant de maintenir de bonnes relations avec la Russie et l’Ukraine.

Les chances qu’une Turquie dirigée par Erdogan rejoigne l’Union européenne, pour laquelle elle est candidate depuis des décennies, sont pratiquement nulles.

Kilicdaroglu pouvait à peine offrir un plus grand contraste

Erdogan est un meurtrier sans vergogne. Et pourtant, maintenant, contre lui, se trouve son opposé politique – un politicien qui doit sa position à être conciliant, réservé et réfléchi.

Image:

Kemal Kilicdaroglu (à droite) espère renverser Recep Tayyip Erdogan. Photo : AP



Kemal Kilicdaroglu a 74 ans, un ancien fonctionnaire qui est désormais présenté par ses partisans comme la clé d’un nouveau départ. Il dirige le Parti républicain du peuple (CHP) mais a passé ces dernières années à créer lentement une coalition de partis d’opposition.

Désormais, il bénéficie du soutien de six partis différents, de tous horizons politiques, unis par la seule ambition de détrôner Erdogan.

Kilicdaroglu pouvait à peine offrir un plus grand contraste. Sa rhétorique est calme, verbeuse, réfléchie. Il parle de tolérance et de liberté religieuse – il s’identifie comme alévi, un groupe religieux qui a souvent souffert de discrimination. Erdogan a longtemps promu fièrement sa propre identité sunnite.

Les ambitions de Kilicdaroglu sont plus modérées, conciliantes et, sur le plan économique, orthodoxes.

Image:

Kilicdaroglu est un ancien fonctionnaire présenté par ses partisans comme la clé d’un nouveau départ. Photo : AP



« Il est calme et silencieux », déclare Demir Murat Seyrek, analyste politique senior de la Fondation européenne pour la démocratie. « Il vient sur Twitter tous les soirs depuis sa cuisine pour expliquer sa politique. Il est modeste mais peut-être que les gens en ont besoin après tant de cris dans notre politique.

« Et les jeunes, en particulier, voient à quoi ressemble la vie des autres jeunes en Europe, et ils entendent parler de la vie avant l’AKP, et ils veulent ça – une vie plus libre. »

L’élection représente « une dernière chance pour la démocratie »

« C’est probablement l’une des élections les plus importantes de l’histoire moderne de la Turquie », déclare Murat Seyrek. « C’est vu, par certains, comme une dernière chance pour la démocratie. Ils pensent que les choses vont empirer si l’AKP est réélu. »

Il est probable que, face à la concurrence d’autres candidats qui recueilleront quelques points de pourcentage de soutien, ni Erdogan ni Kilicdaroglu n’obtiendront la majorité absolue requise pour remporter l’élection à ce premier tour. Dans ce cas, la paire s’engagera dans un deuxième tour de scrutin décisif, le 28 mai.

D’ici là, nous connaîtrons les résultats des élections législatives, qui se tiennent également ce week-end.

Ceux-ci, bien sûr, sont cruciaux, même si, pendant le mandat d’Erdogan, le pouvoir du parlement a été érodé. Mais peu de gens doutent que c’est le scrutin présidentiel qui est l’attraction vedette ici.

Image:

Erdogan est le Premier ministre turc depuis 2014. Photo : AP



Et les ondulations se propageront loin, quel que soit le résultat. Si Erdogan remporte un autre mandat, on s’attend à ce que l’autoritarisme prenne une emprise plus ferme, que l’indépendance du pouvoir judiciaire soit davantage remise en question et que la Turquie poursuive son détachement de l’Occident.

Mais si Kilicdaroglu gagne, alors tout pourrait bien changer dans un tourbillon de bouleversements politiques.

Image:

Les ambitions de Kilicdaroglu sont plus modérées et, sur le plan économique, orthodoxes. Photo : AP



Le pays va sûrement se frayer un chemin vers des liens plus étroits avec l’Europe et, peut-être, à un pas de Poutine. Les prisonniers politiques doivent être libérés ; différences religieuses tolérées; les journalistes ont eu plus de liberté pour faire des reportages.

Mais ce n’est pas une vision facile. S’attaquer à l’économie en plein effondrement signifiera augmenter les taux d’intérêt, probablement douloureusement élevés, ce qui signifiera des mois, voire quelques années, ou de la douleur pour la population turque.

Tous les regards sont tournés vers ce qui pourrait être l’élection la plus importante du monde cette année

Il serait idiot de penser que, même sous un dirigeant plus bienveillant, l’ambition de la Turquie d’adhérer à l’UE va se réaliser de sitôt.

Mais la relation serait meilleure, même si les plans de Kilicdaroglu sur la gestion de la migration, et le grand nombre de migrants, restent incertains.

Mais Kilicdaroglu apaiserait le monde occidental.

La Suède serait autorisée à rejoindre l’OTAN, les États-Unis respireraient mieux et les investissements étrangers commenceraient probablement, à plus long terme, à revenir dans les entreprises turques.

Un pays longtemps considéré comme une jonction chroniquement instable entre l’Europe, l’Asie et le Moyen-Orient pourrait – pourrait bien – devenir un peu plus calme.

La Turquie attend et observe, et beaucoup d’autres aussi. Il s’agit peut-être de l’élection la plus importante au monde cette année.