Akshay Kumar a parcouru le chemin de la mémoire dimanche et a partagé un souvenir amusant de sa victoire sur « The Undertaker » dans « Khiladiyon Ka Khiladi ». Pour les inconnus, Akshay a combattu le doppelganger du célèbre lutteur américain vétéran Mark William Calaway, connu sous le nom de The Undertaker, dans le film à succès de 1996. Beaucoup de gens pensaient que le vrai Undertaker avait fait ses débuts à Bollywood face à Akshay, mais c’est le lutteur Brian Lee qui a essayé le rôle de The Undertaker.

Rappelant la scène de combat particulière, Akshay a partagé un mème hilarant sur ses pages de médias sociaux. « Levez la main si vous avez vaincu The Undertaker », lit-on dans le mème.

Le mème contient des images d’Akshay ainsi que de lutteurs populaires, dont Triple H et Brock Lesnar.

« Une note hilarante pour marquer les 25 ans de la sortie de #KhiladiyonKaKhiladi demain ! Un fait amusant cependant : c’est le lutteur Brian Lee qui a joué The Undertaker dans le film », a plaisanté Akshay.

Le message d’Akshay a laissé les internautes divisés.

« Le dernier homme debout », a commenté l’acteur Varun Dhawan. « Wow », a réagi Ayushmann Khurrana.

En parlant de « Khiladiyon Ka Khiladi », le film, qui durera 25 ans demain (14 juin), mettait également en vedette Rekha et Raveena Tandon dans les rôles principaux.

Akshay a commencé sa « série Khiladi » en 1992 avec le film « Khiladi ». À ce sujet, il a joué dans plusieurs films, à savoir « Main Khiladi Tu Anari » (1994), « Sabse Bada Khiladi » (1995), « Khiladiyon Ka Khiladi » (1996), « Mr. et Mme Khiladi » (1997), « International Khiladi » (1999), « Khiladi 420 » (2000) et « Khiladi 786 » (2012).

De plus, Akshay a été le premier animateur de l’émission de téléréalité basée sur l’aventure « Fear Factor : Khatron Ke Khiladi ».

(Entrées de l’ANI)