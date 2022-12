Alors que Kanye West fait l’éloge d’Hitler, les partisans craignent que l’antisémitisme ne se généralise

La conversation était aussi vile qu’on pouvait s’y attendre.

Alex Jones, le théoricien du complot qui a été condamné à payer 1,44 milliard de dollars américains en compensation pour avoir promu de fausses théories du complot sur le massacre de l’école de Sandy Hook, a invité Kanye West, un rappeur qui colporte l’antisémitisme, sur son émission de chat en ligne aujourd’hui.

Jones a offert à West une couverture amicale, déclarant: “Vous n’êtes pas un nazi, vous ne méritez pas d’être appelé comme ça et diabolisé.”

West s’arrêta et trébucha un instant, avant de déclarer : “Je vois aussi de bonnes choses à propos de Hilter.”

Tout au long de l’émission, West a fait de multiples déclarations incendiaires, a nié que l’Holocauste ait eu lieu et a déclaré que les nazis “avaient aussi fait de bonnes choses. Nous devons arrêter de dénoncer les nazis tout le temps”.

Depuis des mois maintenant, West utilise sa plate-forme publique importante pour répandre la haine, y compris un tweet déclarant qu’il irait “death con 3 on Jewish people”.

Une semaine avant de participer à l’émission de Jones, il a invité Nick Fuentes, un suprémaciste blanc bien connu et négationniste de l’Holocauste, à un dîner à Mar-a-Lago avec le candidat républicain à la présidence, Donald Trump. Trump, qui n’a lancé sa campagne que le mois dernier, n’a pas encore dénoncé clairement et sans équivoque l’incident.

Ensuite, il y a Kyrie Irving, la star de la NBA qui a fait la promotion d’une vidéo antisémite. Et le comédien Dave Chappelle, qui a été critiqué pour avoir diffusé des stéréotypes nuisibles sur les Juifs lors d’une apparition sur Saturday Night Live le mois dernier.

Lorsque vous additionnez tout cela, les défenseurs avertissent que c’est à quoi ressemble la normalisation de l’antisémitisme.

“C’est ahurissant. Il est presque difficile de comprendre que cela se passe en 2022”, a déclaré Meredith Weisel, directrice régionale de l’Anti-Defamation League à Washington, DC.

Les actes d’antisémitisme en constante augmentation

Au cours d’une conversation à l’intérieur de sa synagogue dans la banlieue du Maryland, Weisel a déclaré que ce genre de rhétorique haineuse enhardit les personnes qui partagent ces opinions.

“Donald Trump, un ancien président, va rencontrer un suprémaciste blanc connu et un négationniste de l’Holocauste. Qu’est-ce que cela dit à la communauté ? Qu’est-ce que cela dit au public ? C’est une normalisation”, a-t-elle déclaré.

“Quelqu’un qui est peut-être plus fermé à ce sujet se dit : ‘Oh, je peux être plus mainstream, je peux être très public à ce sujet, je peux agir en conséquence.'”

L’ancien président Donald Trump est montré annonçant une autre course à l’investiture républicaine le 15 novembre, dans son complexe Mar-a-Lago à Palm Beach, en Floride. Un peu plus d’une semaine plus tard, Trump, le rappeur Kanye West, ainsi que Nick Fuentes, un militant d’extrême droite qui a utilisé sa plateforme en ligne pour cracher de l’antisémitisme, a dîné ensemble. (Andrew Harnik/Associated Press)

Outre le fait que le langage antisémite lui-même est profondément nocif, la crainte de Weisel est que ce genre de déclarations n’incite à la violence – une préoccupation partagée par le Department of Homeland Security.

Dans son dernier résumé des menaces terroristes contre les États-Unis le département a averti que les “institutions confessionnelles” font partie des groupes qui pourraient être des cibles potentielles de violence.

«Des incidents récents ont mis en évidence la menace persistante qui pèse sur les communautés confessionnelles, y compris la communauté juive. Début novembre 2022, un individu du New Jersey a été arrêté pour avoir partagé en ligne un manifeste menaçant d’attaquer des synagogues», indique le rapport du 30 novembre.

Affronter l'antisémitisme après les débordements de Kanye West Le déchaînement antisémite de Kanye West combiné à une augmentation des crimes haineux ont forcé la communauté juive à affronter cette vague d'antisémitisme avec des conversations difficiles à l'intérieur et à l'extérieur de la synagogue.

Selon l’Anti-Defamation League, qui suit les incidents depuis plus de 40 ans, des actes de l’antisémitisme ne cesse d’augmenter .

Dans son audit de 2021, l’organisation a suivi 2 717 incidents antisémites à travers les États-Unis, soit une augmentation de 34 % par rapport aux 2 026 incidents répertoriés en 2020. C’est « le nombre le plus élevé jamais enregistré depuis qu’ADL a commencé à suivre les incidents antisémites en 1979 », a déclaré l’organisation.

Les chiffres pour 2022 ne seront pas prêts avant le printemps, mais “nous sommes définitivement sur la bonne voie pour être là où 2021 était, ou peut-être même plus haut”, a déclaré Weisel. “Il n’a certainement pas baissé.”

“Un insigne d’honneur pour cibler ouvertement les Juifs”

“Dans le passé, même si vous aviez des opinions antisémites, vous les gardiez souvent pour vous. Mais maintenant, c’est presque considéré comme un honneur de cibler ouvertement les Juifs et le peuple juif”, a déclaré le Dr Peter Hotez, codirecteur du Center for Vaccine Development du Texas Children’s Hospital et doyen de la National School of Tropical Medicine du Baylor College of Medicine.

Depuis le début de la pandémie, il dit avoir personnellement subi une recrudescence des menaces antisémites.

“C’est le fait que je suis un scientifique COVID et que je développe des vaccins COVID, il y a donc une couche supplémentaire d’antisémitisme dirigée contre les complots autour des origines COVID et des vaccins COVID”, a-t-il déclaré lors d’une interview depuis son bureau à Houston.

Alors que la plupart de la haine arrive dans sa boîte de réception par e-mail ou via les réseaux sociaux, il a déclaré avoir été physiquement harcelé dans une synagogue lors d’une allocution il y a environ un an.

“Deux personnes sont entrées dans la synagogue et ont commencé à me chahuter”, a-t-il dit.

Kyrie Irving a rejoint les Brooklyn Nets suite à une suspension pour avoir refusé de dire qu’il n’avait aucune conviction antisémite. (Dustin Satloff/Getty Images)

L’incident l’a préoccupé parce que les individus étaient assez effrontés pour entrer dans un lieu de culte, et il a été troublé par le fait que ces individus savaient qu’il assistait à l’événement en premier lieu.

Lorsque Hotez participe à des événements publics maintenant, il a besoin de sécurité.

“Les gens doivent comprendre pourquoi la rhétorique antisémite et le ciblage antisémite sont si dangereux, et son héritage, la version la plus dramatique étant ce qui s’est passé pendant l’Holocauste.”

Position de tolérance zéro nécessaire

Hotez a déclaré qu’il fallait une approche à plusieurs volets pour trouver des solutions.

En plus d’une meilleure éducation du public, il a déclaré que les politiciens et les dirigeants communautaires devaient adopter une position de tolérance zéro en matière d’antisémitisme.

Weisel ressent la même chose.

“C’est une approche de l’ensemble de la société, c’est une approche de l’ensemble du gouvernement – tout le monde en parle, le condamne, l’éduque”, a-t-elle déclaré.

Un nombre croissant de républicains ont condamné Trump pour son dîner avec West et Fuentes. L’ancien vice-président Mike Pence a appelé Trump à s’excuser d’avoir utilisé “un jugement profondément mauvais”.

Dans une série de publications sur les réseaux sociaux le mois dernier Trump a déclaré que les Juifs américains devaient « se ressaisir » et « apprécier davantage » Israël.

Irving, le joueur de la NBA, a finalement été suspendu par les Brooklyn Nets le 3 novembre après avoir refusé de dire qu’il n’avait aucune croyance antisémite lors d’une réunion avec des journalistes. Nike a suspendu sa relation avec Irving le lendemain. Il s’est excusé plus tard dans le mois et a rejoint l’équipe après une interdiction de huit matchs.

Ce monologue de Dave Chappelle SNL a probablement fait plus pour normaliser l’antisémitisme que tout ce que Kanye a dit —@FeldmanAdam

Après la série de publications antisémites de West sur les réseaux sociaux en octobre, ses comptes ont été suspendus, son agence artistique l’a lâché et Adidas a rompu ses liens avec lui – mais pas avant d’avoir fait face à de nombreuses critiques pour ne pas avoir agi plus tôt.

Le même jour que son interview sur le podcast de Jones, la plateforme de médias sociaux Parlement Technologies a annoncé la plate-forme et West avaient convenu de mettre fin à son intention de les acheter, ajoutant toutefois que l’accord avait été conclu à la mi-novembre.

Quant à Chappelle, après avoir utilisé son monologue SNL pour discuter de l’abondance de personnes juives dans le show business, Jonathan Greenblatt, le PDG de l’Anti-Defamation League, a tweeté “Pourquoi les sensibilités juives sont-elles niées ou diminuées à presque chaque tournant ? Pourquoi notre un traumatisme déclenche des applaudissements ?”