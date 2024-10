Alors que Juan Soto réfléchit à l’avenir, voici dix points d’atterrissage possibles pour 2025

Au cours de sa première année avec les Yankees, Juan Soto a réussi un sommet en carrière de 41 circuits et a créé encore plus … [+] demande sur le prochain marché des agents libres. (Photo de Luke Hales/Getty Images) Getty Images

Juan Soto pourrait jouer ses derniers jours dans l’uniforme des Yankees.

Quelques jours seulement après la fin des World Series – que son équipe se qualifie ou non – l’ancien champion au bâton deviendra agent libre, capable de signer avec n’importe quelle équipe.

Il est peu probable qu’il surpasse le contrat de 700 millions de dollars sur 10 ans signé par Shohei Ohtani en décembre dernier, mais il pourrait s’en rapprocher.

Soto a gagné 31 millions de dollars cette saison et cherchera une grosse augmentation.

Cela est dû à son âge (26 ans), à son talent de MVP et à ses compétences en tant que frappeur gaucher qui produit de la puissance, frappe dans la moyenne et marche plus souvent qu’il ne retire (129-119 en 2024).

Le quadruple All-Star a trouvé à son goût les dimensions courtes du champ droit du Yankee Stadium, puisqu’il a terminé avec un record de 41 circuits en carrière au cours de la saison régulière.

Il a également formé le tandem gauche-droite le plus prolifique du match avec Aaron Judge, qui a mené les majors avec 58 longs ballons.

Mais cela ne veut pas dire que les Yankees ont l’assurance de le garder.

En tant qu’agent libre sans compensation, le Portoricain de 6 pieds 2 pouces et 224 livres sera convoité par tous les clubs des majors, même si seule une poignée d’entre eux peuvent se le permettre.

Voici 10 points d’atterrissage possibles :

1. Mets de New York – Steve Cohen, le propriétaire le plus riche des ligues majeures, n’épargnera aucune dépense pour ramener Soto dans la Ligue nationale. Cela fournirait un autre gros bâton dans une formation qui a déjà utilisé le longball pour se qualifier pour les Championship Series mais qui fait face à la possible défection de Pete Alonso, un autre cogneur qui s’approche de l’agence libre.

2. Yankees de New York – Si le prix est correct et le contrat suffisamment long, Soto pourrait rester sur place, même si l’équipe devrait le payer plus que Judge, l’actuel capitaine. C’est une décision difficile, bien sûr, mais retirer Soto des fines rayures pourrait dégonfler le ballon qui a élevé les Yankees à l’aube des World Series.

3. Dodgers de Los Angeles – Comme les Mets, les Dodgers n’hésitent pas à dépenser beaucoup d’argent pour trouver le bon agent libre. Ils ont déjà trois anciens MVP en tête de leur alignement et aimeraient remplir leur emplacement de nettoyage avec Soto.

4. Padres de San Diego – Bien que battus par les Dodgers dans la série Division, les Padres ont connu une meilleure saison que prévu. Et c’était après avoir échangé Soto aux Yankees dans le cadre d’un échange à sept. Ils adoreraient le ramener, mais cela coûterait une fortune à un moment où les Pad tentent de réduire leur masse salariale.

5. Nationals de Washington – L’équipe d’origine de Soto lui a proposé 400 millions de dollars avant qu’il ne la rejette, ce qui a incité son échange avec les Padres. Maintenant, les Nats montrent des signes de renaissance, grâce à une abondance de jeunes de premier ordre, et Soto serait le leader vétéran dont ils ont besoin pour devenir un prétendant instantané dans l’Est de la NL.

6. Phillies de Philadelphie – Une équipe qui n’hésite jamais à dépenser, les Phils disposent également d’un parc à domicile qui est un paradis pour les frappeurs. Si Soto n’hésite pas à jouer le second rôle derrière Bryce Harper, il cimenterait une formation de Phillie qui a implosé lors de sa Division Series contre les Mets. Les Phillies ont de toute façon besoin d’un ou deux nouveaux voltigeurs.

7. Giants de San Francisco – Ils ont fait des offres importantes pour Judge, Ohtani, Xander Bogaerts et d’autres agents libres, mais se sont retrouvés avec Blake Snell et Matt Chapman. Signer Soto apaiserait les plumes ébouriffées de leurs fans et ferait des Giants une menace puissante pour les Dodgers de l’Ouest de la NL.

8. Braves d’Atlanta – Incertain de la date de retour de Ronald Acuña après une opération du LCA, cette équipe a besoin d’au moins un voltigeur et d’un ou deux autres bâtons. Soto pourrait résoudre les deux problèmes et apporter la puissance indispensable du gaucher à la deuxième place de l’alignement – ​​entre Acuna et Austin Riley mais devant Matt Olson. Mais les Braves devraient dépenser bien plus que leur schéma habituel.

9. Cubs de Chicago – Imaginez de nombreux circuits que Soto frapperait à Wrigley Field, surtout lorsque les vents soufflent vers le lac Michigan. Les Friendly Confines éclateraient régulièrement, Soto étant le plus grand cogneur de Chicago depuis l’époque d’Ernie Banks et de Billy Williams.

10. Astros de Houston – Des dimensions courtes, ainsi qu’un historique d’atteinte des séries éliminatoires huit années de suite, devraient convaincre Soto d’envisager les offres de ce club. Les Astros ont rapidement chuté en séries éliminatoires cette année parce que Yordan Alvarez, Jose Altuve & Co. avaient besoin de plus de soutien derrière eux.