Alors que Joe Musgrove souffre d’une blessure à l’épaule, Padres devra faire face à encore plus d’adversité

SAN DIEGO – Il était difficile vendredi pour certaines personnes autour de Petco Park de ne pas repenser à il y a deux ans, un autre vendredi qui a souligné la fragilité même des athlètes les mieux conditionnés.

Le 31 juillet 2021, juste après l’expiration de la date limite des échanges de cette année-là, Chris Paddack s’est tendu l’oblique gauche lors d’une séance d’enclos. Quelques heures plus tard, Fernando Tatis Jr. s’est re-disloqué l’épaule gauche en glissant dans la troisième base. Les Padres de San Diego, au cours des deux mois suivants, n’ont jamais pris beaucoup d’élan. Au lieu de cela, ils se sont effondrés.

Le temps nous dira comment le 4 août 2023 s’intègre dans le tableau d’ensemble d’une autre saison d’enjeux élevés. Pour le moment, les développements de la journée ont au moins servi de multiples rappels de la nature éphémère des carrières même accomplies dans les ligues majeures.

Vendredi matin, les Padres ont annoncé que Cole Hamels et Craig Stammen prenaient leur retraite, tous deux des lanceurs de la fin des années 30 finalement arrêtés par leurs propres blessures à l’épaule. C’était un thème, sinon un présage : vendredi après-midi, trois jours seulement après la date limite des échanges de cette année, l’équipe a annoncé que Joe Musgrove souffrait d’une inflammation importante de la capsule de l’épaule droite, ne lancerait pas pendant trois semaines et pourrait ne pas revenir cette saison.

Musgrove, peut-être le partant le plus fiable de San Diego, a cherché à minimiser les effets d’entraînement.

« L’impact que j’ai sur l’équipe est une fois par semaine, donc nous comptons beaucoup plus sur les gars dans cette salle qu’ils ne comptent sur moi au quotidien », a déclaré Musgrove alors qu’il se tenait à son casier. «Je ne pense pas qu’ils se sentent hors de cette chose maintenant que je suis blessé. Donc, ils vont continuer à jouer au baseball de la même manière. Ils n’ont pas perdu de vue le but. Mon travail consiste simplement à écraser cette cure de désintoxication et à revenir dès que possible.

Vendredi soir, les Padres ont entrepris de montrer qu’ils étaient mieux équipés qu’il y a deux ans lorsque leur rotation s’est désintégrée et que Musgrove était le seul partant à ne pas rater un tour.

Les deux tiers de la Terre sont recouverts d’eau. L’autre tiers ? Par @tatis_jr.#BringTheGold pic.twitter.com/LyTZTTUq3D – Padres de San Diego (@Padres) 5 août 2023

C’était un début prometteur. Yu Darvish a maintenu la première place des Dodgers de Los Angeles à deux points tout en complétant sept manches pour la première fois en neuf départs. La fin, cependant, a été gâchée par un effondrement.

Dans ce qui est devenu une défaite de 10-5, l’homme de configuration Robert Suarez a donné cinq points, une équipe opportuniste de Los Angeles a ajouté trois points dans le neuvième et les Padres ont perdu une chance de remonter à 0,500 pour la première fois depuis le 11 mai. Au lieu de n’obtenant que sa septième victoire en un point, San Diego a réussi à transformer une avance tardive en un déficit déséquilibré.

« C’est un autre de ces matchs que nous avons vécu cette année qui a été vraiment frustrant et nous sommes sur le point d’arriver là où nous voulons aller », a déclaré le gérant Bob Melvin. « Donc, un autre coup dur pour nous, mais généralement nous sortons et répondons le lendemain. »

La réaction des Padres (54-56) au cours des prochaines semaines déterminera leur sort. Vendredi a apporté le premier de 22 matchs consécutifs contre des équipes actuellement au-dessus de 0,500 – dont quatre équipes devant eux dans le classement confus de la Ligue nationale. Musgrove, qui a enregistré une MPM de 1,84 depuis le 26 mai, ne participera à aucun de ces matchs. Le plus tôt qu’il pourrait revenir est bien avant le mois prochain.

« Joe est le leader de ce club-house, et nous savons tous à quel point il est bon sur le monticule », a déclaré Darvish par l’intermédiaire de l’interprète Shingo Horie. « Donc, c’est un gros coup dur, mais il a besoin de se reposer maintenant, et j’ai hâte qu’il revienne en septembre. »

Musgrove avait traversé ce qui ressemblait à une raideur gérable de l’épaule pendant quelques départs. Mais après sa dernière sortie – six manches sans but contre les Rangers du Texas à la fin de la semaine dernière – il a remarqué qu’il récupérait beaucoup plus lentement que d’habitude. De Denver, où les Padres affrontaient les Rockies du Colorado, il est retourné à San Diego mardi soir. Il a subi une IRM le lendemain matin et a ensuite consulté trois spécialistes, dont l’éminent chirurgien orthopédiste Dr Neal ElAttrache.

Le consensus : un arrêt de trois semaines était la meilleure ligne de conduite. La chirurgie n’est pas encore une considération importante, bien que l’imagerie future ou un processus de réadaptation ardu puisse changer les choses. En attendant, il est déjà trop tard pour apporter un renfort important de l’extérieur de l’organisation. La date limite des échanges est passée et les Padres sont au moins reconnaissants d’avoir acquis un démarreur à l’arrière de la rotation à Rich Hill et un releveur de pont à Scott Barlow.

« C’est un peu difficile de remplacer un lanceur comme (Musgrove), pour être honnête, mais c’est ce que tu dois faire, tu sais? » a déclaré l’arrêt-court Xander Bogaerts après la défaite de vendredi. « Tu dois aller avec qui nous avons. »

« Ça pue, mec », a déclaré le releveur Nick Martinez. « C’est un leader dans ce club-house. C’est un leader dans cette ville. Chaque fois qu’il prend le monticule, il a une ville entière derrière lui, et ça se sent.

Les Padres semblent avoir plus en réserve qu’ils n’en avaient en 2021. Le vétéran Michael Wacha, lui-même sur la liste des blessés en raison d’un problème à l’épaule, pourrait revenir peu de temps après avoir commencé sa rééducation avec Triple-A El Paso samedi. Hill devrait faire ses débuts avec les Padres dimanche. Martinez, qui a fait un départ d’urgence mercredi à la place de Musgrove, reste impatient de retrouver son chemin dans la rotation. Pedro Avila a accordé mardi un point en quatre manches au Coors Field.

« Joe ne pas pouvoir lancer pour nous est toujours une grosse perte, mais nous avons des gars qui sont capables d’intervenir et, espérons-le, de nous maintenir à flot, et (nous verrons) si Joe est capable de revenir ici cette année », a déclaré le président des opérations de baseball, AJ Preller.

Preller aurait-il fait les choses différemment – ​​comme, par exemple, échanger contre un autre partant après avoir acquis Hill – si les Padres avaient su que Musgrove manquerait au moins un mois de la partie la plus critique de la saison?

« Au moment de la date limite », a déclaré Preller, « honnêtement, nous ne considérions pas Joe comme manquant quelques semaines ou une période prolongée ou quelque chose comme ça.

«Ça n’aurait pas été, hé, nous n’avons pas Joe, alors nous devons faire un geste et faire quelque chose qui… nous ne pensons pas être le mieux pour nous à long terme ou à court terme. Nous avons l’impression que… nous avons de la profondeur et nous allons l’utiliser.

Musgrove, pour sa part, ne semble pas avoir beaucoup de regrets. Il a reconnu vendredi la possibilité que ses diverses blessures cette année – un orteil fracturé subi lors de l’entraînement de printemps; une blessure à l’articulation AC subie lors d’une comparution ultérieure en cure de désintoxication ; un cas persistant de bursite du coude – a peut-être contribué à provoquer sa dernière maladie. Lui et d’autres autour du club-house ont également souligné son dévouement à son entraînement et le fait qu’il avait toujours prospéré sur le monticule.

Un repos de trois semaines n’est peut-être pas la pire chose – tant que Musgrove revient avec succès en septembre.

« C’est une chance de vraiment donner une chance à tout (de récupérer) », a déclaré Musgrove. « J’ai toutes sortes de choses en cours. »

En effet, le fait que ce soit la saison la plus impressionnante du joueur de 30 ans témoigne de sa capacité à performer dans des circonstances défavorables.

Les Padres, dans leur ensemble et malgré une poussée récente, ont pris du retard. Vendredi soir, ils ont terminé 3 en 16 avec des coureurs en position de marquer. Suarez a lancé un sommet en carrière de 33 lancers, seulement 17 pour les frappes, alors qu’une avance de 3-2 s’est transformée en un trou de 8-3.

Melvin, par la suite, a défendu ses décisions de soulever Darvish après seulement 82 lancers et de marcher intentionnellement Jason Heyward pour charger les buts après que Suarez ait pris du retard 2-0 contre le frappeur gaucher. Suarez a involontairement marché le frappeur suivant alors que les Dodgers allaient de l’avant, 4-3.

«Nous avons Suarez et (plus proche Josh) Hader prêts pour les huitième et neuvième. Impossible d’atteindre le neuvième. Malheureusement, (c’était) un peu une nuit de repos pour Robert », a déclaré Melvin. « Mais encore une fois, nous en venons aux deux dernières manches, et quand nous avons ces gars frais et prêts à partir, nous avons l’impression d’avoir gagné le match. »

Interrogé sur le premier arrêt de Hader en saison régulière depuis 2020, Melvin a déclaré: «Je ne pense pas que nous en soyons encore là. Et Robert vient de rentrer (de l’IL le mois dernier). Nous nous sentons toujours bien à propos de Robert.

Il y avait un accord à l’intérieur du club-house.

« Ce soir n’était tout simplement pas une bonne nuit », a déclaré Suarez par l’intermédiaire de l’interprète Danny Sanchez, « mais je me donne toujours à 100%, et c’est à demain. »

« Je pense que chaque jour de la semaine, vous prendrez Suarez au huitième et Hader au neuvième avec une avance d’un point », a déclaré Bogaerts.



Juan Soto célèbre avec l’entraîneur du troisième but Matt Williams après avoir frappé un coup de circuit en neuvième manche contre les Dodgers. (Orlando Ramírez / USA Today)

En fin de compte, cependant, l’histoire était la même que pour une grande partie de cette saison. Les Padres n’ont pas réussi à exécuter dans un match serré quand cela comptait le plus. Pendant ce temps, ils ont vu leur adversaire faire exactement cela. Les Dodgers de première place, bien sûr, en ont fait une habitude – ceci malgré le fait que San Diego, pour la première fois, présente la masse salariale la plus élevée.

« (Ils) jouent selon leurs capacités. Vous savez, évidemment, nous avons beaucoup de noms, mais pour une raison quelconque, nous n’avons pas joué comme chacun de nous voudrait jouer jusqu’à présent, peut-être sauf Juan (Soto) », a déclaré Bogaerts. (Soto, après le tir en solo de la neuvième manche de vendredi, a réussi trois matchs consécutifs pour la première fois depuis 2019.) «Mais ces gars-là sont durs, mec. Regardez toute la gamme. C’est, comme, .800, .900 OPS de haut en bas.

Lors de la défaite de vendredi, les trois meilleurs frappeurs de la formation des Padres – Ha-Seong Kim, Fernando Tatis Jr. et Soto – ont chacun terminé avec un OPS supérieur à 0,800. Tous les autres se sont installés à 0,775 ou moins.

San Diego a peut-être amélioré sa profondeur avec les acquisitions de Hill, Barlow, Ji Man Choi et Garrett Cooper, mais beaucoup plus d’adversité attend. Avec 52 matchs à jouer, les Padres doivent suivre l’exemple de Musgrove alors qu’il regarde depuis la ligne de touche.

(Photo du haut de Joe Musgrove lançant pour les Padres en juillet contre les Rangers : Orlando Ramirez / USA Today)