En janvier, le nouveau président américain Joe Biden et son administration hériteront d’une liste de politiques de la Maison Blanche qu’ils devront démêler – peut-être même rejeter – pour développer un plan cohérent pour relever les défis d’une Chine plus affirmée.

Le principal d’entre eux est une Chine enhardie qui vise à atteindre la suprématie dans les technologies futures. Quatre ans de l’administration Trump ont enseigné à Pékin l’importance de l’autonomie, car Huawei Technologies a été coupée de son fournisseur américain et les entreprises de télécommunications chinoises ont été exclues du marché américain.

Ces mesures du gouvernement américain, qui ont justifié les actions pour des raisons de sécurité nationale, ont renforcé la détermination de Pékin à renforcer ses capacités technologiques.

Lorsque le président élu américain Joe Biden entrera en fonction, un analyste dit qu’en ce qui concerne la Chine, « le ton sera plus agréable et la politique sera moins erratique, mais les changements de politique pourraient ne pas se produire immédiatement ». Photo: Reuters alt = Lorsque le président élu américain Joe Biden entrera en fonction, un analyste dit qu’en ce qui concerne la Chine, « le ton sera plus agréable et la politique sera moins erratique, mais les changements de politique peuvent ne pas se produire immédiatement ». Photo: Reuters

En mai, le président chinois Xi Jinping a engagé un montant sans précédent de 1,4 billion de dollars sur six ans pour aider les entreprises nationales à développer des réseaux 5G et de l’intelligence artificielle – un soutien visant à assurer l’expansion de la Chine de l’influence technologique régionale et mondiale.

«La pandémie de Covid-19 et l’action de l’administration Trump visant à restreindre certaines technologies des exportations vers la Chine ont affirmé que la politique d’innovation indigène de la Chine était la bonne pour eux», a déclaré Naomi Wilson, directrice principale pour l’Asie à l’Information Technology Industry Council (ITIC). , une association professionnelle représentant des entreprises technologiques, notamment Apple et Oracle.

« L’administration Biden sera largement d’accord avec le point de vue de l’administration Trump en ce qui concerne les problèmes clés », a déclaré Wilson, ancien directeur par intérim pour l’Asie-Pacifique au département américain de la Sécurité intérieure.

Sous Biden, « il y a moins de chances de dénoncer et de dénigrer les entreprises technologiques chinoises », a ajouté Wilson. « Le ton sera plus agréable et la politique sera moins erratique, mais les changements de politique peuvent ne pas se produire immédiatement. »

Un article de Biden dans le numéro de mars / avril de Affaires étrangères, confirmant sa propre position en tant que faucon chinois, a déclaré que les Etats-Unis devaient « se montrer durs avec la Chine ».

« Si la Chine réussit, elle continuera à voler aux États-Unis et aux entreprises américaines leur technologie et leur propriété intellectuelle », a écrit Biden, faisant écho aux plaintes que Trump et ses fonctionnaires avaient formulées. « Il continuera également à utiliser les subventions pour donner à ses entreprises publiques un avantage injuste – et une longueur d’avance sur la domination des technologies et des industries du futur. »

Biden’s Police étrangère L’article a suggéré plusieurs domaines dans lesquels son administration continuerait la politique de Trump. Il s’agit notamment de renforcer davantage les examens gouvernementaux des investissements chinois dans les actifs technologiques américains; la répression du vol de propriété intellectuelle; et pousser la Chine à uniformiser les règles du jeu sur ses marchés intérieurs grâce à des réformes structurelles – un objectif qui s’est avéré insaisissable pour de nombreuses administrations américaines.

Joe Biden peut changer de tactique contre la Chine que l’administration Trump a instituée, mais ne changera pas son interdiction sur Huawei Technologies et ses réseaux 5G, ont déclaré des analystes. Photo: AP alt = Joe Biden pourrait changer la tactique contre la Chine que l’administration Trump a instituée, mais ne changera pas son interdiction sur Huawei Technologies et ses réseaux 5G, ont déclaré des analystes. Photo: AP

Les politiques continueront de se concentrer sur les secteurs technologiques clés tels que la 5G, l’intelligence artificielle et la production de semi-conducteurs afin de garantir que les États-Unis maintiennent ou regagnent leur leadership grâce à un financement fédéral accru dans la recherche et le développement, ont déclaré des analystes.

L’administration Biden continuera également d’exclure les équipements Huawei des réseaux de télécommunications américains et se concentrera sur la recherche d’alternatives avec des alliés.

La meilleure façon d’affronter Pékin est de former un « front uni » avec des alliés, a écrit Biden.

« Lorsque nous nous joignons à d’autres démocraties, notre force fait plus que doubler. La Chine ne peut pas se permettre d’ignorer plus de la moitié de l’économie mondiale. »

De telles alliances, cependant, ont été mises de côté pendant l’administration Trump et son thème «L’Amérique d’abord». Mis à part le récent effort de boycott américain contre Huawei qui a amené la Grande-Bretagne, l’Australie, la Nouvelle-Zélande et le Japon, la plupart des actions de l’administration ont été prises unilatéralement.

Sous Trump, les relations avec les alliés ont été tendues, les États-Unis se retirant des organisations internationales et imposant des droits de douane à leurs partenaires commerciaux, notamment la France, l’Allemagne, l’Espagne et la Grande-Bretagne.

«Même si le président élu Biden est extrêmement bien connu et bien respecté parmi les dirigeants étrangers, les mesures d’application négatives de l’administration Trump envers les alliés vont être difficiles à récupérer», a déclaré Wilson.

La société de télécommunications ZTE a été l’une des premières cibles de l’administration Trump, inscrite sur la liste des entités du département américain du commerce en 2018. Photo: Reuters alt = La société de télécommunications ZTE a été l’une des premières cibles de l’administration Trump, inscrite sur la liste des entités du département américain du commerce en 2018. Photo: Reuters

Pour réparer au moins une partie des dommages, ont déclaré les analystes, l’administration Biden devra commencer chez elle en cristallisant une stratégie cohérente envers l’industrie technologique chinoise, un message que l’administration Trump n’a jamais énoncé.

Trump a largement distingué les entreprises chinoises, affirmant qu’elles constituent des menaces pour la sécurité, donnant l’impression que les États-Unis ont ciblé les entreprises principalement sur la base de leur origine nationale.

Cela a commencé en 2018 lorsque le département du commerce a inscrit la société chinoise de télécommunications ZTE sur sa liste d’entités. Aujourd’hui, plus de 450 entreprises technologiques chinoises sont répertoriées, ce qui les empêche essentiellement de faire des affaires aux États-Unis en raison de problèmes de sécurité nationale.

Dans une liste distincte au Pentagone, 31 entreprises chinoises ne sont pas autorisées à avoir des investisseurs américains car elles sont considérées comme liées à l’armée chinoise.

Le mois dernier, l’administration Trump aurait été sur le point d’annoncer des restrictions sur 89 autres entreprises chinoises qui auraient également des liens avec l’armée.

Si certains liens militaires sont clairs, comme la China Aerospace Science and Technology Corporation appartenant à l’État, beaucoup ne le sont pas, selon les observateurs de la politique technologique chinoise.

TikTok, la cible d’un ordre exécutif de Trump, pourrait trouver un certain soulagement avec Biden en charge, selon les analystes. Photo: Xinhua alt = TikTok, la cible d’un ordre exécutif de Trump, pourrait trouver un certain soulagement avec Biden en charge, disent les analystes. Photo: Xinhua

Pour commencer, l’équipe de Biden ne poursuivra pas les entreprises individuelles comme Trump l’a fait, a déclaré Paul Triolo, responsable de la politique technologique mondiale chez Eurasia Group et ancien analyste du gouvernement américain axé sur la science, la technologie et la cyber-puissance de la Chine.

« Biden annulera probablement ce que l’administration Trump a fait en fin de match et n’a pas été très bien pensé », a déclaré Triolo.

Interdire aux Américains d’investir dans des entreprises chinoises en raison d’associations présumées avec l’Armée populaire de libération, par exemple, « est le genre de chose qui peut être facilement annulée parce que les restrictions sont formulées vaguement », a-t-il dit.

« Vous pouvez également voir une situation où l’équipe Biden intervient et annule certains de ces ordres exécutifs, en particulier sur WeChat et TikTok », a déclaré Triolo.

Dans les semaines restantes avant le 20 janvier, l’administration Trump sortante annoncera probablement davantage de réglementations destinées aux entreprises technologiques chinoises. Ces réglementations de dernière minute ajouteront aux politiques mal coordonnées qu’une administration Biden devra régler.

« L’administration Trump était particulièrement mauvaise en matière de coordination interinstitutions dans tous les domaines », a déclaré Anja Manuel, directrice du Aspen Strategy Group à Washington et ancienne responsable du département d’État.

«La Maison Blanche, venant parfois directement du président et de ses plus proches conseillers, a émis des décrets qui n’étaient pas du tout coordonnés avec aucune autre agence.

« Donc, vous demandiez à l’administration de crier fort et de porter un petit bâton. Dans les coulisses, il y avait beaucoup de lobbying pour le diluer. Et souvent, il était dilué.

« C’est exactement le contraire de ce que vous voulez faire », a déclaré Manuel.

Le président américain Donald Trump n’a pas coordonné ses ordres exécutifs contre les entreprises chinoises avec les agences gouvernementales, ce qui est « exactement le contraire de ce que vous voulez faire », a déclaré un analyste. Photo: AFP via Getty Images / TNS alt = Le président américain Donald Trump n’a pas coordonné ses ordres exécutifs contre les entreprises chinoises avec les agences gouvernementales, ce qui est « exactement le contraire de ce que vous voulez faire », a déclaré un analyste. Photo: AFP via Getty Images / TNS

« Toutes les technologies ne sont pas des problèmes de sécurité nationale. Il existe un petit sous-ensemble de technologies qui se trouve à l’intersection de la sécurité nationale. J’espère que l’administration Biden définit ce portefeuille de technologies de sécurité nationale comme relativement restreint », a déclaré Manuel.

Le Bureau de la politique scientifique et technologique de la Maison Blanche conseille traditionnellement le président sur la politique technologique et coordonne les efforts interinstitutions – mais il n’a pas le pouvoir de responsabiliser les agences.

« C’est pourquoi vous voyez le Trésor faire quelque chose de différent des décrets, de ce que fait le Commerce, de ce que fait l’Etat », a déclaré Manuel.

« C’est une chose très difficile à faire. Mais c’est une chose à laquelle une nouvelle administration Biden devra commencer à réfléchir attentivement. »

