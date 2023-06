Alors que J&K termine 5 ans de règle centrale, beaucoup attendent avec impatience de voter

Le Jammu-et-Cachemire a terminé cinq ans sous le régime central aujourd’hui – la deuxième plus longue période de régime présidentiel dans le pays depuis l’indépendance. Dans toute l’Inde, la règle centrale a été imposée aux États 125 fois. Le Jammu-et-Cachemire est passé huit fois sous la domination centrale directe depuis 1977. C’est aussi l’endroit qui a connu la plus longue période de domination centrale – plus de six ans.

Les dernières élections législatives ont eu lieu en 2014, ce qui a jeté un mandat fracturé.

Le Parti démocratique populaire de Mehbooba Mufti et le BJP ont formé une alliance après s’être mis d’accord sur un programme minimum commun. L’alliance, cependant, s’est effondrée le 19 juin 2018 après que le BJP a retiré son soutien à la coalition dirigée par le PDP.

En août 2019, le Centre a révoqué la position semi-autonome de J&K en vertu de l’article 370 de la Constitution et l’a dépouillé de son statut d’État. Depuis lors, aucune élection d’assemblée n’a eu lieu dans le nouveau territoire de l’Union.

Un gouvernement élu dans un territoire de l’Union a des pouvoirs limités et la véritable autorité appartient au gouvernement central.

Pourtant, beaucoup au Jammu-et-Cachemire attendent avec impatience de voter car aucun endroit n’a autant souffert pour le droit de vote que le Cachemire. Des milliers de personnes ont été tuées par des terroristes simplement parce qu’elles se sont battues pour la démocratie et le droit d’exciser leur vote depuis 1990.

Parmi eux se trouve Mohammad Sidique Wani, un habitant de 85 ans d’un village isolé, Lankrishan, dans le district de Kupwara.



M. Wani souffre de démence après avoir combattu des menaces terroristes pendant des années et fait face à l’assassinat ciblé de ses trois fils, Bashir Ahmad, Abdul Ahad et Nazir Ahmad. Son engagement indéfectible envers la démocratie avait fait de lui et de sa famille une cible.

Les Wanis sont reconnaissants dans une certaine mesure pour les trous de mémoire de Mohammad Sidique Wani car lorsqu’il se remémore le passé, l’homme de 85 ans est plongé dans le chagrin. Ce dont il se souvient parfois, c’est de son désir de voter.

La famille espère que les élections dans l’ancien État auront lieu bientôt et que Wani aura la chance de voter une dernière fois.

« Parfois, il parle de politique et demande quand il peut aller voter », a déclaré Bilal Ahmad. Il ne sait pas si le souhait de son père sera exaucé. « Auparavant, les militants nous ciblaient pour voter. Aujourd’hui, le gouvernement n’organise pas d’élections », a-t-il déclaré.

Se souvenant de l’époque où la famille a été la cible d’attaques terroristes, son fils Bilal Ahmad a déclaré : « C’était une période très difficile pour nous. D’abord, ils ont tué mes deux frères. Deux ans plus tard, ils ont tué le troisième frère », a-t-il déclaré.



Son père, a-t-il dit, souffre de pertes de mémoire après une crise cardiaque il y a plusieurs années.

Les terroristes, qui ont envahi le Jammu-et-Cachemire dans les années 1990, n’ont jamais voulu un gouvernement démocratique et ont ciblé les travailleurs politiques traditionnels.



En janvier 1990, la règle du gouverneur a été imposée à la suite de la démission de Farooq Abdullah en tant que ministre en chef. Cela a duré plus de six ans. L’élection de 1996 a été un tournant, mais les travailleurs politiques comme M. Wani ont dû en payer le prix fort.



La Conférence nationale, qui était le principal parti régional et considérée comme le symbole de la démocratie indienne au Cachemire, est devenue la cible principale des terroristes. M. Wani était un visage important du parti dans la région.

L’ancien ministre en chef du Jammu-et-Cachemire, Omar Abdullah, accuse le BJP d’éviter les élections car il « craint une défaite imminente ».



Sajad Lone de la People’s Conference et plusieurs autres dirigeants affirment qu’il y a « un déni continu de la démocratie » au Jammu-et-Cachemire après qu’il a été dépouillé de son statut d’État.



Rejetant les allégations de l’opposition, le BJP a demandé à la commission électorale d’annoncer les dates du scrutin. Le parti a également organisé un rassemblement à Srinagar qui coïncide avec l’achèvement de cinq ans de gouvernement central à J&K.



« Je demande à la commission électorale d’annoncer les dates des élections à l’Assemblée au Jammu-et-Cachemire », a déclaré Ravinder Raina, le chef du J&K BJP lors du rassemblement.

Cinq ans plus tard, personne ne sait quand les élections à l’Assemblée auront lieu à J&K. M. Wani attend de voter une dernière fois.