Alors que Jin, membre du BTS, se prépare pour son enrôlement militaire; Une fan d’ARMY partage ce clip emblématique de Crash Landing On You [Watch]

Jin, membre du BTS, sera le premier à s’enrôler. Comme nous le savons, le débat sur la question de savoir si BTS obtiendra ou non une exemption militaire fait rage depuis maintenant trois ans. Juste après le concert extrêmement réussi de Yet To Come à Busan, Big Hit Music a annoncé que tous les membres du groupe avaient l’intention de servir dans l’armée sud-coréenne. Jin sera le premier à s’enrôler après avoir terminé ses missions professionnelles en attente. Il a un single à venir bientôt. Le reste des membres suivra bientôt. Le groupe a l’intention de convoquer à nouveau ses activités de groupe à partir de 2025. Il est prévu que Yoongi alias SUGA suivra bientôt. On ne sait pas si les maknaes s’enrôleront ensemble ou partiront un par un.

Honnêtement, cette annonce n’est pas une surprise. C’est une loi pour les hommes coréens de servir dans l’armée. C’est un fait connu qu’ils sont patriotes et ont toujours dit qu’ils servaient le moment venu. Maintenant, un fan de Kim Seokjin a partagé un clip de la scène emblématique de Crash Landing On You. Regarde…

Eh bien, certaines chaînes d’information disent que les responsables étudient les moyens par lesquels le groupe peut fonctionner partiellement même pendant l’enrôlement. Les fans de BTS ont des réactions mitigées à ce sujet. Voyons comment les choses avancent avec le groupe.